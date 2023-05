Gabriel Amat aspira a seguir "haciendo ciudad" y superar los 30 años como alcalde de Roquetas

Casi 30 años después de acceder por primera vez a la alcaldía de Roquetas de Mar, Gabriel Amat presentó este martes su candidatura para el que sería su octavo mandato consecutivo, en el que pretende, tal como reza su lema de campaña, seguir "Haciendo ciudad". Si es o no con mayoría absoluta, algo que obviamente reconoce que "me gustaría", tendrán que decidirlo los electores el próximo 28 de mayo. Al hilo, el candidato del Partido Popular tiró de refranero para recordar que "hasta que uno no sale del cortijo no sabe si el perro le ha mordido".

La presentación de la candidatura tuvo lugar en un local del Puerto de Aguadulce, algo ciertamente simbólico al tratarse seguramente del núcleo roquetero más 'batallador' y que se considera 'menos' de Roquetas de Mar, al menos en un mayor porcentaje de población. "Lo hacemos en Aguadulce porque es un lugar muy importante para nosotros y forma parte del término municipal de Roquetas de Mar", apunto el candidato a la reelección

Javier Aureliano García, en calidad de presidente del Partido Popular, respaldó la presentación de un equipo que cuenta entre sus filas, en los puestos altos de la candidatura, con la práctica totalidad de concejales del equipo de gobierno que están finalizando la candidatura al lado de Amat. Entre ellos, se incluye a Antonio López, edil de Gestión Tributaria y que se presentara en los anteriores comicios en las filas de VOX; y Lourdes García, en su caso sin cartera en la pasada legislatura pero sí apoyando en todas las votaciones al alcalde, pese a haber comparecido a las elecciones de 2019 en las filas de Cs.

La candidatura de Gabriel Amat en Roquetas Gabriel Amat Ayllón José Juan Rodríguez Rocío Sánchez Llamas María Teresa Fernández Borja José Luis Llamas Uroz José Juan Rubí Fuentes Susi Ibáñez Toro Loles Moreno Soriano Amalia López Yélamos Antonio Inocencio López Megías Juan Carlos Muyor Martínez Lourdes García Garzón María Ángeles Alcoba Rodríguez Daniel Salcedo Núñez Manuel Conde Espejo Alba Acedo Escobar Lucía Sanz Cerezo Isabel Soriano Baeza Álvaro Rubio Poyatos Sergio Jiménez Martínez Rafael Piorno Fermoselle Néstor Javier López Benavides Mercedes Giménez Aloza Andrea Baena Robledillo José María González Fernández María del Mar Martínez Soriano Juan José Matarí Sáez. Suplentes: Amalia Cano Reyes, Ana María Baena García, María del Carmen Marín Iborra, Andrés Espinosa Merelo, Antonio García Aguilar, José Enrique Guerrero Hernández.

Después de tantos años como alcalde, Amat quiso comenzar reflexionando sobre el hecho de que su 'librillo' es seguir haciendo lo mismo que viene haciendo en las tres últimas décadas, y que siempre ha contado con el apoyo de los electores: "no puedo decir que voy a presentar un programa porque soy un concejal que se presenta para alcalde, yo tengo que seguir "haciendo ciudad", porque lo estoy haciendo desde hace 28 años, buscando siempre lo mejor para nuestro municipio".

Actuaciones en marcha o proyectadas

La enumeración de los logros conseguidos en los últimos años, de las actuaciones finalizadas, en marcha o proyectadas fue extensa y ocupó el núcleo central de la intervención del Partido Popular, que aseguró en el turno de preguntas de la prensa que su bandera más importante para la próxima legislatura, en el caso de salir reelegido, será el proyecto de "la Rambla de San Antonio", precisamente en Aguadulce, "un proyecto de 14 millones de euros muy importante para Roquetas y para Aguadulce". La finalización del hospital, que sigue datando "para antes de que finalice el año", debe venir a culminar la que ha sido principal bandera de Amat en los últimos lustros y que ya sí va a ser una realidad palpable muy pronto.

"Para mí lo más importante que se ha hecho en la legislatura y en los últimos años ha sido el inicio del Hospital de Roquetas, algo que era muy solicitado y que ha costado mucho trabajo", evidenció para comenzar Amat. "Los proyectos no se hacen en cuatro días, hay proyectos que son de larga duración, como es el caso de las piscinas que queremos hacer". Al hilo, aludió al proyecto de "una piscina y un gimnasio en el Antonio Peroles, y vendrán también varios campos de fútbol, porque vamos a seguir haciendo la ciudad deportiva y queremos que vengan clubes de otras naciones de lugares más fríos y mantener abiertos hoteles que ahora se cierran".

"Al lado del Máximo Cuervo irá también un gimnasio y una piscina, aparte del Parque de las Familias que se va a hacer y la calle Galán, o como se está haciendo la Avenida Muñoz Seca y el parque de arriba" fueron algunos de los proyectos también nombrados por el alcalde. "En Aguadulce estamos terminando el edificio para mayores, de tres plantas; estamos haciendo obras muy importantes en todo el término municipal, mejorando sus calles entre otras actuaciones". Como novedad, señaló "una piscina que queremos hacer en La Ventilla, con agua del mar".

En cuanto a la Rambla de San Antonio, "que tanto se ha criticado porque íbamos a cortar árboles", indicó que "cortaremos solo los que estén secos, y se replantarán". Amat también se refirió a "la conexión de la calle Galán con la N-340 a través del puente que se está haciendo", o al "parque de Las Salinas", en colaboración con la Diputación; "terminar los espacios intermedios de la Urbanización y aparcamientos para esta zona". Y más infraestructuras importantes proyectadas, como "otro puente que unirá la Variante con la avenida Reino de España, o la Rambla del Cañuelo, que se ha está haciendo una magnífica obra en colaboración con la Diputación". Igualmente, aludió a "la obra del Punto Limpio, que está prácticamente terminada, o la nueva nave municipal".

En otros ámbitos de gestión municipal, el candidato del PP se refirió a la mejora de la "ayuda a domicilio" o la obra de ampliación de la Residencia Virgen del Rosario, que "se está haciendo con la premisa de causar las mínimas molestias a las personas residentes".

Amat además sacó pecho por "el estado de las cuentas del Ayuntamiento, que es extraordinario", y todo "estando dentro de los 60 municipios de toda España, y son datos del Gobierno, que menos gravamos con impuestos a nuestros vecinos".