Noelia Damián llega a la alcaldía tras un acuerdo a tres bandas en Benahadux

El Partido Popular ha sabido jugar su batalla tras las elecciones del 26 de mayo en Benahadux. La popular Noelia Damián ha conseguido los apoyos necesarios para alcanzar los seis concejales necesarios para obtener la mayoría. Y ha sido así porque recibe el respaldo de los dos concejales de Siempre Benahadux y el de Ciudadanos. El PP logra así imponerse en un feudo que durante las últimas legislaturas ha estado bajo las manos del Partido Socialista.

Por lo tanto, Noelia Damián se ha convertido en la nueva alcaldesa de Benahadux con el apoyo del que fuera también alcalde del PP durante mucho tiempo, Antonio Ros, que ya negó en campaña cualquier pacto con PSOE y PP. “Que nadie piense que nadie piense que somos un cheque en blanco. Lucharemos para mejorar Benahadux pensando siempre en las personas y mejorar la calidad de vida de los vecinos. Espero que la elección que hemos elegido sea recordada dentro de cuatro años como algo positivo para el municipio”, expicó Ros.

La formación que dirige Noelia Damián llevaba ya varios días negociando con Ciudadanos y Siempre Benahadux un tripartito que le diera los ansiados 6 ediles con los que obtener la mayoría absoluta y arrebatar así la vara de mando al PSOE de María Carmen Soriano, quien ayer pedía a los grupos que ahora forman gobierno que “trabajen por el bien del pueblo y que no primen los intereses. confiamos en que Benahadux siga avanzando”. Soriano dijo que se van con "la cabeza bien alta", que han sido transparentes y que tras 16 años de gobiernos socialistas en Benahadux, la gente se puede sentir orgullosa de ser y vivir en el pueblo.

Pero se ha impuesto un pacto y el valedor de este acuerdo a tres bandas es un veterano de la política provincial, Eugenio Gonzálvez, que ha conseguido poner de acuerdo a las tres formaciones y evitar así un gobierno de inestabilidad en esta localidad del Bajo Andarax al haber 5 partidos en el plenario.No se conocen más detalles del acuerdo pero es comprensible que tanto Ciudadanos (un edil) como Siempre Benahadux (dos ediles) tengan representación en el equipo de gobierno junto al PP (tres ediles).

"Quiero a Benahadux y nada me frenará hasta convertirlo en el corazón del bajo Andarax", explica la nueva alcaldesa, quien agregó durante la investidura que “este es el gobierno del cambio. Hemos apartado nuestras diferencias y olvidado rencillas porque nada puede ser más importante que Benahadux y sus gentes. Seré alcaldesa de todos, de los que me han votado y de los que no. Hoy no es el final de nada, hoy es el principio de todo, porque podemos construir el Benahadux de nuestros sueños con trabajo y respeto”.Noelia asegura que quiero “ser una alcadesa cercana, comprometida, luchadora. Para mí nada será más importante que ayudaros a resolver todos vuestros problemas, esa será mi gran satisfacción”.