Luis Cáceres: “Tenemos que recuperar Pulpí de ocho años de hibernación”

Luis Cáceres ha sido concejal de Pulpí en varias legislaturas y en diversas áreas: Infraestructuras, Obras y Servicios, Playas, Medio Ambiente, Jardines, Limpieza Viaria, Cementerio y Protección Civil. Vuelve a la política para optar a ser alcalde.

–¿Cómo llega a la recta final de la campaña? ¿Qué sensaciones tiene?–Vemos que ha vuelto la ilusión al pueblo de Pulpí. La gente nos está dando apoyo y hay mucha ilusión. Otra cosa es lo que pase el domingo. Pero vemos que el pueblo ha recuperado ilusión por la política. Se ve en todos los mítines.

–¿Qué proyectos tiene el PSOE para Pulpí?–Lo primero que tenemos que hacer es recuperar a Pulpí de la hibernación de 8 años. El pueblo le dio su confianza al PP hace ocho años y han demostrado poca gestión, por no decir nula. Tenemos un programa electoral con más de 120 medidas ejecutables. Entre ellas hay varias muy importantes. La gestión para la variante este de Pulpí; un parque temático de la minería en Pilar de Jaravía, con la geoda como estrella; la recuperación de las Salinas de Terreros en parque ecológico litoral precioso; volver a recuperar el puerto deportivo para San Juan de los Terreros, que estaba concedido por la Junta de Andalucía y que el PP no ha desempolvado en estos años; recuperar el proyecto del paseo marítimo que estaba hecho en Costas hace más de diez años, y que tenían que haber hecho aprovechado que el PP estaba el Gobierno, pero que por dejadez política no han hecho; también un bulevar en el centro de Pulpí, para dar que sea una ciudad amable, con comodidad para los vecinos y donde puedan pasear; dar apoyo a la juventud y mayores desempleados, con cursos específicos en diferentes materias; un plan de empleo rotativo de empleo...

–¿Cuáles ha percibido que son las mayores preocupaciones de los vecinos?–La dejadez del gobierno del PP; la inseguridad ciudadana; el abandono en limpieza, tanto de la vía pública como de edificios municipales; las calles y barrios, hechos una pena… Los vecinos se quejan de eso: mucha sonrisa y mucha palmadita, pero a la hora solucionar los problemas de los vecinos, la respuesta ha sido cero. Trabajan tres meses cada cuatro años y van dislocados abriendo calles, renovando mobiliario… Pero la gente ya está harta de que le tomen el pelo. Todos saben que el trabajo de una Corporación es diario, no dos meses cada cuatro años y eso le va a pasar factura al PP.

"Si un solo voto decide el gobierno, sea quien sea, no nos vamos a prestar a pactos”

–Los pulpileños ya conocen al Luis Cáceres concejal. ¿Cómo será como alcalde?–El mismo de siempre. Una persona receptiva, que escucha siempre a sus vecinos. Tanto en mi vida política como laboral, siempre han tenido a Luis Cáceres como un amigo, una persona que intenta ayudar y resolver los problemas. Contamos con una candidatura de la que cada día me siento más orgulloso. Nuestro lema es “Luis Cáceres, tu amigo, tu alcalde”.

–Hacen hincapié en ese lado humano.–No me quiero poner medallas. Soy la misma persona que fue fundador de Protección Civil, que he estado apagando fuego, quitando barro de inundaciones… En mi trabajo en la Seguridad Social he intentando siempre resolver sus problemas.

–¿Cómo ve el municipio tras ocho años del PP?–Se explica muy sencillo: la elaboración de nuestro programa electoral ha sido muy fácil, porque en la situación que dejamos el municipio en 2011, en ese mismo punto está. Sabíamos las carencias que nos quedaban por realizar. Solo ha habido que coger el punto en que se dejó entonces y elaborar un programa con 120 medidas. El PP ha tenido tiempo en ocho años con mayoría absoluta de realizarlos y no lo han hecho.

–¿Cómo convencería a los posibles votantes del PP, Cs o Vox de que el PSOE es la mejor opción?–Vendiendo tu programa electoral, el pueblo es muy sabio. El PP ha tenido ocho años para demostrar si valían o no. Se han incorporado dos nuevas candidaturas. Ciudadanos, que son 13 personas familiares entre ellos, que ni son pulpileños, ni trabajan ni residen en Pulpí (son de Lorca); si no saben de las necesidades de sus vecinos, poco pueden ofrecer. Y en VOX, hay cuatro o cinco pulpileños. Tenemos claro que el PSOE va a trabajar codo con codo con los vecinos, con un programa realista, consensuado y realizable. Y lo que no se pueda, el vecino tendrá toda la información de que se ha trabajado hasta la saciedad para conseguirlo. Ofrecemos trabajo, trabajo, trabajo y mucha ilusión.

–¿Ha habido renovación en su partido?–De los cuatro concejales que hay ahora en la oposición, tres repiten en la candidatura, y el resto es gente nueva. Jóvenes, mayores, gente con sabiduría, y creo que cubrimos todos los ámbitos y sectores de la población de Pulpí. Tenemos mucho apoyo de todos los militantes.

–¿Si no consiguen mayoría absoluta va a ser imposible que ustedes gobiernen? –Me quedo sorprendido porque hay hasta apuestas, algo que yo no había sucedido nunca . Tengo claro que si un partido con un solo concejal tiene que decidir el Ayuntamiento, el PSOE no nos vamos a prestar a pactos. Sea quien sea quien tenga ese voto que decante la balanza. Si el pueblo no nos da para una mayoría, trabajaremos con una oposición fuerte y dura, para que quien gobierne no se crea que esto su cortijo. El Ayuntamiento es de todos los pulpileños, no es de unos cuantos señores y señoras que se piensen que van a hacer lo que quiera. No lo vamos a permitir.