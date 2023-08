Juan Ortega, Roca Rey, Talavante, De Justo y Aguado torearán en Almería

La solución que dio a semejante contratiempo fue salomónica: “El festejo del sábado lo pasamos al lunes 21 y la clase práctica programada para el lunes, la cambiamos al sábado 19. Lo siento por los alumnos que no van a poder ver el fútbol pero no había otra solución a estas alturas”.

También hizo uso de la palabra José María Garzón, empresario de la plaza de toros por segundo año, quien se dirigió a los medios de comunicación para poner de manifiesto las enormes dificultades con que se había encontrado para rematar carteles y fechas de este 2023. “Hasta las 11.30 de la mañana no he podido cerrar los carteles ya que, cuando parecía todo terminado, vi que el sábado 19 es, a la misma hora, el partido Almería - R.Madrid y contra un evento de esta categoría los toros no pueden competir”.

Cinco de los mejores toreros de la actualidad... y una alternativa

Sin duda, el momento más esperado por la afición almeriense es el lunes 21 de agosto a las 7 de la tarde, hora de inicio del paseíllo tras el cual el paisano Jorge Martínez abrirá la tarde recibiendo la alternativa del maestro sevillano Juan Ortega con el peruano Andrés Roca Rey de testigo. Preguntado por lo que espera de ese momento, Martínez afirmó: “Va a ser el sueño más grande de mi vida que se hará realidad. El cartel de esa tarde me parece extra-ordinario y sólo me resta dar las gracias a José María Garzón por prepararme la alternativa en Almería ante mi afición. Estoy bien preparado física y mentalmente para ese día tan grande. Ya sólo me falta saber mantener mi preparación. ¿A quién brindaré el toro de mi alternativa? Pues aún no lo ha decidido. Lo decidiré ese mismo día”. Recordemos que ‘se caen del cartel’ este año respecto al pasado Morante, El Juli y Tomás Rufo, cartel del primer festejo completo, mientras que ‘debutan’ en Almería con la empresa Lances de Futuro Juan Ortega, Talavante y Pablo Aguado. Roca Rey y Emilio de Justo ya torearon aquí en 2022 en un espectacular mano a mano pero este año lo hacen en días distintos. Y no olvidemos la clase práctica, que será el sábado 19.