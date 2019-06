Pedro Ridao Zamora quiere una Antas viva para evitar el éxodo de los jóvenes

Antas es uno de los municipios levantinos que el pasado domingo decidió cambiar de gobierno municipal. Tras 12 años de la popular Isabel Belmonte al frente del Ayuntamiento, ahora la mayoría de los antenses han depositado su confianza en Pedro Ridao Zamora, del PSOE.

Es un joven de 40 años sin experiencia política pero conocido en el municipio por su actividad cultural, social y deportiva. Trabaja como gestor y administrador de una empresa familiar de prefabricados, un puesto que dejará en breve para dedicarse en cuerpo y alma al Ayuntamiento. “No es fácil dejarlo después de tantos años en la empresa, pero es imposible compatibilizar las dos cosas”, asegura.

El único contacto anterior de Pedro Ridao en la política fue en las elecciones municipales de 2007, cuando ocupó el quinto lugar en la lista socialista, pero no consiguió acta de concejal. Ahora, 12 años después su partido apostó por él para encabezar un proyecto renovado. “En principio dije que no, pero después valoré la oportunidad y tras hablar con familiares y amigos acepté”, cuenta. Para ello puso dos condiciones: hacer una renovación total de la lista y tener el control absoluto de la campaña. Y no le ha ido mal. Ha logrado 6 concejales, por 3 del PP y 2 de Ciudadanos.

¿Se espera unos resultados tan buenos? Pedro Ridao notó que podía ganar al ir puerta a puerta, casa a casa visitando a sus vecinos. “Noté que había ganas de cambio”. Yes que se considera una persona muy competitiva, quizás por su afición al deporte: “Eso de lo importante es participar, no me gusta”, admite.

Transcurridos unos días de las elecciones, ya ha asumido que el día 15 de junio será el nuevo alcalde de Antas: “si me llegas a preguntar el lunes o el martes, te hubiera dicho que aún no me lo creía”. Y es que asegura que han sido días muy tensos. “La campaña ha sido muy dura; tanto Cs como el PP nos han atacado, centrándose en que éramos muy jóvenes y no estamos preparados, pero no hemos entrado en guerras dialécticas”.

Una de las prioridades del nuevo gobierno antense cuando comience a trabajar es la lucha contra el éxodo de población. “En la última actualización del padrón se han perdido 300 personas. Por ello, es muy importante que contemos con un PGOU que nos permita crear vivienda de Protección Oficial para los jóvenes”, asegura el futuro alcalde.

Por ello, también quiere revitalizar el municipio. “En verano, todos los fines de semana tiene que haber actividades en la Era del Lugar; hay que recuperar las escuelas deportivas, para que nuestros niños no tengan que ir a otros pueblos; queremos que la Nave Polivalente se haga en otro emplazamiento, bien dimensionada;hay que hacer talleres para la tercera edad, actividades culturales y de ocio...”.

Otra de sus preocupaciones es la seguridad ciudadana. “Vamos a estudiar que haya un turno de noche de la Policía Local; vamos a instalar cámaras de vigilancia de tráfico y semáforos”, asegura Pedro Ridao.