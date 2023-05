José Miguel Hernández: "Hemos demostrado que sabemos gestionar con eficacia en La Mojonera"

No hay dos sin tres. Por eso, José Miguel Hernández, actual alcalde de La Mojonera y alcaldable de Tod@s busca volver a ostentar la vara de mano de esta localidad de la comarca del Poniente y seguir desarrollando su proyecto de municipio que se vio afectado en la primera legislatura por la deuda galopante que tenía el Ayuntamiento y por la pandemia sanitaria en la segunda. Insiste en que para conocer los problemas de sus vecinos "hay que estar en la calle" y por esta razón ha tenido charlas informativas con sus vecinos cada seis meses.

-¿Qué balance hace de esta legislatura que ya acaba?

-Ha sido una legislatura muy atípica, realmente con esto de la pandemia ha sido mucho más corta. En lugar de cuatro años de trabajo, hemos tenido dos años efectivos, porque en los otros dos con las restricciones y demás problemas se ha paralizado todo. Una paralización, que unida a la inflación, nos ha dejado proyectos que ha habido que volver a sacar a licitación porque la empresa abandonó las obras, y otros concursos que se han quedado desiertos porque los costes han aumentado muy por encima de lo previsto cuando se redactaron los proyectos. Como digo, ha sido un mandato con muchos problemas, pero a pesar ello hemos terminado de liquidar la deuda que heredamos y poner en marcha numerosas actuaciones que ya se están viendo.

-¿Haber superado una crisis sanitaria como la del COVID desde la gestión pública ha sido como realizar un máster no?

(risas) Bueno, si a eso le unimos una primera legislatura con el Ayuntamiento en bancarrota y al borde de la intervención, con una deuda de 9 millones de euros, negociando pagos a proveedores todos los días, yo casi diría que tenemos un doctorado en gestión. Fuera de bromas, este mandato ha sido muy complicado, pero ya veníamos curtidos del anterior, que fue aún peor. Cuando llegamos, yo estuve meses que las únicas visitas que recibía en mi despacho eran para pedir dinero, nos iban a cortar hasta la luz en plenas fiestas y los proveedores no nos fiaban ni un saco de yeso a 1,5 euros. Hemos demostrado que sabemos gestionar con eficacia incluso con esas situaciones tan difíciles que nos ha tocado vivir, primero con las deudas y después con el COVID.

-¿Qué objetivos tiene marcados para esta nueva legislatura?

-Uff, son muchos los proyectos que se están llevando a cabo ahora mismo o están a punto de licitarse. Algunos están ya en la línea de salida, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo la construcción de los aparcamientos del cementerio; la reforma completa del antiguo centro de Servicios Sociales para unificar todos esos servicios en un mismo punto; la remodelación de algunos parques infantiles y plazas; la creación de nuevos aparcamientos o la sustitución del suelo del pabellón… También hay otros proyectos más complejos, que llevamos tiempo estudiando, como una piscina climatizada y un gimnasio en el complejo de la actual piscina al aire libre, que es algo que nos demandan mucho los vecinos.

-¿Cómo va a convencer a sus vecinos para que le voten en estas elecciones?

-A los vecinos no hay que convencerlos, hay que demostrarles. Yo no soy político, o al menos no me siento así. Soy uno más, no tengo más aspiración política que gestionar con eficacia mi pueblo, que fue lo que impulsó a liderar una agrupación de electores en unos momentos muy críticos para el Ayuntamiento de La Mojonera. Y como un ciudadano más, espero que las personas que tienen que gestionar mi dinero lo hagan con responsabilidad y rindiendo cuentas, como he venido haciendo en estos años, celebrando charlas informativas con los vecinos cada seis meses para explicar qué hacemos con cada euro que recibimos y respondiendo a sus preguntas y sugerencias. La política es algo que se demuestra durante 4 años, no es un traje que te pones el último día. Hay que escuchar a la gente y afrontar sus necesidades. De nada te sirve construir castillos si tienes una vecina que tiene 80 años y se tropieza todos los días con las baldosas del acerado porque está en mal estado. Eso se averigua saliendo a la calle y escuchando. Por eso pienso que la política se hace cada día, no en los últimos meses ni tratando de convencer a nadie.

-¿Cuáles son las deficiencias y carencias que padece La Mojonera y que se convertirán en su principal línea de trabajo si ostenta la vara de mando?

-Hay cosas que afrontar de manera urgente, aparte de los proyectos que he mencionado y otros muchos en los que estamos trabajando, ahora mismo nuestro principal problema es el del agua. No estamos conectados a la desaladora y tenemos dos pozos que ya están dando problemas, es muy urgente acometer esa conexión a la desaladora. Con el apoyo de la Diputación hemos redactado ya el proyecto y estamos intentando que la Junta de Andalucía nos preste la misma ayuda que está dando a otros municipios de nuestro entorno para acometer una actuación de casi dos millones de euros, que para nosotros supone un esfuerzo considerable. Seguiré tocando las puertas que tenga que tocar, algunos ya me conocen y saben que soy muy pesado (risas), pero es que todo el dinero que pueda ahorrar a mis vecinos a la hora de acometer proyectos, es dinero que podemos usar para mejorar servicios.

-¿Hay cambios en la candidatura que le acompaña?

-Hay algunos cambios e incorporaciones, este año estoy muy contento del equipo que hemos formado. Está lleno de gente sin más ambiciones que poner su granito de arena, trabajar y, sobre todo, servir al ciudadano. Hace 4 años llevábamos una candidatura compuesta por 16 personas… este año somos 22. Lo bueno de ser una agrupación de electores es que no tenemos siglas, aquí es todo el mundo bienvenido siempre que venga dispuesto a trabajar por el pueblo y a sumar. Funcionamos como un equipo de trabajo y nadie viene con promesas de tener un trabajo o de meter a un primo como pasa en otros partidos, aquí el que está es porque realmente quiere estar.

-¿Cuáles son los grandes retos de La Mojonera para este próximo lustro?

-Como he dicho anteriormente, uno de los principales es la conexión con la desaladora para garantizar el suministro de agua a nuestros vecinos antes de que los pozos se sigan deteriorando. Pero hay más cuestiones, una que considero fundamental es favorecer el acceso a la vivienda, como en el resto de España, esto es un problema también aquí para nuestros jóvenes. Y por supuesto, seguiremos trabajando para atraer inversiones, tenemos cuatro polígonos industriales situados en un lugar estratégico de la provincia y muy bien conectados, lo que está animando a numerosas empresas, muchas de ellas multinacionales, a instalarse en el municipio. Creo que es fundamental seguir potenciando esa actividad para dar empleo a nuestros vecinos y generar riqueza en La Mojonera.

-¿Será en esta legislatura cuando se solucionen los problemas sanitarios que padece La Mojonera con su diezmado centro de salud?

-Seguiremos trabajando en ello, apoyando a los vecinos desde el Ayuntamiento, como tiene que ser. El problema de la atención sanitaria se debe a la supresión de la unidad de gestión de La Mojonera, hemos pasado de organizar nuestros propios recursos desde nuestro centro de salud a depender de Vícar y eso lo estamos notando en cuestiones como la atención de consultas urgentes, que se están enviando a Vícar cuando antes se atendían perfectamente en La Mojonera. Se lo he trasladado al delegado en numerosas ocasiones y seguiré insistiendo junto a mis vecinos.

-Si gana las elecciones y se convierte en alcalde de La Mojonera de nuevo, ¿cómo se imagina ver el municipio cuando pasen cuatro años?

-Pues me imagino La Mojonera que se merece ser. Yo no sé cómo verán otros La Mojonera, pero yo la veo como el pueblo donde nací, me crié y donde también crecieron mis hijos… La Mojonera tiene un valor inmenso, somos un pueblo con ganas de crecer, lleno de gente trabajadora, con una ubicación estratégica que no tiene nadie y con una industria en constante crecimiento, pero también tiene un pueblo de Colonización en perfecto estado, unas instalaciones deportivas llenas de jóvenes prometedores que llevan el nombre de su municipio fuera… La Mojonera tiene mucho que decir, pero todo eso hay que trabajarlo y desarrollarlo, hay que crear espacios donde la gente quiera vivir, y se sientan orgullosos de su pueblo. Y eso es lo que veo, un municipio que puede llegar a ser un referente en muchos aspectos si se trabaja para conseguirlo, como estamos haciendo pese a todas las dificultades.