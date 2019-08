Aroma de bravura en la tarde

Con la feria en el desolladero, a modo de resumen

Arrastrada la feria taurina pero con la otra vigente y en plenitud toca en este rincón de la crónica una mirada modo de resumen. Respecto a la última de feria la crónica que adjunto ya les ha contado a ustedes la mirada de la tarde. En cuanto a las tres tardes de toreo a pie está claro que la tarde de los zalduendos junto a la gallardía torera de Ureña marcan a fuego los momentos más culminantes de la misma. Se juntaron toros y toreros sobre el albero y a la magistral actuación del torero murciano se unió la inspiración, maneras e intensidad torera de Antonio Ferrera y el buen estar de Urdiales. Por presentación y juego esta claro que la de Zalduendo no tiene quien le haga sombra. Le faltó presencia y esencia de fondo a la de Torrestrella que abrió la feria y anduvo en ese límite de lo admisible la de Cuvillo, que no obstante echó cuatro toros de bastante interés. De los toreros podría decirse que del primer día lo más asentado y firme lo hizo David de Miranda porque ni Román ni Luis David estuvieron a por uvas; que en la corrida de Cuvillo Ponce dijo sí y no, Ginés Marín se acopló a la comodidad de la tarde y a Toñete le costó encontrarse ese día. Más los éxitos o ausencia de ellos en los toreros ya se lo ha llevado el viento. Lo preocupante de todo este lío es que la feria no ha tenido público. Ni con los emergentes ni con los consagrados. Demasiado cemento. Algo habrá que hacer. Y pronto. Antes de que nos coja la próxima feria 'con los calzones bajaos'.