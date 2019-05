Rosa María Cano: "Me ilusionan la residencia de mayores y la variante costera"

-Tras doce años como alcaldesa de Mojácar, ¿qué proyectos le ilusionan para volver a presentarse de nuevo?

En general me ilusionan todos los retos que se plantean en el día a día. Desde mejorar la calidad de vida de todos mis vecinos hasta conseguir que Mojácar, tan especial desde siempre y puntera en el turismo de Almería, llegue a las cotas más altas del sector. Que la marca Mojácar sea sinónimo de calidad y bienestar. Todos los que me conocen saben que dedico el cien por cien de mi trabajo y mi tiempo a Mojácar.

Hay proyectos en particular como la Residencia de la Tercera Edad, que esta a punto de concluir, o la variante, que gracias al desbloqueo de la Junta de Andalucía con el nuevo gobierno, vamos avanzando. Ambos son muy necesarios para Mojácar y han supuesto muchos años de trabajo y de esfuerzo. Me gustaría asegurar su terminación y puesta en marcha, aunque tenemos muchas más líneas de actuación que figuran nuestro programa y que serán muy importantes para conducir a una nueva Mojácar hacia un futuro prometedor.

-Hace unos años, en Mojácar se presentaron 13 partidos a las elecciones. Esta vez solo tres. ¿Ha conseguido aburrir a sus rivales políticos? ¿Por qué cree que se ha producido ese gran descenso de candidaturas?

No tengo la respuesta. Habría que preguntar a los antiguos aspirantes qué les ha pasado. Es verdad que los tiempos y la economía han cambiado mucho desde entonces. Quizás nos encontramos en un momento en que dirigir y gestionar un Ayuntamiento suponga mucho esfuerzo. Hay poco dinero y muchas demandas en un municipio pequeño donde la población de multiplica en verano y requiere muchos servicios. La competencia es muy grande y hay mucho por hacer. No todo el mundo, al final, esta dispuesto a emplear el tiempo, el cariño y la dedicación que desarrolla mi equipo de gobierno para sacar adelante tanto trabajo como Mojácar demanda y necesita. Es una opinión y quizás sea una de las causas.

-Estamos en una época en la que las mayorías absolutas están muy caras en todos sitios. ¿Se ve repitiendo mayoría?

Si, es muy importante disponer de una mayoría para asegurar el buen gobierno de Mojácar. La experiencia que hemos tenido hasta ahora con el resto de partidos de la oposición ha sido muy lamentable. No sólo no han aportado nada de trabajo sino que han ido paralizando y bloqueando todos los planes de futuro de la localidad. Todo ha sido desacreditar nuestro trabajo con fines partidistas; han arrojado una mala imagen de Mojácar en los medios de comunicación sin pensar que esto perjudica a todos los vecinos y pone en riesgo al turismo, nuestro medio de vida; han llenado los juzgados de denuncias que incluso ellos mismos sabían que no podían prosperar, en definitiva es difícil que Mojácar progrese con quien sólo piensa en sus intereses particulares y sin más puntos en el horizonte que, a cualquier precio, desprestigiar la labor del Consistorio.

- Cuéntenos cuáles son los principales ejes de su programa electoral.

Tenemos un programa que es muy completo y que abarca todas las áreas de lo que puede ser el progreso y bienestar de Mojácar para los próximos cuatro años y que sentará las bases para muchos más. El denominador común de todos ellos es trabajo y dedicación, contamos además con el apoyo, por primera vez, de las instituciones en la Junta de Andalucía que sin duda abre un abanico importante de oportunidades que hasta ahora nos habían sido negadas. Contamos también con el importante bagaje de la experiencia en el Gobierno municipal y de conocer todos los pasos que hay dar. Sería muy largo describir todas nuestras propuestas ya que, al contrario que otros grupos, nosotros las detallamos punto a punto.

Por poner algunos ejemplos, en turismo seguiremos con la II fase del Plan estratégico que ya iniciamos hace dos legislaturas en la que pusimos en marcha nuevos segmentos turísticos como el deportivo, cultural y familiar, siempre en coordinación con los empresarios del sector y que tan buen resultado hemos tenido. Concretamente en las playas hemos conseguido la distinción SICTED y banderas azules, creemos que ése es camino como continuar por la apuesta en nuestro patrimonio cultural, infraestructuras, un importante centro de salud y estación de autobuses. No nos olvidamos del ámbito social con la residencia de la Tercera Edad o la bonificación de la plusvalía en caso de herencias. Hay muchas actuaciones, todas importantes, y no tendríamos espacio en esta entrevista. Animo a todos a que vean nuestro programa. Es muy completo, como decía al principio.

-Proyectos como la residencia de mayores ya están en marcha, pero hay otros que estaban en la planificación de la legislatura y por diferentes motivos no se han hecho. ¿Cuáles son las perspectivas futuras para el Paseo Maritimo y la Variante Costera?

Como ya he dicho antes, la variante de Mojácar será una realidad en esta legislatura. Es una necesidad imperiosa para el municipio. Muchos han sido los problemas que nos hemos encontrado en el camino pero gran parte de ellos están resueltos o en vía de solución. Mejorar el tráfico, principalmente en verano y aumentar nuestras vías de comunicación y accesibilidad son una de las propuestas de nuestro programa que ya estamos más cerca de hacerlo realidad gracias a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana que, tras muchos años, hemos conseguido sacar adelante. También hemos conseguido poner en marcha nuevos equipamientos de salud, transporte y áreas comerciales.

Seguiremos trabajando por la prolongación del Paseo Marítimo. Ahora esta paralizado por el interés de dos empresarios que obtienen a fecha de hoy un grandísimo beneficio económico explotando negocios privados sobre terrenos públicos, que son de todos y que son necesarios en pro de una infraestructura que ofrece seguridad vial, buena imagen y, como hemos podido comprobar con las otras fases, es un importante recurso económico. Inexplicablemente han encontrado en la oposición todo el apoyo político, aunque esto sea en perjuicio de todos los mojaqueros. Para colmo, han abanderado una mentira: que estamos en contra de los chiringuitos y que queremos destruirlos, cuando esto no es cierto y la mayoría de los empresarios de la playa ven claramente que el Paseo beneficia tanto a ellos como al municipio.

-PSOE-Somos Mojácar ha solicitado que se realice un debate público, pero aseguran que usted no ha respondido. ¿Habrá un debate en Mojácar?

Personalmente me gustan los debates, siempre suponen un intercambio de ideas, nuevos puntos de vista, y puede ser enriquecedor . En este caso, creo que no sería así. Durante todos estos años hemos tenido a los plenos como foro y punto de debate de todos los asuntos que atañe al municipio y sólo ha habido descalificaciones y bloqueos por parte de la oposición. Nunca ha habido intención de diálogo. El talante se demuestra a lo largo de toda una legislatura, no en periodo electoral y con fines partidistas.

-El voto por correo es algo que sus rivales siempre usan como arma arrojadiza. En su opinión, ¿cuál es la explicación para que en Mojácar exista un tasa tan alta de voto por correo?

El voto por correo ha subido en toda España. Casi un millón y medio de españoles han votado por correo en las últimas elecciones. Casi 233.000 sólo en Andalucía y 20.000 en Almería. En un municipio turístico como Mojácar, mucha gente trabaja el día de las votaciones, ya sea en el municipio o fuera de nuestra localidad. Tenemos también muchos mojaqueros estudiando en otras ciudades, vecinos, en suma, que viajan, hacen planes o no están en su municipio ese día. Es un derecho y una opción más. El voto por correo es igual que en todas partes. Poner la sospecha sobre el Partido Popular forma parte de su política de acusar y poner en entredicho todo lo que se hace y no en trabajar y ganarse cada voto de las urnas, sea o no por correo.

- Recientemente dejó entrever que esta puede ser su última legislatura. ¿Son estas las últimas elecciones a las que se presentará Rosa María Cano?

Tenemos la gran fortuna en el Partido Popular de esta localidad de contar con personas muy preparadas y dispuestas a dejarse la piel por nuestro municipio. Gente joven, muchos de ellos, con el impulso, la dedicación y responsabilidad necesaria para poner a Mojácar en lo más alto. Como ya he dicho antes, dedico el 100% de mi tiempo a Mojácar, creo que tengo una deuda pendiente con mi familia y conmigo misma, pero quien piense que abandono definitivamente la política y a mi pueblo, se equivoca. Creo que hay muchas formas de seguir trabajando por Mojácar y por todos los mojaqueros.