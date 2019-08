Seguridad Social inicia las fiestas a cantos de ‘Chiquilla’

“Quiero tener tu presencia ahh ahh, quiero que estés a mi lado, ohh ohh, no quiero hablar de la lucha si no estamos preparados, no quiero hablar de la lucha si no estamos preparados”. Así despegaba Jose Manuel Casañ de la mano de Seguridad Social en el Parque Almadrabillas en el inicio de la feria de este año.

El grupo de origen valenciano empezaba con varios temas rockeros con el aplauso del público. Uno de ellos empezaba así: “yo tengo una pena negra, como negra es el dolor y es por culpa de unos ojos”. Comenzaba la ‘Pena Negra’ que hizo que centenares de almerienses levantaran los móviles para inmortalizar este evento.

Almerienses de todas las edades, en especial mención merece la gente que vivió con pasión los años 80 con la movida madrileña, el rock vasco y otras corrientes musicales. La gente pudo disfrutar del grupo Seguridad Social y en especial del boss Jose Manuel Casañ, el vocalista, que estuvo con mucha energía durante toda la noche. Paseando por el escenario y cogiendo el micrófono mientras miraba al público almeriense recitando sus canciones más populares.

El grupo rockero después del concierto de anoche descansará para poder seguir con parte de su gira, ya que tiene varios conciertos el próximo mes. Empezarán el 8 de septiembre en Albacete, en el que compartirán escenario con grupos ilustres como Danza Invisible, La Guardia y Revolver.

Más adelante tocarán para el espectáculo ‘Yo fui a EGB’ el 14 de septiembre en Sevilla y el 19 de octubre en A Coruña. Seguridad Social forma parte junto a Gabinete Caligari, Los Secretos, Nacha Pop, Alaska y Dinarama, Hombres G, La Unión, Mecano y Danza Invisible de historia viva del pop español.