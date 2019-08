“Somos inamovibles, hacemos rock’n roll por los cuatro costados”

David Díaz más conocido por Kolibrí, es el que maneja la guitarra eléctrica y la acústica del grupo rockero Marea. Su pasión es el rock, que lo lleva por bandera allí donde realice un concierto.

–¿Cómo vivieron el disco de oro por ‘Besos de perro’ y el de platino, por ‘28.000 puñaladas’?

–Lo vivimos con ilusión contenida. Nos alegró mucho que un grupo de rock, estando como están hoy en día las bandas de esta corriente musical, estén saliendo adelante como pueden. Que el rock todavía siga presente. Esto no es una moda, el rock and roll va más allá, es una cultura. El rock lleva toda la vida y por muchos estilos que salgan, que si el indie, reggaeton y el trap... Siempre vamos a estar ahí. La gente está, lo vive, lo respira, y lo apoya. Eso es lo que más nos importa.

–¿Cuáles son sus referentes musicales a nivel nacional e internacional?

–Personalmente, a nivel estatal todas las bandas quien más, quien menos han sido una referencia para mí. Los más importantes para mí han sido Los Suárez, Barricada, Extremoduro, Leño. Son esas fuentes donde tú te has reflejado, has vivido y has conformado tu estilo personal y propio.

–¿Cómo se conocieron?

–El nexo de unión es Kutxi Romero. Yo había tocado en otras bandas con él, que somos del mismo pueblo. En esa época estábamos dedicándonos a otras cosas. Kutxi trabajando en la obra conoció a Piñas y a César, que tenían muchas ganas de arrancar una historia de rock. Él fue llamando un poco a todos los componentes y, un 24 de diciembre de 1997 nos juntamos allí. Prácticamente conocí a Piñas y a César en aquel ensayo, que fue donde arrancó Marea. 22 años después mira donde nos ha traído.

–¿Han decidido cambiar un poco vuestro estilo o seguirán manteniendo el rock?

–Nosotros somos inamovibles. Hacemos rock por los cuatro costados. Otra cosa es que a nivel individual cada uno tenga sus proyectos paralelos donde investiga y se atreve a sumergirse en otras experiencias. Cuando está el grupo junto, el denominador común es el rock. Sí que es cierto que con los años maduras y evolucionas como persona, como grupo. Toda esa evolución lógicamente se da cuando alguien que escuche el primer disco y escuche el último, si se van escuchando todos los discos notará que hay un claro crecimiento sin alejarse del estilo, intentando ser cada día mejores y ser capaces de hacer lo que queremos, no lo que podemos. Normalmente cuando uno empieza hace lo que puede, con los años y con la experiencia que te da ese oficio, ese saber estar. Empiezas a hacer lo que realmente quieres y es en la fase en la que estamos.

–Ya que han estado varias veces por Almería, ¿qué recuerdos tienes de la ciudad?

–Tengo un estudio de grabación, y he trabajado con gente de esta tierra como con la banda En Espera, que es de Pechina. Tengo muy buenos amigos allí como hermanos y estoy deseando verlos. Siempre que bajamos es una fiesta. Andalucía tiene un denominador común, y es que te hace sentir a gusto ya estés tomándote unas cañas, pescaíto frito o tocando en un concierto. Este mes hemos estado en Cádiz, Córdoba y otras provincias. Siempre que estamos por aquí, lo gozamos. De hecho el cantante del grupo tiene raíces jienenses. En Almería en concreto tengo muy buenos amigos allí.