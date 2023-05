Los cinco retos de María Vázquez y su nuevo equipo para Almería capital

Con el 48% de los votos de la capital almeriense, María Vázquez ha conseguido no solo revalidar en las urnas su nombramiento político como la primera mujer alcaldesa de Almería, sino también otorgarle al Partido Popular la nueva fuerza que anhelaba para gobernar cuatro años más con la mayoría absoluta de 15 concejales frente a una oposición, compuesta por 12 representantes, en la que hay menos partidos debido a la desaparición de Ciudadanos y sin concejales no adscritos, libres de directrices, con los que ya no será necesario pactar cada año los sufridos presupuestos municipales al fin de no dejar las inversiones en la ciudad paralizadas. A esta nueva etapa, a priori más amable y dulce políticamente para el equipo del Partido Popular, Vázquez se enfrenta a cinco grandes retos sobre los que tendrá que golpear el bastón de mando.

La primera de estas misiones esperadas se repite de legislatura en legislatura. La limpieza ha sido un talón de Aquiles político, capaz de noquear a los concejales que han llevado este peso pesado en la gestión. Si algo está mal, llueven las críticas, y si algo está bien, lo habitual es que pase desapercibido. Le ha ocurrido a Margarita Cobos, la última concejal encargada de la limpieza de la ciudad, y María Vázquez ha asumido en esta campaña la mejora de los servicios de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria y de playas como reto propio, en el que poner todo el esfuerzo municipal.

Aunque en estos últimos años se ha estirado el contrato de la limpieza, con modificaciones, ampliaciones y mucho más dinero, el resultado de las encuestas seguían colocando la suciedad como principal debe cuestionado por los almerienses. Pero María Vázquez se ha rodeado de perfiles muy técnicos y solo un vistazo a las trayectorias profesionales hace presuponer quién estará al frente de las fundamentales tareas de mantenimiento. Cuenta la alcaldesa electa, además, con vientos favorables, ya que el contrato con la actual concesionaria de la limpieza viaria vence el próximo año, una oportunidad de rediseñar los servicios e introducir maquinaria nueva –silenciosa–, y, sobre todo, de incorporar nuevas zonas de Almería capital que permanecen sin estos servicios, como la rotonda de El Puche y su entorno, resultado de las obras de la primera fase del soterramiento. La continuidad de este proyecto para la llegada del AVE y la integración del tren a su paso por la ciudad es otro reto de capitalidad.

Resuelto el mal trago en los últimos meses de mandato, la firma del convenio entre las administraciones para el inicio de la segunda fase constituirá esa foto tan deseada por anteriores alcaldes, ya que será una gran transformación, tanto urbana como económica, para Almería capital.

Otro cambio sustancial del paisaje urbano, y del que se espera también que sea un empuje económico, especialmente para el sector de la hostelería y del comercio, es la peatonalización del Paseo de Almería. Lleva un par de mandatos en cartera, aunque la idea se arrastra desde la Corporación de Santiago Martínez Cabrejas. No ha habido obras, pero la diferencia, en esta ocasión, es que existe un proyecto presentado antes de las elecciones municipales y que espera a ser presentado en sociedad con la intención, según manifestaba la propia alcaldesa en una entrevista a este periódico, de conseguir el mayor consenso posible en una actuación en la que intervienen muchos aspectos y sectores y de la que habrá disparidad de opiniones.

Al margen de los compromisos programáticos con los que Vázquez ha concurrido a estos comicios del 28-M, como la mejora de los barrios con infraestructuras como el parque de atracciones de Retamar, el equipo de gobierno deberá concentrarse en el impulso del Puerto-Ciudad ,que promete desde hace años ser la gran transformación de la capital almeriense, eso sí de la mano de otras administraciones y de una importante colaboración privada.

No es competencia directa municipal, si bien uno de los grandes lamentos de los almerienses son las deficientes comunicaciones y el dinero, además, que cuesta viajar en avión. La anunciada Mesa de la Conectividad es uno de los asuntos marcados en la agenda de María Vázquez, idea con la que pretende aunar esfuerzos de las administraciones y de los sectores directamente implicados, para conseguir para la provincia de Almería más líneas, más frecuencias de vuelo y, sobre todo, más ligeras para los bolsillos de los futuros pasajeros.