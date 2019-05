–¿Cuáles son las principales carencias de Berja?

–Se centran en tres áreas fundamentales para el desarrollo de cualquier municipio: Agricultura y agua, Turismo y Calidad de vida en los barrios. En los últimos 12 años de gobierno del Partido Popular no se ha resuelto el problema de las comunidades de regantes en un municipio que no ha modernizado su sistema de regadío, como se ha hecho en otros muchos del Poniente. En Turismo, Berja posee un Patrimonio Arqueológico único en nuestra provincia, desde el enclave de Villavieja, los Baños árabes, la necrópolis musulmana o la arqueología industrial, que viene de nuestro pasado como referente minero. No se han potenciado estos aspectos y no se ha trabajado para consolidar las plazas hoteleras de Berja, que hoy día son prácticamente inexistentes. Y en los barrios queda mucho por hacer: mejorar la limpieza, infraestructuras, parques... y todo lo que mejora la calidad de vida de la gente.

–¿Qué propuestas presenta el PSOE para solventarlas en el caso de recibir el mandado de gobierno?

–La propuesta principal en agricultura es modernizar el sistema de regadío y coordinar a las comunidades de regantes para optimizar nuestros recursos hídricos. En Bienestar Social vamos a crear un Centro Municipal para atender a los niños y niñas de Berja que tienen “capacidades diferentes”. Lo construiremos y diseñaremos programas de atención con las Asociaciones de Berja que llevan años cuidándolos y que están, como yo, preocupadas por su futuro. En Turismo, tenemos diseñado un Plan Integral que potenciará tanto la Berja arqueológica y etnográfica, como la Berja de deporte en la naturaleza. Disponemos del Pantano de Benínar y del único parque periurbano de toda la provincia. Vamos a suprimir las tasas de acceso a él que impuso el PP para que sea el espacio público en la naturaleza más visitado.

"El Partido Popular no ha sido equitativo, ni justo, ni transparente en el gobierno de Berja”

–¿En qué líneas generales basará su gobierno si es alcaldesa?

–Lo que todo alcalde o alcaldesa debe tener claro: me debo a los virgitanos y mi puerta estará siempre abierta a la gente. Soy una persona trabajadora, profesora en un instituto público, el de mi pueblo. Me defino porque me gusta ayudar a la gente, escucharla y aprender a diario, porque escuchando a todos se avanza y se mejora. Soy Diputada Provincial y conozco nuestra tierra y he sido Delegada de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, con lo que conozco muy bien la administración pública y lo que es trabajar por el bien común.

"Yo salgo a ganar. Mi equipo lo tiene claro y creemos que la gente que vive en Berja nos va a dar su apoyo. El panorama político ha cambiado mucho en las últimas citas electorales y en Berja nos presentamos cinco partidos. Todo es posible. Pero estoy convencida de que somos la mejor opción"

–¿Por qué debería dejar de gobernar el PP tras tres legislaturas consecutivas en Berja?

–Porque no ha sido un partido equitativo, ni justo ni transparente. Hay zonas de nuestra ciudad que están abandonadas, sin mobiliario urbano, sin zonas verdes y sin limpieza o un buen servicio de recogida de basura. No se han preocupado del medioambiente: somos el único municipio de la comarca en el que desde hace 12 años no existen contenedores de papel y se ha convertido Castala en un espacio poco cuidado, con el abandono de las instalaciones del bar que existía o la piscina de verano. No ha sido un gobierno positivo ni transparente.

–¿Estará su formación abierta a pactos si es necesario para que se produzca un cambio de gobierno?

–Yo salgo a ganar. Mi equipo lo tiene claro y creemos que la gente que vive en Berja nos va a dar su apoyo. El panorama político ha cambiado mucho en las últimas citas electorales y en Berja nos presentamos cinco partidos. Todo es posible. Pero estoy convencida de que somos la mejor opción de estabilidad, equilibrio y futuro para Berja.

–¿Con qué aspiraciones y perspectivas afronta el PSOE de Berja estas municipales?

–Afrontamos estas municipales con ilusión, con capacidad de trabajo y compromiso para mejorar lo que tenemos. Me acompaña un equipo de gente muy preparada, en el que hay agricultores, trabajadoras de almacenes, abogados, profesores de educación física, expertos en medioambiente, gente del deporte, de la dependencia, del agua, del patrimonio cultural...He conformado una candidatura de personas que viven la política como una pasión y un compromiso. Y eso es lo que queremos para Berja.