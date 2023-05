Francisco Javier Sánchez: "Tenemos que atraer población con políticas activas de empleo"

–Candidato, ya inmerso en plena campaña electoral. ¿Cómo afrontan usted y su equipo este proceso previo hasta las elecciones del próximo 28 de mayo?

–Con muchas ganas e ilusión, a tope, “on fire”, como dice la gente joven. Ya, desde hace unos cuantos meses, llevamos trabajando nuestro programa, saliendo con frecuencia a la calle para hablar con los vecinos y conocer la realidad y la problemática del pueblo de primera mano.

-Esta legislatura que acaba de concluir ha estado marcada por la pandemia y el conflicto armado en Ucrania. ¿Cómo la ha vivido desde la oposición?

-Con la lógica preocupación de cualquier ciudadano y, además, como oposición, poniéndonos a disposición del alcalde y su equipo de gobierno. Colaborando en la medida de nuestras posibilidades.

-Abla se encuentra ante importantes retos de futuro como la despoblación. ¿Qué propuestas incluye en su programa al respecto?

-Como bien dice, el despoblamiento y la falta de empleo, unido a la marcha de la gente joven a la ciudad, en busca de su futuro, es la principal preocupación y el mayor reto al que nos enfrentamos en Abla. Problema común, como sabe, en muchos lugares de nuestro país, en especial, en la Comarca. Entendemos que se debe atacar este problema, trabajando denodadamente en un plan de futuro a medio y largo plazo, centrado en el turismo rural, ahora, además, que este sector se está moviendo hacia el interior, agotado el filón del turismo de sol y playa.

Para tener éxito, pensamos que tenemos que aprovechar los recursos e instrumentos que tenemos a mano, en la puerta de casa, y además debemos diferenciar nuestra oferta del común de los pueblos de nuestro ámbito regional y provincial. Hacer marca propia.

Y en Abla, lo tenemos fácil, porque poseemos un riquísimo patrimonio histórico y cultural que podemos enseñar y ofrecer al visitante. Tenemos una historia que va de la cultura argárica a la época medieval, pasando por la íbera, púnica, romana y árabe. Tenemos tradiciones históricas singulares, como “La Cardoncha”; milicia concejil, cuyo origen data de 1571 y que se representa, todos los años el domingo de ramos. Y tenemos, sobre todo, un pasado romano impresionante, no solo conservando el mausoleo del siglo II y otros restos arquitectónicos, sino la historia documentada de nuestros patronos, los Santos Mártires, abulenses pertenecientes a la milicia romana que fueron martirizados y quemados en nuestro pueblo, en la época de Diocleciano, por sus creencias cristianas.

Finalmente, no aprovechar nuestro entorno natural, con el Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada y Sierra de Filabres a nuestros pies, sería un crimen. Es notorio que la actividad física y lúdica en estos privilegiados espacios está cada vez, más de moda.

Por ello, hay que fomentar y facilitar el disfrute de estos parajes, mediante la preparación y divulgación de rutas senderistas y BTT, la actividad micológica y el fomento de alojamientos rurales, entre otras muchas medidas.

–La España rural está cada vez más envejecida y despoblada. ¿Cómo se revierte esta situación desde la política municipal?

–Aprovechando los recursos singulares que nos diferencia, poniéndolos en valor. Esto lleva aparejado la generación de sinergias que darán como resultado una mayor demanda de servicios, más negocios y, por tanto, más empleo. Lo anterior debemos conjugarlo con un pueblo más bonito, más atractivo, recuperando nuestra identidad de pueblo blanco, limpio y más ajardinado, para que abunde en la idea de hacer Abla, más atractiva al exterior. Finalmente, tenemos que atraer población con políticas activas de empleo y fomentando el teletrabajo, para aquellas personas que puedan realizar su actividad de esta forma tan novedosa que, después de la pandemia, ha venido para quedarse y que quieran vivir en un entorno privilegiado como el nuestro, lleno de naturaleza, paz y tranquilidad, más barato para vivir y con la ventaja de poder desplazarse a Almería en 30 minutos o a Granada en una hora con tu vehículo. Para ello, vamos a trabajar en ampliar la oferta de viviendas aptas para el alquiler y la compra cuyo evidente valor de mercado es sensiblemente inferior al de la ciudad, porque la fibra óptica ya la tenemos en el pueblo y lucharemos para que las empresas de telefonía nos ofrezcan la tecnología 5G.

–Hace meses, desde su formación denunciaron la ausencia de un pediatra en el Centro de Salud del municipio. ¿Qué respuesta han obtenido desde la administración competente o desde el equipo de Gobierno abulense?

–Por lo menos, hemos conseguido que, en plena campaña, nos visite el responsable de la Junta de Andalucía, el Secretario de Sanidad, Juan de la Cruz Belmonte. Nosotros, con nuestra denuncia, nos hicimos eco de la preocupación general de los ciudadanos de toda la comarca sobre esta deficiencia y en especial, de los padres y madres con hijos menores, que son los usuarios y perjudicados por esta falta de servicio sanitario. Y nuestra denuncia fue, lógicamente para demandar la actuación inmediata por parte de la Junta de Andalucía, como administración competente en salud y la petición al alcalde de Abla para que liderara esta reivindicación. Por lo menos se ha conseguido que, aunque sea un médico de familia, se ocupe de atender la demanda en salud pediátrica, pero la Junta ha de hacer un esfuerzo para impedir que a los ciudadanos de la Comarca no se les trate como ciudadanos de Segunda, comparativamente hablando con los de la ciudad.

–¿Cuáles son las propuestas clave que incluye en su programa y que los vecinos y vecinas deben conocer?

–Nuestro programa electoral se compone de ocho epígrafes y cincuenta y seis puntos o propuestas. Es un programa realista que atiende a las necesidades más acuciantes y para un pueblo mejor y un futuro mejor para los abulenses. Incluye propuestas, además del fomento del turismo ya aludido, que piensa en las infraestructuras y grandes obras, pero también en medidas innovadoras, como la implantación de una “Comunidad Energética Local” como fórmula de obtener energía limpia y sostenible que suministre de forma muy barata al pueblo, no solo al alumbrado público y las instalaciones municipales, también a los domicilios de los abulenses. Iniciativa innovadora y de futuro que muchos pueblos ya llevan trabajando años y que Abla, todavía no lo ha iniciado. Por supuesto, no nos olvidamos de nuestros agricultores, de las deficiencias del sector, de sus necesidades y del fomento del producto local y comarcal, como fórmula de avanzar hacia una agricultura ecológica y tradicional que mantenga su vigor. Nuestros mayores tienen un apartado especial. Nadie se merece mayor atención, cariño y cuidado que ellos. Por eso hemos pensado en habilitar, de forma urgente, un salón social donde puedan acudir a diario a charlar, tomar un café, jugar a las cartas, ver la televisión… Un lugar, en definitiva, donde socializar. Es la mejor terapia psíquica e intelectual que podemos y debemos ofrecerles.

-Son tres las candidaturas que concurren a estos comicios del 28 de mayo. ¿Qué números manejan desde su formación y qué papel puede tener Con Andalucía en posibles pactos de Gobierno?

-Con el máximo respeto al resto de candidaturas, no nos planteamos la hipótesis de la derrota. Vamos a por la mayoría absoluta. Es cierto que nuestro rival político más fuerte es la candidatura del Partido Popular, actual gobernante, y que esta formación va a recibir muchos votos, pero confiamos en nuestra fuerza y que nuestro proyecto sea el más valorado por la ciudadanía. Para ello, además, cuento con un equipo magnífico; todos miembros activos y destacados de la sociedad abulense, personas comprometidas, honestas y orgullosas de contribuir con su trabajo a lograr un pueblo mejor.

Es cierto que la otra candidatura que se presenta, liderada por Izquierda Unida y Podemos, no nos beneficia, porque algunos votantes de izquierdas optarán por darles su confianza, pero confío en que obtendrán pocos votos porque está integrada por personas ajenas que no viven en Abla o que, por lo menos, no conocemos.

–Candidato, diríjase a sus vecinos. ¿Por qué deben confiar en usted de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo?

–Simplemente, les pido que confíen en nuestra candidatura, en todo el equipo que hemos conformado y que yo lidero, para llevar a cabo nuestro proyecto de futuro para Abla, que es el proyecto de futuro de todos los abulenses. Nuestro eslogan de campaña ya lo dice “Tú eres Abla, decidimos juntos”. Que, nos conocen y que saben de nuestra valía y honestidad, de nuestra capacidad y nuestro empeño en trabajar al servicio de los abulenses en aras de un pueblo mejor. Y que no podemos esperar ni un minuto más.