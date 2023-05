Rajoy: "Gabriel Amat cambió Roquetas, le dio un vuelco, a ver quién discute eso"

Por su parte, el senador del PP y ex ministro Javier Arenas dijo que “hoy no podía faltar” en Roquetas de Mar y que se subió al escenario del Auditorio por “orden de Gabriel Amat”, que se empeñó en que lo hiciera. “Estoy aquí porque estoy terriblemente orgulloso de ser hijo adoptivo de Roquetas de Mar ”. Recordó que durante su etapa como presidente del PP de Andalucía a quien pedía consejo era a Gabriel Amat y que la mejor decisión que tomó en su vida fue presentarse por la provincia de Almería a las elecciones en Andalucía. “Los sueños se hacen realidad, hay un gobierno del PP en la Junta de Andalucía”, dijo, y aseguró que la grandeza del PP se mide por sus equipos, su militancia, y que esto se cumple en el PP, “por eso vamos a sacar infinidad de votos más que en las últimas municipales”.

Por su parte, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que ha cerrado el acto, comenzó su intervención refiriéndose a los numerosos cargos que ha logrado Almería en estos años ganando elecciones y ha asegurado que “es un honor” estar en Roquetas de Mar, porque es un municipio que crece y mejora. “Es el ayuntamiento número 61 de los muchos que tiene España y eso es posible porque es el producto de personas que han hecho políticas pensando en el interés general , aunque no presuman de ello, porque no lo hacen, como Gabriel Amat. Vengo a apoyar las candidaturas del PP en Almería y manifestar mi apoyo a Gabriel Amat”, ha explicado.

Javier Aureliano: "Las políticas de Gabriel Amat funcionan"

Javier A. García, que abrió el acto de campaña en el Auditorio de Roquetas de Mar, destacó el peso que tiene Roquetas de Mar en la provincia, en Andalucía y en España. Para García, la presencia de Arenas en este acto no fue casualidad, porque “el presidente Arenas nos enseñó el camino a seguir a quienes creíamos en el posible cambio en Andalucía. Él rompió el tópico de que no se podía ganar al PSOE en Andalucía, porque él lo derrotó”. También se refirió a Mariano Rajoy para decir que “ha sido el mejor presidente que ha tenido España, cogió un país arruinado y lo hizo próspero, él llevó 186 escaños al Congreso de los Diputados”. El presidente provincial de los populares les agradeció que arropen al candidato de Roquetas de Mar a la alcaldía en unos comicios tan importantes para Gabriel Amat, “que tiene la misma ilusión que la primera vez que se presentó. No conozco a nadie que no quiera vivir en un municipio que no sea próspero y si Roquetas de Mar ha pasado de 30.000 a 100.000 habitantes es porque las políticas de Gabriel Amat funcionan. Eso ha sido gracias a él”, dijo.

También ha pedido el voto para el PP de Roquetas de Mar y ha asegurado que “unos quieren gobernar para que sea una victoria del PSOE y Amat quiere que Roquetas sea de los roqueteros. Siempre ha antepuesto los intereses de su pueblo a los del PP. El 28M no se trata de izquierda o derecha, se trata de cuál es el futuro de nuestros hijos, de los jóvenes, de qué va a pasar con la seguridad, con los autónomos, con los agricultores”. Para Javier A. García, “en el proyecto de Gabriel Amat cabe todo el mundo de bien” y se dirigió “a los socialistas de bien que no se sienten identificados con el PSOE para que confíen en la opción política de Gabriel Amat”. “La otra opción es que gobierne Manolo García, el delegado de Pedro Sánchez en Roquetas de Mar. Todo el que no quiera eso debe votar a Gabriel Amat y que no coja atajos. Se presentan 13 partidos políticos en Roquetas de Mar. Hace falta sentido común, diálogo, mucha gestión y mucha ilusión, como la que tiene Gabriel Amat. El 28M Almería, Andalucía y España van a apostar por la gestión y las urnas se llenarán de votos del PP”, concluyó.

El acto finalizó con una calurosa ovación al candidato a la alcaldía de Roquetas de Mar por el PP y a quienes lo acompañan en su camino para ganar sus octavas elecciones municipales.

Al acto acudieron diputados nacionales, senadores, alcaldes y alcaldables del PP, consejeros de la Junta de Andalucía, entre otras autoridades, que arroparon a Gabriel Amat en este acto central.