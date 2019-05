Polémica en Albox por la difusión de una conversación comprometida

El PP de Albox emitió ayer un comunicado en referencia a un audio que, según expone este partido, está circulando por el municipio. Este es el comunicado literal de los ‘populares’ al respecto:

“Ante los constantes ataques difamatorios sufridos por el PP de Albox, cargados de odio, mentiras y manipulaciones destinadas a ensuciar una campaña en positivo llevada a cabo por nuestro partido, nos vemos en la necesidad de hacer ciertas aclaraciones:

El Partido Popular de Albox dice haber puesto el asunto en manos de la Justicia, por la presunta comisión de un delito penal por la grabación y posterior difusión de una conversación privada de dos amigos

Se está dando difusión por parte del alcalde de Albox Francisco Torrecillas, de un audio de 1 minuto de duración, extracto de una conversación de mas de dos horas entre dos amigos personales, el ex concejal del PSOE Mario Torregrosa y el concejal del PP Esteban Carrión. Esa grabación se lleva a cabo en junio de 2018, provocada por una llamada de Torregrosa a Carrión para tomar un café, ante la publicación de una resolución judicial que podría conllevar la devolución de los sueldos a los concejales no adscritos del PSOE. Torregrosa debería devolver 61.799 euros. Torregrosa en el encuentro expone su preocupación, debido a que su situación económica en ese momento no era la mejor debido a su cese como concejal y la compra de una vivienda y el reciente traspaso de un negocio realizado.

Durante la conversación, Mario Torregrosa ofrece como posibilidad la moción de censura a cambio de frenar la denuncia y evitar la devolución de los sueldos. Trampa intencionada por Torregrosa quién lleva premeditado grabar la conversación, en la que inocentemente cae Esteban Carrión, quien en un ambiente de confianza y amistad personal se deja llevar por Torregrosa, confiando en las buenas intenciones de su amigo, quien posteriormente ha confesado que las instrucciones las había dado su secretario general Tito Carrillo.

En la conversación Carrión se pone en la piel de Torregrosa y le manifiesta su predisposición a ayudarle, aún advirtiéndole que lo que le está pidiendo no esta en sus manos, pero que hará lo que esté a su alcance para no perjudicarlo.

Hoy, 11 meses después, en plena campaña electoral, y ante el anuncio de la visita del Presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno al municipio de Albox, el audio de 1 minuto de duración llega casualmente al actual alcalde de Albox y alcaldable, Francisco Torrecillas, quien desde el sábado por la mañana lo ha difundido masivamente por redes sociales y whatshapp a todos los vecinos de Albox, con la clara intención de llevar a cabo un linchamiento político hacia una persona que no ha hecho otra cosa que hablar con su amigo.

Desde el Partido Popular consideramos que el hecho es despreciable, porque un amigo se aprovecha de la buena voluntad de otro amigo. Creemos que es un manotazo de ahogado ante los aires de cambio que se respiran en el municipio. Y estamos convencidos de que la “operación” que se está tratando de montar, es un acto de connivencia política entre el actual alcalde de Albox, Francisco Torrecillas y el candidato socialista, Rogelio Mena, quien es uno de los urdidores de toda esta trama inventada por él y sus allegados.

Esta operación nos lleva a pensar que Torrecillas y Mena tienen ya un pacto cerrado para conseguir el gobierno municipal y ven en el PP a su principal competidor, de ahí esta campaña de difamación justo en el ecuador de la campaña electoral en la cual el Partido Popular se alza como favorito entre los vecinos para ganar las elecciones del 26 de mayo.

Desde el PP de Albox, instamos a Torrecillas y al PSOE local a que difundan el contenido completo de la grabación y pongan en manos de la justicia, si consideran que se ha cometido algún tipo de delito, tal y como lo ha hecho ya el Partido Popular ante la presunta comisión de un delito penal por la grabación y posterior difusión de una conversación privada de dos amigos. También le pedimos a los miembros de los demás partidos, que bajen el tono de crispación y amenazas con el que están llevando a cabo la campaña, ya que lo único que pueden lograr es hacer y hacerse irreparables daños personales, recordándoles que después del 26 de mayo, la vida sigue”.