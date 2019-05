Almería, una provincia que ha dejado que su patrimonio histórico se caiga al suelo

La Alcazaba, sus retos de murallas enterrados y perdidos, los torreones medievales, las torres de fundición de plomo, las murallas del cerro de San Cristóbal, el Palacio del Almanzora, el Cortijo del Fraile, el Cable Inglés... la provincia de Almería tiene un sinfín de patrimonio histórico al que sacar partido, aunque bien es cierto que el descuido institucional ha hecho que muchos de estos rincones emblemáticos rocen la ruina. No es este un tema en el que los ayuntamientos tengan plenos poderes, pues la conservación de estos depende en su mayoría de la Junta de Andalucía y, en su defecto, del Estado (en mucha menor proporción), pero sí que hay municipios que han peleado y pelean para que estos iconos del pasado no caigan ni en el olvido ni al suelo.

Las murallas del cerro de San Cristóbal, en Almería capital, quieran o no pertenecientes al Complejo Monumental de la Alcazaba, declaradas BIC y Monumento histórico y artístico en el año 1931, son el ejemplo más claro de desidia institucional. Parte de estas ya están en el suelo. Tampoco hay quien quiera hacerse cargo de los torreones medievales de la Avenida del Mar. Junta y Ayuntamiento se han pasado la patata caliente y aún no hay quien les proporcione un arreglo. El Cable Inglés comenzó a repararse, pero dos lustros después ahí sigue. Ha tenido que ser la Autoridad Portuaria quien ponga en marcha su arreglo por valor de 3,1 millones de euros. Aunque con presupuestos de por medio, habrá que rezar para que este emblema de la capital almeriense termine rehabilitándose y no llegue el día en que también haya que apuntalarlo.

Las canteras califales, el lugar del que nació la Alcazaba, ha sido declarada recientemente Nien de Interés Cultural (BIC) por la Junta de Andalucía, pero esta ya ha advertido que es al propietario o en defecto al Ayuntamiento a quien corresponde ponerla en valor de alguna u otra forma. De momento, no hay proyecto alguno al respecto.

En 2016 fueron descubiertas restos de murallas medievales en la calle Ruano de La Chanca. estos restos quedarán sepultados en breve. Pues se construirá una bloque de viviendas justo encima. Así que al igual que la mayoría de los restos que se van descubriendo de la Almería medieval, estos también quedarán en el colectivo imaginario. Sin poder verse y mucho menos sin poder tocarse

El Cortijo del Fraile ha pasado por una fase de obras que solo sirven para que no caiga al suelo uno de los edificios más representativos de la cultura almeriense. Colectivos como Amigos del Parque presionaron durante años para que los propietarios acometan arreglos después de que en 2012 los peritos tildaran al cortijo como un edificio en “ruina técnica”. Finalmente, se ejecutaron una serie de obras simplemente para que este no se viniera abajo. Algo es algo. Esta vez la presión funcionó.

Al igual que la preocupación del Ayuntamiento de Cantoria por el Palacio del Almanzora y su ansiada rehabilitación. Ha conseguido cerrar un acuerdo con los propietarios del inmueble para conseguir la cesión del mismo durante los próximos 50 años. Una medida con la que se avanzaría ostensiblemente para acometer la puesta en valor de uno de los grandes baluartes turísticos e históricos de esta localidad del Valle del Almanzora.