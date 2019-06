Juan Pedro García revalida su mandato con mayoría absoluta en Pulpí

Juan Pedro García continuará como alcalde de Pulpí una nueva legislatura. La investidura de ayer fue simplemente un trámite, ya que el candidato del Partido Popular a las elecciones municipales del 26-M ganó con mayoría. Logró ocho concejales por los cinco que consiguió el PSOE, superándole en más de 500 votos. Ha perdido un concejal con respecto a los comicios de 2015, así que el desgaste de gobierno tampoco se ha acentuado demasiado.

García expresa que su candidatura está avalada por la buena gestión que hace el Partido Popular en todas las Administraciones en las que gobierna. El alcalde de Pulpí asegura a sus vecinos que va a” seguir trabajando por todos vosotros, si me dais vuestra confianza, otros cuatro años más y porque tengo mucho que agradecer a Pulpí. Todos me habéis apoyado, habéis estado a mi lado y la forma en la que mejor puedo daros las gracias es estar como aquí como alcalde. Me presento para ser el alcalde de este gran equipo, pero mi vocación de servicio será siempre por y para mi pueblo”.

Javier Aureliano García, presidente de la Diputación Provincial, decía que “muchos alcaldes miran al levante almeriense para ver en su gestión el orgullo y el modelo que quieren para sus pueblos. A los pulpileños nadie os ha regalado nada. Todo lo que hoy es Pulpí es gracias a vuestro esfuerzo y al de tantas generaciones que han trabajado para que así sea”.

Pulpí quiere seguir sumando enteros en su propuesta de pueblo de virtudes turísticas, que han llevado a nñucleos como el de San Juan de los Terreros a convertirse en referente en la provincia.