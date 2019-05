Amalia Román: “Tenemos que eliminar la desigualdad entre los barrios”

Pese a llevar una campaña electoral puerta a puerta desde que sale el sol hasta que se marcha, Amalia Román, candidata de IU-Equo a la Alcaldía de Almería, mantiene intacta su sonrisa y las energías. Tiene incluso tiempo y ganas de departir por la noche cuando vuelve a casa con sus dos hijos de 22 y 18 años tras las jornadas maratonianas de reuniones con colectivos vecinales en las que recabar propuestas para la Almería del siglo XXI. Su proyecto es una Almería más verde, más amigable, más cercana y más sostenible.

–La noche del 26 de mayo IU consigue los concejales suficientes para gobernar. Usted se convierte en la primera alcaldesa de la historia de la capital. ¿Ha imaginado ese momento?

–Si te soy sincera, no me lo he imaginado. No suele ser muy imaginativa. Obviamente, de ser así, agradecería a todas las personas que me han apoyado así como a nuestra militancia tanto de Equo, IU y el Partido Comunista. Estamos haciendo una campaña muy fuerte con toda los compañeros en la calle. Desde luego sería algo muy importante porque sería la primera mujer que gobernaría esta ciudad y más aún una mujer de izquierdas y tan feminista como yo me siento.

–¿Cree que la fragmentación de los partidos tanto a la derecha como a la izquierda va a afectar mucho la composición del equipo de gobierno?

–Yo creo que sí. Vamos a ver si somos capaces de conseguir que la izquierda sea mayoritaria ante las tres derechas. Nadie va a gobernar con mayoría. Va a ser un voto fragmentado tanto por una parte como otra.

–¿Se ve por ejemplo gobernando con Adriana Valverde?

–Lo que tenemos claro es que la derecha no va a gobernar ni con nuestro voto ni con nuestra abstención. Con el PSOE, siéndote sincera, es un debate que no tenemos cerrado. Tenemos que llevarlo a los órganos y a la asamblea para ver si entraríamos en el gobierno o le daríamos nuestro apoyo. A las tres derechas por supuesto que no.

–¿No concurrir con Podemos cree que les pasará factura?

–Hemos estado casi tres meses intentando negociar el acuerdo para concurrir juntos pero ha sido imposible. Nos va a restar votos a ambos partidos pero no me preocupa. En las municipales el voto es muy directo y se vota a la persona y aquí en Almería a quién conocen es a mí. Estoy yendo a todos sitios y pateándome la calle.

"Las tres derechas no van a gobernar ni con nuestro apoyo ni con nuestra abstención”

–¿Que Almería quiere para los próximos cuatro años?

–Hay que eliminar la desigualdad de barrios. Hay una Almería a dos velocidades y ese es uno de nuestros objetivos prioritarios. Hacer una ciudad más verde, más habitable, más segura, transitable y sostenible. Los parques y jardines hay que cuidarlos mucho mejor, crear muchos más y sobre todo apostar por un pulmón como es La Molineta.

–¿Qué desigualdades hay en esa Almería de dos velocidades?

–Hay un estudio de Cáritas que señala que en determinados barrios como LaChanca hay un 60% de desempleo. La calidad de vida de esos vecinos es menor. Necesitan atención social. A través de los planes integrales de empleo ayudaríamos a mejorar la calidad de vida de estas personas. Y sobre todo, a mejorar las condiciones de su barrio. Paseas por la Colonia de los Ángeles con los jardines secos porque no hacen reposición de plantas. Te vas a la parte alta de la Avenida de Federico García Lorca y hay un gran deterioro. No entendemos esa dejadez. Aquí todos los almerienses pagan sus impuestos. Y lo mismo pasa en el Quemadero, Piedras Redondas. No tienen parques infantiles. Y se está planteando este alcalde ejecutar la segunda fase del Parque de las Familias. No nos oponemos, por supuesto, pero antes hay que priorizar en los barrios y pensar en los niños y niñas de esos barrios.

–Ha hecho usted mucho hincapié en mejorar el transporte público. ¿Cuál es su plan?

–Hay que eliminar la frecuencia de algunas líneas y trabajar en mejorar la saturación de otras como la que hay para la Universidad. También queremos crear una línea nocturna porque estamos incomunicados a partir de las once de la noche y sobre todo los fines de semana y festivos.

–Entre sus propuestas también hablan de dinamizar la vida de la ciudad.

–Sin duda. Hay que revitalizar la vida en los barrios que es la esencia de nuestra ciudad. Tenemos un casco histórico tan bonito y tan abandonado por el Ayuntamiento. Hay que revitalizar la calle Almanzora, a la calle Almedina, es nuestra esencia. Y por supuesto, acordarnos de nuestros jóvenes. Hemos perdido la Casa de la Juventud y no tenemos concejalía de Juventud. Hay que empezar a tomar medidas para crear valores entre los jóvenes porque son el futuro de la ciudad.

–Y una concejalía de Mujer...

–Así es. Necesitamos a través de esa concejalía hacer políticas transversales para defender a la mujer y a la mujer maltratada que cada vez son más desgraciadamente.

–¿Cómo mejoraría la faceta turística de la ciudad?

–Es una ciudad con mucho potencial y hay que reconocer que se han hecho muchas cosas pero tenemos que luchar por un turismo no estacional gracias a nuestro clima. Hay que mantener las playas todo el año, no solo una determinada época. También buscar un turismo sostenible y no con el todo incluido y darle alternativas a los visitantes. El turismo de crucero no hemos sido capaces de captarlos. Llegan a nuestra ciudad y se encuentran los domingos la ciudad cerrada y se van a Granada. Tenemos unos museos que están cerrados y los Refugios con un horario tan acotado y solo para escasas visitas. Recibimos muchas quejas por ello. Pasa lo mismo con el Museo del Cine que está cerrado y solo abre para visitas de grupos. Es incomprensible. Hay que hacer rutas del cine y conocer ese espacio y lo mismo con Tomás Valente. Hay que potenciar la cultura autóctona de nuestra ciudad.

"La calle de las Tiendas tiene ocho locales cerrados. Es una calle emblemática y no podemos permitir eso. Hay que corregir los alquileres altos"

–Imagino que su plan de peatonalizar el Paseo puede ser un revulsivo en ese sentido y un acicate para hosteleros y comerciantes.

–Nosotros pedimos la peatonalización del Paseo siempre contando con los vecinos. Hay que revitalizar el comercio de proximidad porque en cuanto se ha abierto el nuevo parque comercial de Torrecárdenas se han ido muchos comercios. Yeso nos preocupa. Si paseas por la calle de las Tiendas la imagen es desoladora. Me dediqué a contar y hay ocho locales cerrados. Es una calle emblemática y no podemos permitir eso. Los alquileres tan altos hay que corregirlos.

–¿Y qué pasaría con el transporte?

–Me he reunido con trabajadores de ALSA y me señalan que hay alternativas para que cuando se peatonalice el Paseo las líneas no se vean afectadas.

–¿Apuesta por más carriles bici?

–Sin duda. Queremos poner en marcha un servicio de alquiler de bicicletas y ampliar el carril bici hasta Cabo de Gata.