Gabriel Amat: "Todos los logros conseguidos son lo que me motiva a seguir"

–Hay mucha gente que se pregunta qué le motiva para presentarse de nuevo como candidato a la alcaldía de Roquetas de Mar, tras casi 28 años de gestión.

–Me motiva algo tan sencillo como el cariño y respeto que le tengo al municipio de Roquetas, porque es mi municipio, donde tengo a mi familia, mis hijos, mis nietos y quiero hacer un municipio cada vez mejor y más importante. Me presento después de 28 años de gobierno municipal con la misma ilusión, las mismas ganas de hacer cosas para que sea un municipio cada día mejor, porque nunca se acaba de hacer. Roquetas de Mar, que crece mucho y muy rápido, tiene siempre nuevas necesidades, más servicios y de calidad. Creo que todos los logros conseguidos con los equipos de gobierno que he tenido en estos 28 años son lo que me motiva a aseguir para que Roquetas hoy sea una gran ciudad.

–Llegó a Roquetas siendo un niño y ha sido testigo fiel de la evolución del municipio; pero también ha estado al frente de este importante desarrollo. ¿Qué balance hace del cambio que ha dado?

–Los primeros años fueron durísimos, no teníamos ni para pagar la nómina en el año 95. Nos encontramos con una deuda de 6.500 millones de pesetas, nos encontramos con que no nos fiaban ni la gasolina. Esos años fueron duros, muy duros. Teníamos unos impuestos, en consonancia con los años que eran, yo diría que elevados, en comparación con los que tenemos ahora que son incluso más bajos. El IBI estaba al 0,85 y ahora lo tenemos al 0,65, más bajo. No hemos subido nada en los últimos 18 años de impuestos. Al contrario, se han bajado. Hemos hecho más inversiones que nunca. Hemos hecho más servicios que nunca y ahí están las estadísticas. El municipio que más ha ayudado a la pequeña y mediana empresa en estos dos años que tuvimos de pandemia ha sido Roquetas de Mar, uno de los primeros incluyendo capitales que ha puesto a disposición de la pequeña y mediana empresa 6 millones de euros, tres proyectos de subvenciones de dos millones cada uno.

–Han sido muchas las infraestructuras que se han hecho, otras están iniciadas y algunas más en proyecto; pero no ha sido un camino de rosas.

–Si yo te digo lo que hemos gastado en los presupuestos municipales del año 95 hasta la fecha, te falta papel para apuntarlo. Ha sido mucho. Hemos hecho presupuestos muy importantes no sólo de capítulo VI, de inversiones, sino también de capítulo II, que es mantenimiento de todas las infraestructuras y servicios municipales, a lo que hay que sumar el capítulo I, el de personal. En infraestructuras no habrá muchos municipios como el de Roquetas, pero no es que las hagamos por el gusto de hacerlas. Las hacemos porque son absolutamente necesarias. ¿Era necesaria la variante para llegar de la A7 a la urbanización? Lo era. ¿Era necesario el hospital que se está haciendo y que estará a finales de año terminado? ¿Era necesaria la calle Muñoz Seca con los juegos infantiles que se están haciendo arriba y el aparcamiento para el Centro de Exposiciones de Aguadulce? Todo eso era necesario y ahora, allí en Aguadulce también queremos hacer un Parque de las Familias. ¿Es necesario hacerlo? ¿Es necesario hacer un gimnasio y una piscina cubierta en Aguadulce? ¿Es necesario hacer al lado del Antonio Peroles una piscina y un gimnasio que no lo tenemos y sí en El Parador? ¿Es necesario retomar el arreglo y ampliación, si puede ser, de lo de El Parador? ¿Ha sido necesario hacer el campo de fútbol de El Parador? ¿Es necesario que la Rambla de San Antonio se quede abierta y con sus árboles, porque sólo se van a quitar los que estén secos? Todo eso es necesario, como eran necesarias todas las balsas de tormentas que hemos hecho y sólo nos queda una, la de la Avenida Sudamérica. ¿Son necesarios todos los asfaltados que estamos haciendo en todas las calles? Podría seguir diciendo tantas y tantas cosas, que todo eso es lo que le hace falta al municipio para tener la calidad que tiene que tener y que los ciudadanos nos piden, porque son ellos los que lo pagan con sus impuestos. Hay dos formas de distribuir esos impuestos: bien gastados o mal gastados. Nosotros hemos demostrado que lo hemos gastado bien. Siempre se puede mejorar, no tengo duda; pero la situación que teníamos en el 95 y la que tenemos hoy… El Ayuntamiento de Roquetas de Mar tiene deuda cero.

–¿Cómo se siente un alcalde que después de 28 años ha tenido que estar tantos años esperando infraestructuras básicas, como un hospital?

–Yo soy andaluz como el primero y me siento andaluz y lleno de satisfacción por ser andaluz; pero, con el gobierno socialista, no sabía si estaba en Andalucía o dónde estaba, porque jamás traía nada para el Ayuntamiento de Roquetas de Mar. El hospital está en marcha por la Junta de Andalucía. Es decir, la Junta de Andalucía ahora demuestra que Roquetas de Mar está dentro de Andalucía. Antes con el Gobierno socialista parecía que no. Esa es la diferencia.

–¿Usted espera que algunos proyectos que se anuncian para Roquetas de Mar no se queden solo en anuncios, tan importantes como los que afectan a la seguridad?

–Yo con la seguridad he tenido engaños. El señor Zapatero dejó en el cajón un proyecto para la Guardia Civil y un convenio firmado por el que le dábamos 50 millones de pesetas. Un proyecto para la Policía Nacional y el solar cedido al Gobierno se quedó también en el cajón. Todos estos proyectos se habrían hecho con el Gobierno de José María Aznar y el Gobierno del señor Zapatero cuando entró se olvidó de ellos. Ahora con el Gobierno de Pedro Sánchez había un convenio firmado con el ministro Zoido y se ha quedado en los cajones. Tengo mala suerte. A mí me da igual Guardia Civil que Policía Nacional, lo que quiero es seguridad para el municipio de Roquetas. A partir de ahí los gobiernos llegan y ahora, cuando llega la campaña electoral, anuncian que van a hacer una Comisaría de Policía Nacional. Me parece muy bien. Me han llamado en estos días del Ministerio de Interior para ver si yo estaría dispuesto a ceder el terreno otra vez para la Policía Nacional y yo le he dicho que no tengo ningún inconveniente para ceder ese terreno; ahora que me lo pidan y me convenzan de que lo van a hacer. Si no me convence, no me voy a dejar engañar cuando vienen elecciones.

–¿Qué le queda por hacer?

–Falta mucho por hacer, porque tenía muy poco. Si vemos qué teníamos en el 95 y qué tenemos ahora nos daremos cuenta de cómo estaba Roquetas, cómo está hoy, que es mucho mejor; pero todavía falta mucho. Roquetas es una gran ciudad y al ritmo que va cuando se quede Aguadulce-Parador-Roquetas unido, que se quedará, vamos a ser una ciudad de más de 200.000 habitantes. ¿Cómo tenemos que hacer toda esa zona? Queremos cambiar la tipología urbanística y no hacer grandes edificios, vivir con más tranquilidad, con edificios y viviendas más bajos, unifamiliares y que la gente pueda disfrutar de su casa con las menos dificultades posibles. Hace falta lo que llevamos en el programa, terminar la ciudad deportiva, hacer ese recinto ferial al lado del teatro, que se dedicará a eso y también al mercadillo y a aparcamiento, hacer una piscina al aire libre en Aguadulce que puede llenarse con agua del mar, el puente de la Rambla el Cañuelo… Cuando crees que lo has hecho todo, empiezas a dar vueltas y tienes que empezar otra vez a hacer proyectos importantes que te los requiere y los necesita una ciudad como es Roquetas.