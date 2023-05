“No se trata de poner una farola, nos estamos jugando el futuro”

Natividad Espino es licenciada en Derecho por la Universidad de Almería. En la actualidad es funcionaria de carrera, función que realiza desde hace 18 años, los últimos 17 en el Ayuntamiento de Almería, donde ejerce como Técnico de Gestión. Nacida en Barcelona, de madre escullera, con apenas dos años su familia se traslada a Doña María, donde reside la familia materna y ha transcurrido toda su vida hasta su marcha para cursar sus estudios universitarios y posteriormente trabajar. En el pueblo decidió crear su propio hogar y durante años ha transitado del pueblo al trabajo y del trabajo al pueblo, sin miedo a los ‘madrugones’, porque según sus propias palabras, el pueblo es el mejor somnífero del mundo.

–¿Su lema de campaña es 'Es el momento de crecer', ¿lo cree posible?

–Lo contrario es desaparecer. Y nosotros no queremos que nuestra tierra se desvanezca sin haberlo intentado. Yo lo creo posible, y mis compañeros de lista también. Eso nos ha empujado a presentar la candidatura y a ello nos vamos a dedicar, bien gobernando o bien como oposición. No es un trabajo fácil ni a corto plazo, no se trata de pavimentar un camino o poner una farola, se trata de construir el futuro. Cada municipio tiene su propia idiosincrasia, pero hay ejemplos muy cercanos de que se puede revertir la situación, casi todo está inventado, sólo hay que saber que aprovechar de la experiencia de los demás e impulsar un proyecto propio.

–¿Por qué decide dar el salto a la política?

–Me lo propusieron y no pude decir que no. Creo que es un acto de responsabilidad. Enseguida me vinieron a la cabeza las imágenes de mis padres, mis abuelos, mi bisabuelo, mi infancia, mi niñez, mi adolescencia, mis amigos, mis vecinos... muchos de cuales ya no se encuentran entre nosotros. Aquí está mi casa, mi tierra, es el lugar donde yo siento arraigo. Uno puede dejar el pueblo una y mil veces, pero como es por todos sabido, el pueblo nunca te deja a ti. De un tiempo hacia aquí esos recuerdos devienen en tristeza, mas que en nostalgia, porque muchos fallecieron y otros se marcharon a estudiar o a trabajar, o a ambas. La población está muy envejecida y los jóvenes que quedan tienen mucha dificultad para encontrar un trabajo. La tierra que ha sido siempre el sustento de la mayoría de las familias de la zona resiste a duras penas por la escasez de agua y los bajos precios de los productos agroalimentarios. La población ha disminuido mucho en los últimos años, y las previsiones a muy corto plazo, si no se adoptan medidas no son nada halagüeñas. Como decimos en nuestro programa, si queremos revertir esta situación y no terminar siendo Tres Villas en el olvido, debemos crecer. No hay fórmulas mágicas, pero de la experiencia he aprendido que el camino es el estudio, el trabajo y la constancia. Roma no se construyó en tres días, pero hubo uno en el que se puso la primera piedra, lo importante es detectar el problema, identificar soluciones y comenzar a aplicarlas.

–Los problemas los acaba de enunciar, ¿cuáles son las soluciones?

–La solución a uno de los principales problemas no es nada fácil, de hecho es un problema que viene de antaño y afecta a muchas zonas de España, el agua, tanto potable como de riego. El segundo de los casos implica a muchos actores. En primer lugar a los propietarios de los terrenos y varias administraciones, no sólo la municipal. Las posibles soluciones vendrán de las manos de todos los interlocutores. En nuestro programa, hemos enunciado principalmente, y en lo referente al riego, mejorar y modernizar las infraestructuras de riego, y ello conlleva ampliar la capacidad de embalse, modernizar los regadíos y limpiar acequias y fuentes naturales. Los informes acerca del cambio climático establecen, respecto a España, que esta padecerá un incremento de las lluvias torrenciales, olas de calor y nevadas menos copiosas, siendo las zonas mas afectadas las del sureste de la península. Salvo que la geoingeniería, jugando a ser Dios, se saque un conejo de la chistera, si no lo ha hecho ya, nosotros tenemos que anticiparnos a esas predicciones, si bien es cierto, que ya lo hacemos tarde. Y una solución es recoger las aguas provenientes de esas lluvias torrenciales, embalsarla y dar el uso que corresponda.

–¿Y la despoblación?

–La despoblación es otro de los grandes problemas. Necesitamos revertir dicha situación y que la población acuda a emprender, buscar trabajo o descansar. La situación geográfica es privilegiad: Parque Natural de Sierra Nevada, La Sierra de los Filabres, el municipio es atravesado por la A-92, a una hora de Granada y a 40 minutos de Almería capital... por lo que problemas de comunicación no existen; y tierra para cultivar no nos falta, esta fue tierra de parras y después de olivos, si bien aquejada de los problemas de los que hemos hablado anteriormente. Nosotros apostamos por la agroecología, como medio para sostener nuestro entorno natural, la creación de una comunidad energética para generar energía y ahorrar en el recibo de electricidad de todos los vecinos. Es necesario impulsar la existencia de un polígono industrial, facilitar la creación e implantación de empresas con beneficios fiscales, así como ofertar cursos de formación para la generación de empleo y emprendimiento. en todo caso hay que ampliar la oferta de vivienda, fomentar la rehabilitación de las existentes y, en su caso, favorecer la construcción de nuevas.

–Entiendo que la apuesta por el turismo debe ser considerable.

–El entorno es envidiable, necesitamos poner en valor la marca turística de Las Tres Villas. Tenemos la suerte de contar con tres núcleos de población, Doña María, Ocaña y Escúllar, a lo largo de una extensión de casi 85 Km/2, enclavados en el Parque Natural de Sierra Nevada y La Sierra de los Filabres. Debemos aprovechar los recursos naturales y medioambientales que poseemos y fomentar la utilización de nuestros recursos turísticos-deportivos así como homologar y mejorar la red de senderos municipales.