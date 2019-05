El microscopio de los comicios

Las principales curiosidades

*Una lista formada íntegramente por mujeres para revalidar la alcaldía de Laroya: En el municipio de Laroya, la actual alcaldesa, Dolores Moreno Sobrino, concurre a las elecciones de este domingo con una candidatura formada únicamente por mujeres. En total son cinco las candidatas que presenta el Partido Popular en este municipio del valle del Almanzora almeriense. Junto a la primera edil, figuran en la lista: María Teresa Medina Rodríguez, Serafina Ruiz Rueda, Ramona Sobrino Rodríguez y Rosalía de la Merced Marín García. Eso sí, el suplente que presentan si es un hombre, Gabriel Ramón Moya. Loli, como es conocida en el municipio, luchará por revalidar la alcaldía con Eva Sánchez Rodríguez, del PSOE, la cual presenta una lista con tres mujeres y dos hombres. También se batirá en los comicios del domingo con Juan Baeza Segura, candidato a la alcaldía de Laroya por Ciudadanos, el cual presenta una lista con tres hombres y dos mujeres.

*95 años tiene el primer edil de Chercos, José Antonio Torres Sáez: El alcalde más longevo de toda España y, por consiguiente también de la provincia de Almería, vuelve a estar en Chercos. José Antonio Torres Sáez es su nombre. A sus 95 años de edad, el actual edil lidera nuevamente la lista con la que el Partido Popular espera renovar el sillón en esta localidad de casi 300 habitantes. Este Guardia Civil jubilado enlaza ya 24 años como primer edil de Chercos. Pese a su avanzada edad, Torres sigue sirviendo a su pueblo, cosa que ha hecho en las dos últimas décadas de manera ininterrumpida. Usa teléfono móvil, pero para encontrarlo no hace falta llamar a su número particular. Si llama al ayuntamiento allí lo encontrarán trabajando. Para los que dicen que debe dejar paso a los más jóvenes, el edil cree que no tiene que ver con ser joven o no, y que experiencia es un punto a favor.

*Una vez más, las redes sociales ocupan un peso electoral fundamental: Las Redes Sociales han vuelto a tener un peso fundamental en toda la campaña política en la provincia de Almería. Destacan los municipios más grandes del territorio, en el que los distintos partidos políticos han lanzado sus perfiles para hacer campaña también a través e Internet. Todo ello sin olvidar a los perfiles genéricos de las grandes fuerzas políticas: PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y Vox. En los municipios más pequeños de la provincia como Olula de Castro, Las Tres Villas, Benitagla, Cóbdar, Beires, Almócita, Alsodux o Alicún, por citar algunos, han preferido no inmiscuirse en la tecnología y ninguna de sus listas ha abierto perfiles políticos en las distintas redes sociales para hacer campaña política a través de la fibra. Es curioso también como muchas cuentas de las fuerzas políticas han optado por no responder a las quejas ofensivas como el PSOE de Laujar, optando por un mensaje genérico de “hemos decidido no contestar”.

*En Santa Fe de Mondújar, Cantoria, Beires, Urrácal y Tahal habrá alcaldesa: De los 103 municipios de la provincia, un total de cinco tendrán alcaldesa sí o sí al concluir las elecciones del domingo. En concreto son los pueblos de Beires, Tahal, Santa Fe de Mondújar, Urrácal y Cantoria. En el la localidad de Cantoria, Purificación Sánchez opta a la reelección en el cargo al igual que en Beires, donde la popular Carmen González tratará de reeditar el triunfo de las pasadas elecciones. La socialista Trinidad Góngora también busca de nuevo el apoyo mayoritario en Santa Fe de Mondújar del mismo modo que su compañera socialista y tocaya Trinidad Jiménez en Tahal y María Isabel Serrano en la localidad de Urrácal.

*El Partido Popular de Benitagla y el de Cóbdar presentan listas solo de varones: Dos municipios de la provincia almeriense, Benitagla y Cóbdar, presentan listas formadas íntegramente por hombres. El Partido Popular ha presentado en estos dos pequeños pueblos fuerzas formasdas solamente por varones. En Benitagla, la localidad más pequeña de toda la provincia, concurre a los comicios el actual alcalde Juan Padilla que tratará de revalidar la silla. Lo hará con una lista formada por él mismo, Francisco Pérez Prior y Juan Molina Expósito. Luchará con Carmen del Águila Padilla (PSOE) por esta alcaldía. En Cóbdar, José Fuentes Fernández concurre a la alcaldía junto a Diego Alonso Castillejo, Ángel Capel Sánchez, Domingo Martínez Sánchez y Adrián Fuentes Yepes. Enfrente tendrá a Juan Peinado Martínez (PSOE).

*Propuestas variopintas en los programas electorales: Como sucede en las generales o en las autonómicas, también en las elecciones municipales se producen propuestas electorales de lo más variopintas. Por destacar alguna de las tantas, el alcalde y candidato del PP, Ramón Fernández-Pacheco, anunció hace unos días que ampliará el uso de la tarjeta 10 a partir de los 12 años (ahora la edad establecida es de 14 años), una medida con la que pretende seguir impulsando y fomentando el uso del transporte público y el autobús urbano. Explicó el candidato popular que “se trata de un recurso muy utilizado por los jóvenes en nuestra ciudad para desplazarse en el autobús urbano y vamos a rebajar la edad para acceder a ella hasta los doce años, hasta la edad en la que comienza la ESO, de forma que aquellos niños y niñas que se incorporan al instituto y, en muchos casos, tienen que desplazarse, lo puedan hacer en autobús y beneficiándose de esta medida”.

*El candidato número 9 del PSOE de El Ejido, con su bicicleta por todo el municipio: El candidato número 9 del PSOE de El Ejido a las elecciones municipales del 26M, Cristian Vique, natural de Santa María del Águila, inició hace unos días un recorrido en bicicleta por el centro del municipio, Santo Domingo, y Santa María del Águila para acercar las propuestas del PSOE ejidense por todos los rincones de la localidad. Bajo el lema Dale la Vuelta a El Ejido, y con José Miguel Alarcón como candidato socialista a la Alcaldía, los más jóvenes de la candidatura también quieren contribuir a dar la máxima difusión posible por todos los barrios y núcleos de El Ejido, al mismo tiempo que reivindicar la necesidad de potenciar la accesibilidad y la movilidad de la localidad ejidense. Esta estampa hizo trasladarnos años atrás, a los primeros de la democracia, cuando mucha de la propaganda electoral se difundía por las distintas localidades en bicicleta.

*Tanto agricultores como altos cargos del sector agrario concurren a las elecciones: Resulta imposible contabilizar a la cantidad de agricultores y personas relacionadas con este sector del agro, el motor de nuestra provincia, que concurren a las elecciones municipales de este domingo en las distintas listas políticas. Especialmente en las listas de los partidos de los municipios del Poniente y del Levante almeriense es donde esta figura se hace más patente. Llama la atención casos como el del Partido Popular de Vícar, donde una de sus candidatas ocupa un alto cargo en ASAJA. También concurren distintos empresarios agrícolas en listas de Adra, Roquetas de Mar, La Mojonera y El Ejido. Todo ello sin olvidar municipios como Níjar o Huércal-Overa, donde también está patente la presencia de agricultores. Y es que la lucha por este sector es fundamental para el futuro de todos y cada uno de los municipios.