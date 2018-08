"Ahora mismo estoy preparando un proyecto audiovisual"

Roi Méndez nació en Santiago de Compostela (A Coruña). Tiene 24 años y lleva la mayor parte de su vida dedicándose a la música. Cuando cumplió 15 años creó, junto a sus amigos, una banda musical llamada 'Frab Fly'. Ha trabajado como guitarrista en una de las orquestas gallegas más importantes , Orquesta Olympus. La vida del joven cambió tras su entrada al programa Operación Triunfo 2017. Ha interpretado una gran variedad de estilos, desde 'Shape Of You', 'La Llamada', 'Heaven', pasando por 'Robarte un beso', conquistando al público con 'Versace On The Floor' y siendo favorito en la Gala 7 de Operación Triunfo interpretando el tema 'OK'. El 15 de junio publicó su primer sencillo 'Por una vez más'.

-Aunque muchos siguen viéndole igual, ¿qué ha cambiado de Roi desde que salió de la academia de Operación Triunfo?

- Ahora soy un poco más abierto y estoy más en contacto conmigo mismo y con mis emociones. Yo creo que esas son las dos cosas que, quizás, más me lleve, a nivel de aprendizaje, de mi paso por el programa.

-¿Cuál es la filosofía de vida de Roi Méndez?

- Tengo una filosofía de vida pero, a veces, me cuesta aplicármela. Creo que sería 'Hakuna Matata', es decir, vivir y ser feliz con lo que haces y que te de igual lo que diga la gente. Esa sería la filosofía clave.

-En las redes sociales se le caracteriza por ser el primero de la lista de 'personas conocidas' que más implican a sus seguidores en sus plataformas, ¿cuál es su secreto?

-Por lo general, me considero una persona bastante cercana. Me gusta transmitir esa cercanía en mis redes sociales y contar, en la medida de lo posible, mi día a día, lo que estoy haciendo en cada momento, compartir las reflexiones que tengo e intentar que la gente se lo pase bien con mi contenido.

-Acumula casi 900 mil seguidores en las plataformas sociales, ¿habla y opina de todo lo que quiere o se controla?

- Al principio era más visceral y decía públicamente, a veces, lo que veía algo que me parecía curioso o me molestaba y saltaba. Con el tiempo aprendí que con eso sólo le daba más importancia. Si tu ves algo que no te gusta y comentas... le estás dando más visibilidad de la que tendría si no pusieses nada. Antes lo hacía más y ahora intento no opinar siempre. Si alguien me pregunta sí opino pero sino intento no hacerlo, a excepción de que sea una causa social importante. Generalmente por cosas críticas hacia mí no suelo meterme.

-'Por una vez más' es su primer single, ¿en qué se inspiró? ¿Ha cumplido con sus expectativas?

- Es un poco tópico la canción. Una historia en la que una pareja, por razones ajenas a ninguna de las dos partes, tiene que desaparecer y desaparece. No es nada fuera de lo normal pero me apetecía contarlo sobre todo porque la gente empatiza con este tipo de temas. Respecto a las expectativas obviamente las ha cumplido. Si hubiese sacado el single antes de entrar a OT habría tenido 10 visualizaciones. Siempre se puede mejorar pero estoy muy feliz. La gente en los conciertos la canta mucho y los comentarios, generalmente, son muy positivos.

-¿Dónde se ve de dentro de unos años?

- Me veo tocando, dando conciertos en directo y, sobre todo, haciendo lo que me gusta en todo momento. Me veo también alternando mi carrera musical con cosas relacionadas con el mundo audiovisual, que me gusta mucho. Ahora mismo estoy preparando una especie de documental. Me apasionan muchas cosas y espero que, con el paso de los años, logre poder hacer todo lo que me apasiona y por lo que trabajo cada día.

-El último concierto de la gira de Operación Triunfo 2017 finaliza en Almería. Haciendo balance y reflexionando sobre esto, ¿qué han supuesto el resto de conciertos? ¿Qué espera de este último?

-Cuando acabó el programa tuvimos un mes en el que no había conciertos, y claro, para nosotros la sensación era como que ya había terminado. ¿Qué pasó entonces? Que la gira nos permitió volvernos a ver cada semana y seguir estando en contacto y, realmente, tras cada concierto pensábamos: "qué pena" o "esto se está terminando". Lo que ocurre actualmente es que es ahora cuando realmente llega el último concierto y ya sí que nuestras carreras se separarán de verdad, es decir, nada más allá de la amistad y del trato que tenemos nos vinculará a partir de que finalice el último concierto aquí. Cada uno tiene que volar y no depender del otro. Eso es lo que más pena me da. En Almería será la última parada de está maravillosa gira y me da mucha pena. Creo que la provincia será escenario de la emoción que sentiremos todos ese día. Cuando lo pienso me pongo muy triste...