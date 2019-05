El PSOE de Vera asume que la limpieza viaria ha calado más que su mensaje de futuro e igualdad

El PSOE de Vera ha hecho balance de los resultados electorales, tras la victoria del Partido Popular por 12 concejales a 5. Su cabeza de lista, Martín Gerez, ha felicitado a José Carmelo Jorge y asegura que harán una oposición “constructiva pero crítica y exigente”. Asume que “nuestras expectativas electorales no se han cumplido” y que no han sabido “captar el interés y fomentar la participación de un gran colectivo de población que no ha votado: más del 40% del electorado”. Asimismo, asegura que los vecinos de ideología centrista y moderada, que en otros momentos han apoyado alternativas políticas de centro izquierda, “en esta ocasión se han volcado con el PP”.

Los socialistas creen que “es evidente que nuestra candidatura no ha sido suficientemente atractiva para ellos, o quizás nuestro mensaje de futuro, de eficacia, eficiencia e igualdad no sea el que esperaba este segmento de población; y han preferido otro más simple, centrado en la limpieza de calles y jardines”. Asimismo, ven “curioso” que “esta semana se observa un inusitado incremento de actividad en la concesionaria del servicio, que no se corresponde con la que venía manteniendo últimamente”.

Otra autocrítica que se hacen los socialistas es que no han sabido captar el interés de algunos barrios, en particular de “población más humilde y con menos renta”. Afirman que es "decepcionante", ya que tienen por bandera la lucha contra la desigualdad, con un programa completo de iniciativas para ello. "Así las cosas, hemos de reconocer que no hemos conectado con esos grupos de población, mientras que el Partido Popular lo ha conseguido muy ampliamente" Por ello aseguran que tendrán que mejorar su sensibilidad ante las aspiraciones y necesidades de estos colectivos, así como su forma de comunicarse y relacionarse para hacerles llegar sus soluciones.

Polémica el día de las elecciones

Por otra parte, lamentan que el domingo se produjeron “actitudes y hechos que merecen una reprobación moral y ética, y cada cual deberá hacer su propia autocrítica y comprometerse consigo mismo para evitar que vuelvan a ocurrir”. Dichas actitudes y hechos, “propias de sociedades no desarrolladas, eran totalmente innecesarios y en nada favorecen las buenas relaciones que los vecinos de Vera se merecen y desean”, asegura. Es más, la número dos del PSOE, Isabel Núñez, publicó en sus redes sociales que había interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil porque vio “como se jugaba sucio”, aunque no ha querido aclarar más al respecto a este medio.