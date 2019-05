Juan Herrera: “El trabajo no nos asusta y sabemos cómo funciona el Ayuntamiento”

–Tras varias legislaturas como regidor, ¿mantiene intactas las fuerzas y la ilusión para afrontar otros cuatro años de gobierno al frente del Ayuntamiento de Lucainena de las Torres?

–Por supuesto. Nos presentamos con muchas ganas e ilusión. Si no las tuviésemos, no lo haríamos. Ganas de trabajar y de hacer cosas por nuestro pueblo no nos faltan.

–Y lo hace con un equipo bastante renovado.

–Así es. En mi candidatura han entrado cuatro jóvenes de Nuevas Generaciones del Partido Popular, tres mujeres y el presidente. Además, también entra otra vecina de la localidad. De esta forma cumplimos al 100% la paridad en la lista de la candidatura.

"Las campañas siempre dan miedo. Siempre queda esa duda de saber qué pasará”

–¿Cuál es el mensaje que le transmite a sus vecinos para que vuelvan a confiar en usted?

–Compromiso. El compromiso real que tenemos con el pueblo. Mis vecinos ya saben cómo trabajamos y eso es lo que tienen que tener en cuenta. Nuestro lema de campaña por esa razón es tan sencillo y clarividente: Comprometidos.

–Se presenta una campaña complicada tras los resultados de las últimas elecciones generales.

–Las campañas siempre dan miedo. Siempre queda esa duda de saber qué pasará. En el pueblo concurrimos tres partidos, PP, PSOE y Cs y en las últimas elecciones conseguí la mayoría absoluta. Si tenemos en cuenta los votos de las generales, entiendo que como mínimo volveríamos a conseguir la mayoría absoluta aunque nunca se sabe dónde irán a parar los votos de Vox y Podemos. En cualquier caso, tengo la conciencia muy tranquila porque hemos trabajado mucho y la gente lo sabe.

–¿Qué proyectos tiene en mente para Lucainena con los que convencer a sus paisanos?

–Tenemos grandes proyectos en mente que están ya comenzando a gestarse. Recientemene hemos asquirido un solar de 10.000 metros cuadrados y queremos urbanizarlo ypara construir un hotel-restaurante con el que potenciar el turismo. Ahora mismo tenemos tres restaurantes y varias casas rurales pero necesitamos una instalación pionera para que los miles de tursitas que nos visitan durante el año tengan un lugar donde quedarse a dormir. Es una prioridad como también lo es ampliar la carretera para mejorar las comunicaciones. Ya contamos con un proyecto de 300.000 euros y se van a ensanchar tres kilómetros que se sumarán a los dos que se han ejecutado en esta legislatura.

–¿Y la Vía Verde?

–Ese es sin duda otro de los grandes proyectos estrella que quiero acometer en esta próxima legislatura. En la actualidad contamos con cinco kilómetros y ya tenemos el proyecto aprobado por parte dle Minsterio de Cultura y el visto bueno de Hacienda, que lo recibimos la semana pasada, para seguir ampliando la Vía Verde hasta el cruce con Carboneras. En total son diez kilómetros lo que supondría un importante aumento del actual trazado. Son 1,6 millones de euros de inversión y los topógraos ya están tomando datos en la zona para comenzar con los trabajos.

–Tiene mucho trabajo por delante si revalida el puesto y eso que no cobra como alcalde.

–Así es. Nuestros vecinos ya nos conocen. Yo lo que siempre digo es que el trabajo no nos asusta y sabemos cómo funciona el Ayuntlamiento y las ganas no nos faltan. Tenemos un grupo de gente trabajadora y pese a no tener sueldo del Consistorio siempre estamos al pie del cañón.