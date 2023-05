Antonio M. Pascual: "Los que creen, crean, y yo creo en Olula al cien por cien"

–Después de 12 años como alcalde, ¿por qué vuelve a presentarse?

–Lo primero, porque tengo más ilusión que nunca. En vez de que se haya desgastado, tengo más, porque veo que se pueden conseguir proyectos importantes. En estos 12 años hemos conseguido muchas cosas, pero quedan muchas por hacer. Estoy seguro de que tengo que seguir liderando este proyecto, un proyecto importante, real, de futuro para Olula del Río.

–¿Se siente respaldado por su pueblo?

–Sí, creo que la gente me quiere. No se ha erosionado en nada esa ilusión que les transmitimos en 2011. Incluso, en estas elecciones veo a la gente con más ilusión que en las anteriores. Ellos me ven y saben que no he cambiado nunca. Yo soy de Olula de toda la vida, un cebollero más, una persona humilde, que vengo desde abajo; he sacado mis estudios y mi trabajo con mucho sacrificio y esfuerzo y eso lo valora mucho la gente. Yo llevo a Olula en el corazón, ese es mi lema. De ahí nace todo. Si tú crees en tu pueblo puedes crear muchas cosas. Eso lo llevo siempre por bandera. Los que creen, crean, y yo creo en Olula al cien por cien.

–¿Y cómo es que la política, con todos sus reveses, no le ha erosionado?

–Estar en el cargo de alcalde y ver que tu pueblo mejora es el mayor orgullo que puedes tener en la vida. La política yo creo que tiene que ser algo vocacional, y así lo es para mí. Yo soy ingeniero técnico industrial. Tengo mi oficio y podría estar incluso mejor laboralmente y hasta ganar más. Pero yo, por todo lo que he vivido, al final lo que quiero es un pueblo mejor, y esa es mi meta, con el apoyo de todos los vecinos.

–Y eso que le han puesto piedras en el camino. Hasta tres denuncias le puso el PSOE.

–La oposición tiene que hacer su trabajo de forma constructiva. Nunca voy a decir nada. En todos los plenos hay diferencias, pero en ningún momento ha habido ningún debate fuerte. Pero que se judicialice la vida política, y más la de un pueblo, creo que es un error, y se lo he comentado en varias ocasiones. En 2016 pusieron tres denuncias, tres piezas separadas firmadas por los cinco concejales del PSOE en ese momento. Vieron oportuno judicializar la vida política. Si no se gana en las urnas se intenta ganar, como en otros municipios, por el juzgado, cosa que ni han conseguido ni van a conseguir. Siempre he demostrado mi honradez. Los únicos colores que me mueven son los de mi pueblo y nada de lo que hago no lleva detrás sus informes favorables y pasados por pleno. Nadie puede poner en duda la figura de Antonio Pascual en su gestión transparente, eficaz y nunca perjudicando los intereses de nuestros vecinos. Y así se ha demostrado. Ya ha habido dos archivos de esas denuncias, y el tercero va de camino.

–¿Cómo ha sido su gestión económica y en qué momento se encuentra el Ayuntamiento?

–Ese es un pilar fundamental. Para mí es clave tener las cuentas saneadas, y lo hemos ido consiguiendo desde 2011. No hay que dejar hipotecas a los que vienen. Yo recibí en 2011 una deuda de en torno a 6,3 millones, entre bancos; pagos de facturas atrasadas a proveedores, que algunos llevaban más de un año sin cobrar; y facturas de servicios como agua o saneamiento. En cada uno de esos tres casos se superaban los dos millones de euros. A día de hoy solo se deben 400.000 euros a los bancos, y no se le debe a ningún proveedor. La media de pago del Ayuntamiento a los proveedores está en torno a los 15 o 20 días, y todo el mundo quiere trabajar con nosotros. Nosotros apostamos principalmente por los proveedores locales, y a todos se les paga puntualmente. Tenemos más de 450 empresas con actividad económica y todos quieren seguir e invertir en Olula. Quieren que sus hijos crezcan en Olula, vivir aquí y desarrollarse aquí. Eso es entre otras cosas gracias a una gestión económica eficaz. Si el pueblo no me diese su confianza, quien entre se encontraría unas cuentas saneadas y muchos proyectos encaminados, y sin esa hipoteca de una deuda enorme.

"Recibí en 2011 una deuda de 6,3 millones y a día de hoy el Ayuntamiento debe 400.000 euros"

–¿Qué proyectos le ilusionan especialmente de cara a su hipotética cuarta legislatura?

–El primero es la residencia de mayores (60 plazas) y de personas gravemente afectadas o con otras capacidades (otras 60 plazas). Será una residencia de 120 plazas. En estos 12 años que he estado de alcalde, diría que cada vez que he hablado con vecinos me han pedido una residencia. La más cercana está en Macael y hay otra en Tíjola, pero la gente cuando llega a la última etapa de su vida quiere estar en su pueblo. Es de bien nacidos ser agradecidos y a nuestros mayores los tenemos que respetar y garantizarles la calidad de vida. Es una apuesta importantísima y lo vamos a conseguir. Será una residencia moderna y muy equipada. La asociación Verdeolula hace un trabajo impresionante en Olula y en toda la zona norte de Almería. Con su centro de atención temprana para niños de hasta 6 años, derivados del hospital de Huércal-Overa. A partir de los 6 ya están en edad escolar y hemos conseguido en estos años un centro de educación especial, y todas las personas pueden llegar escolarizadas hasta los 21 años. Pero cuando esas personas llegan a los 21, los padres se van haciendo mayores, algunos empiezan a faltar, ¿qué hacemos con esas personas? Les tenemos que dar salida y que estén bien atendidos. Para ellos también será ese gran proyecto.

–¿Dónde será edificada?

–En los terrenos del antiguo instituto Rosa Navarro. El Ayuntamiento ya está en conversaciones con la Junta y ya hay empresas interesadas en invertir en esa residencia, que será importante para nuestro pueblo y todo el Valle del Almanzora. Olula seguirá siendo el pueblo de referencia en todo, también para este servicio tan importante.

–¿Cuál es el otro proyecto capital?

–En Olula tenemos un problema que, en cierta manera, es un ‘bendito’ problema. Se trata del tráfico en las vías principales del casco urbano, como las avenidas del Almanzora, de La Legión y de Antonio López. Eso lo propicia la actividad económica, el comercio, la hostelería, los servicios... la vida que hay en Olula y que no tienen otros pueblos. Por ello ostentamos esa ‘capitalidad’ en el Valle del Almanzora. Pero para solucionar eso hemos diseñado una red que va a circunvalar Olula por el margen del río y también desde la rotonda del Lavadero hasta el Parque San Pablo. Es un proyecto ambicioso, de futuro, que se hará en fases durante varios años, pero ya tenemos una fase aprobada y con financiación, la primera, que irá desde la rotonda del Puente de la Noria hasta Cuesta Canela. Tendrá carril bici, acerado, alumbrado y mucho arbolado. Crearemos dos pulmones verdes: un centro de esparcimiento para todas las familias (con senderos, merendero etc), así como la recuperación de un área degradada que se está acometiendo con la ayuda de la Junta por valor de 1,2 millones. Haremos que crezca el pueblo hacía el río y que sea una vista bonita. La segunda fase irá de la rotonda a la zona de instalaciones deportivas, que ya está diseñada y ya estamos hablando con la Junta para encauzar el río en ese tramo y también será una realidad en estos próximos 4 años. Además, nos preocupa mucho un tramo, entre la rotonda de Fines y el Puente de Macael, de la A-349. Es una vía principal, una carretera autonómica con limitaciones y lo que se ha hecho a través de la Junta es meterla en planificación para que se pueda desviar en ese tramo. Se llevará la carretera a la zona del río y se dejará ese tramo como avenida.

–Esa ‘capitalidad’ que tan orgulloso le hace sentir ¿cree que lo es también en el aspecto cultural?

–Absolutamente. Olula es cultura. Es turismo y esos son otros pilares fundamentales para seguir siendo el referente y el motor de la comarca en todos los ámbitos. En estos 12 años hemos hecho mucho y hemos logrado crear la ‘Marca Olula’. Todas las iniciativas han ido encaminadas a ser ese motor del Valle. Somos conocidos en toda España por tener la Ciudad dela Cultura, el complejo museístico más grande de Andalucía. Lo es gracias en buena medida a la generosidad de Andrés García Ibáñez, y también por la iniciativa de tener el Centro Pérez Siquier, hijo adoptivo de Olula y que también dejó su legado en el pueblo, con el primer museo dedicado a un fotógrafo en España. Tenemos también el primer museo dedicado al arte almeriense, junto a la Mujer del Almanzora, obra del genio y maestro del realismo español, Antonio López, que también viene todos los años a impartir su curso. Todo eso hace que vengan muchísimos visitantes y se complementa con el Plan Turístico que tenemos en marcha, que nos ha permitido potenciar la actividad comercial. Tenemos dos senderos homologados, algo que nunca tuvo Olula. Al final todo eso suma. Con todo lo que ya se ha hecho y todo lo que viene vamos a seguir posicionando Olula del Río como ese lugar de ocio, turístico y cultural del Valle del Almanzora. Y no quiero obviar la magnífica feria que tenemos. Bajo mi punto de vista es la mejor de toda la comarca. Se va a seguir consolidando como un gran lugar de encuentro.