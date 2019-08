–¿Cómo está pasando esta Feria?

–A nivel personal, muy bien. Ahora estoy viendo la Feria desde otra perspectiva diferente a como lo hacía hasta ahora. El balance general es que está siendo una buena Feria y los ciudadanos de Almería tienen que estar muy orgullosos de su Feria. Desde el viernes que inauguramos con el pregón de Diego García y tuvimos el encendido de luces hemos visto un gran ambiente tanto en la Noche como en el Mediodía. Los conciertos que hemos tenido y la programación musical ha sido fantástica, con el Cooltoral Fest que ha puesto a Almería en el mapa de los grandes festivales nacionales y tenemos que pensar ya en una ampliación, y el día de Bisbal, en el que también disfrutamos de un gran concierto. En el ambiente se palpa que la gente está contenta y el comentario generalizado es que está funcionando muy bien. En el Paseo de Almería todas las mañanas se están celebrando diferentes actividades infantiles, también en la sede gastronómica tenemos actividades y hemos visto que gozamos de una gastronomía y unos cocineros de un nivel superior y también en el stand de Sabores Almería estamos promocionando los productos que se hacen en la provincia.

–Siendo su primer año como concejal de Cultura, ¿se siente más orgulloso por esos buenos comentarios de los que habla?

–Entrar y encontrarte con la Feria de frente, con ese Miura, es una gran responsabilidad y creo que estamos superando las expectativas. Creo, como siempre dice nuestro alcalde,Ramón, que esta Feria es mejor que la del 18 pero no va a ser mejor que la del 20. Nos vamos a poner a trabajar desde ya para mejorar. Las críticas buenas hay que aceptarlas y las malas hay que estudiarlas y aprender de ellas. Nosotros vamos a trabajar para intentar contentar a todo el mundo. La Feria tiene mucha magnitud a nivel de organización y para todas las personas que forman el área de Cultura solo tengo muestras de agradecimiento porque se lo han trabajado muy bien.

–¿El listón lo han puesto demasiado alto?

–Siempre tenemos que trabajar para mejorar porque nada es perfecto, pero sí que nos va a costar trabajo, vamos a tener que trabajar mucho.

–¿Cómo se reparte en el día a día?

–No lo llevo mal. Como casi todo el mundo sabe, vengo de una agenda artística con mi anterior trabajo que también estaba bastante apretada. Estoy acostumbradno quizás no a este tipo de actos pero sí a otros diferentes, por lo que no me ha costado demasiado adaptarme. El área de Cultura es una de las áreas más divertidas, aunque se trabaja muchísimo, al mil por mil.

–¿Disfruta más de la Feria del Mediodía o de la Feria de Noche?

–Las dos tienen su punto. Pero el Mediodía es un poco más canalla. Tiene ese punto canalla de estar de ambigú en ambigú con los amigotes, tomando un tinto de verano y disfrutando de la gastronomía. La Feria de la Noche está enfocada de otra forma, también tiene su atractivo y es una Feria más familiar. Yo lo veo así.