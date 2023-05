Resultados elecciones en Turre: gana el PSOE pero necesitará pactar, otra vez

María Isabel López ha sido la candidata más votada en las elecciones municipales de Turre. El PSOE ha logrado 679 votos que suponen el 41,27% del total, pero son insuficientes para la mayoría absoluta.

La actual alcaldesa ha mejorado sus resultados de 2019, donde obtuvo 4 ediles, pero tendrá difícil gobernar. Para ello tendrá que volver a entenderse con la marca de Izquierda Unida, Con Andalucía, al igual que ya lo hicieran en 2015 y 2019. Los comunistas han logrado dos ediles, de nuevo.

Pero los socialistas, por activa y por pasiva, han dejado claro durante la campaña que no pactarían con sus antiguos socios. La mala relación entre los dos grupos de izquierdas es más que conocida. El líder de Con Andalucía, Martín Morales, se resistió a ceder la Alcaldía (según lo pactado) por la imputación de María Isabel López por no permitir instalar un puesto de turrones en la feria hace unos años. Hasta que la causa no fue archivada Morales no cedió su trono.

Por su parte, el Partido Popular de Arturo Grima ha logrado 4 concejales, uno menos que en 2019. ¿Se puede descartar que llegue a una mayoría pactando con Con Andalucía? Cosas más raras se han visto ya en Turre. Tocará esperar a ver qué sucede en las próximas semanas.