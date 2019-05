El futuro del tren enfrenta a los partidos en la previa de las elecciones

La Mesa del Ferrocarril ha reunido a candidatos y representantes de los partidos políticos con representación municipal para tratar el futuro del tren en la provincia, haciendo hincapié en el informe elaborado con respecto al contrato de Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la Redacción del Anteproyecto, Proyecto Básico y Construcción de la Integración del Ferrocarril en Almería.

Elaborado por miembros de la Universidad, en este informe se critica que no se establezca un futura integración en del ferrocarril en el Puerto; un posible retraso en las obras del soterramiento que haría que la Alta Velocidad no llegara a Almería hasta pasar 2024; la reducción de la playa de vías de 875 metros a 660, lo que elevaría las pendientes de rampa; que la antigua estación de ferrocarril quedaría aislada de las instalaciones ferroviarias y con un destino no especificado y que el pliego no roca expropiaciones de naves y viviendas en el sector 20 para el traslado de los talleres, hangares y zona técnica, lo que en palabras de la Mesa convertiría a la estación de Almería en una segunda totalmente dependiente de la de Granada, perdiendo, en consecuencia, puestos de trabajo.

Ana Labella, que concurre en la lista del PP a la capital, defiende que tras 25 años de gobiernos anunciando el soterramiento, ha sido en la última legislatura cuando “las máquinas se han puesto por fin a trabajar”, criticando un ambiente de pesimismo justo en el momento en que “por fin se ha encauzado todo el procedimiento para que el soterramiento cree una ciudad sin la división de las vías del tren, abierta al mar”. Asegura, además, que con toda seguridad se llevará a cabo un traslado de los talleres y hangares al sector 20.

Por su parte, Pedro Díaz, en la lista socialista, defiende que tras siete años de gobierno del PP en España, ya se han adjudicado todos los tramos del AVE, tan solo a la espera de que comiencen las obras.

Amalia Román, candidata de IU-Equo, entiende que Almería necesita, además, un medio de transporte sostenible y propone el tranvía parar mejorar la comunicación desde la Estación a Cabo de Gata y mejorar la existente con el Poniente.

Miguel Cazorla, candidato de Ciudadanos, también coincide en la idea de crear un tranvía, llevarlo hasta El Alquián y en forma de T desde la Avenida del Mediterráneo hasta Torrecárdenas. “Apostamos por una Almería sostenible”, añade.