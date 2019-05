Juan Francisco Fernández: “Hemos aprendido de los errores y hemos sabido renovarnos”

- ¿Qué motivos le llevan a volver a presentarse a las elecciones?

Por las circunstancias acontecidas el proyecto del PP se quedó incompleto y creemos que es importante poder concluir aquello que en 2007 fue imposible. Tuvimos que hacer frente al problema del parking, del polideportivo y los problemas económicos del Ayuntamiento. Tuvimos que renunciar a muchos de nuestros proyectos por el beneficio de los vecinos. En 2015, ya con la cuentas saneadas y con un próspero futuro, esperábamos sacarlo adelante. Pero el partido se dividió y, aunque la suma de votos de PP y GIGA daban mayoría, por escasos votos nos vimos abocados a la oposición.

- ¿Qué propuestas tiene el PP para esta legislatura en Garrucha?

Queremos habilitar el cine de invierno como espacio multicultural para uso del municipio. Teniendo tan escasos espacio y estando en una zona céntrica, se podría utilizar para uso cultural y otras múltiples funcionalidades. También vamos a llevar a cabo, con la Junta de Andalucía, la creación de la playa de la gasolinera que tanto demanda el municipio de Garrucha. El PP logró que la Junta reconociese por escrito en 2012 que tenía que hacerla y ahora tenemos su firme compromiso para ello. También se necesita llevar a cabo el desarrollo del paseo marítimo. Con el PP se consiguió la cesión de los terrenos. Quedó pendiente la ejecución del proyecto. El PSOE anunció a bombo a platillo que en 2019 estaría incluido y ni siquiera han firmado convenio alguno con el Ministerio. Desde 2014 no se han dado más paso para llevar a cabo el paseo marítimo. Además es necesario que en aspectos culturales y sociales Garrucha prospere y se desarrolle. Y la situación económica es preocupante. Hay casi 3,5 millones de euros pendientes de pago a proveedores. Los empresarios de Garruchas tienen derecho a cobrar, porque el Ayuntamiento no debe estrangularlos. Por primera vez desde 2010 se van a presentar unas cuentas negativas de 1,6 millones. La deuda real está en torno a 9 millones de euros. Eso asfixia el desarrollo.

Y sobre el agua, queremos retomar la situación para que sea el municipio de Garrucha el que gestione el agua, como hace Vera. No tenemos por qué pasar a depender de lo que decida el consejo de administración de una empresa veratense. Garrucha es autosuficiente por sí mismo.

- ¿Eso significa autogestión o volver a Galasa?

La idea inicial es volver a Galasa. El PP siempre ha demandado a la alcaldesa que si tiene problemas con Galasa tenía que haberlo planteado ante el Consejo de Administración en Galasa. Nunca se ha dirigido a reclamar. Tampoco ha pedido la depuradora para Garrucha. Galasa puede reclamar daños de más de 5 millones de euros, que tiene derecho a hacerlo, y posiblemente obligación de recibirlo.

- ¿Cuáles son los problemas o preocupaciones que le traslada la gente?

El PSOE ha generado la política del miedo. El principal problema es el mal reparto del empleo público. Nosotros empezamos a plantear la bolsa de empleo una vez que rescindimos con Urbaser. Es algo muy fácil de gestionar, siguiendo un orden establecido. A día de hoy desconocemos cómo va la relación de personal de la bolsa de empleo. Se ha hecho un uso partidista del reparto de puestos de trabajos. No ha cumplido la ley y las personas están muy enfadados. Algunos, estarán contentos, porque han repetido 6 o 7 veces, y otros no han tenido opción ninguna. Hay que hacer un reparto justo y equitativo. Además debe ser un trabajo de mayor calidad, no solo con una escoba y un recogedor. Hay más necesidades administrativas, de gestión de impuestos, de recursos turísticos o mediambientales.

Y otra preocupación es los vales de comida. El PSOE lleva una temporada de dar de 15 a 20 vales de comida diarios. Han generado una red clientelar, de ir regalando dinero a los vecinos. Eso lleva a que todo el mundo vaya a que le den. La concejal de Asuntos Sociales va casa por casa diciendo que no se da porque el PP se impone. Lo que decimos es que no se de a gente que no le corresponda. Dicen que nosotros también los dábamos, pero el PP lo hacía justificado con informes de los técnicos, y el PSOE lo da a diestro a siniestro, solo mirando la cara de la persona si le interesa o no.

-Hablaba antes de la división de 2015 que les penalizó en las elecciones. ¿Cree que ahora podrán recuperar los votos perdidos?

-La división sigue existiendo porque GIGA ahora es Ciudadanos. Pero la gente ha visto cuál es la realidad: que el PP sí se se ha renovado y sigue siendo firme a su ideología y planteamiento. Los errores del pasado nos van a servir de experiencia para no cometerlos en el futuro. Otros partidos no han hecho eso. También se presenta GPLG, que viene a animar el ambiente electoral, porque el PSOE, que se las prometía tan felices, le ha salido un grano como nos salió al PP. Nuestro objetivo es convencer a los votantes que eran del PP y votaron a GIGA, para que vuelvan con la lección aprendida. El voto dividido hace que gobierne el PSOE.

- Si dan los números, pactarán con Cs a pesar de que abandonasen su equipo hace cuatro años?

- Vamos a intentar ganar con mayoría absoluta. Luego Dios proveerá. Tampoco es cuestión de casarse con cualquiera. Habría que ver en qué condiciones, cómo, y otras muchas variables. Podría darse incluso, como sucedió hace unos años en Turre, que IU gobernó con el PP. Arturo con Dámaso y fue un gobierno muy fuerte. En Garrucha pueden darse varias opciones, según el número de concejales. Pero queremos tener los siete.

- La política a veces hace extraños compañeros de viaje. ¿Se ve gobernando con el apoyo de Andrés Segura?

- Como dice el refrán, estamos en el mercado. Queremos ganar con mayoría absoluta. También le digo que no quiero que nos pase como al actual alcalde de Cuevas, que ahora se arrepiente de haber pactado con Cs. Si tengo que ser alcalde con un compañero que no va a respetar los pactos y acuerdos que se alcanzasen, prefiero que gobierne otro partido antes de venderme por 30 monedas.