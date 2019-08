“No controles se ha convertido en un himno más allá de los años 80”

Victoria Larraz Muñoz, más conocida como Vicky Larraz, es una cantante de 57 años que destacó or fundar y liderar el grupo Olé Olé. En sus inicios hizo canciones muy reconocidas en España y en Italia como No controles y voy a mil. Desde el año pasado ha vuelto a coincidir con su exgrupo y lo ha transformado en Olé Olé 2.0 para darle continuidad y recuperar los buenos tiempos para la música. Su faceta de participar en programas de talentos y el haber sido presentadora le dan un carisma insuperable, que le ayuda a seguir creciendo musicalmente.

–¿Qué recuerdos tiene de Almería?

– Fantásticos. Hemos tenido muchos conciertos este año por Almería y el público ha sido maravilloso, absolutamente entregado. Una de las cosas que nos ha encantado es que viene público de todas las edades, que ha seguido nuestra trayectora en Olé Olé, como con Vicky Larraz y ahora con Olé’Star desde el año pasado en la que estamos como Vicky Larraz. Estamos aunando un poco nuestra trayectoria y los nuevos temas del grupo que hemos ido sacando. Esperamos seguir viniendo.

–¿Qué diferencia hay entre Olé Olé 1.0 y Olé Olé 2.0?

–Olé Olé era un grupo que llevaba mucho tiempo activo e hicimos una inversión en recuperar con todos los miembros originales. Olé Olé es el paso donde estamos ahora. Quisimos evolucionar y hacer cosas distintas. Empezamos en 2018 con una tema que ha funcionado maravillosamente, que es un tema de la vida, donde también hablamos del amor. Temas como me quiero confesar’ e hicimos un homenaje al gran Jose Luis Perales y por supuestísimo a la gran Isabel Pantoja. Quisimos hacer un homenaje a los grandes temas. Nos gustan las cosas nuevas pero también nos gusta captar esencias y grandes melodías que para nosotros nunca pasan de moda. Esa es la forma de darle nuestro toque. También hicimos un homenaje a Madonna porque uno de sus temas cumplió 30 años. Todo eso hemos traído a Almería en los conciertos de estos años.

–¿Qué queda de esa época?

–Un poco el haber vivido un momento como tantos grupos. Fue una explosión creativa enorme, la de los 80, de muchísimas tendencias: tecno pop, rock, punk. Fue una época que va a ser muy difícil de volver a vivir porque no nos apoyábamos en lo digital, no existía por ejemplo Spotify. Realmente había una conexión muy profunda, que perduran a día de hoy. Hoy, la música está más diluida, va más rápido y dura mucho menos. Es una sensación que se hace más producto que artista. Los artistas que hemos nacido como artistas, crecido y evolucionado en una época tan rica y tan creativa tenemos mucho que decir ahora.

–¿Qué aprendió como presentadora en Estados Unidos?

–Fue una faceta maravillosa donde me formé bastante porque estuve delante y detrás de las cámaras. Aprendí a profundizar sobre los personajes. En aquel momento entrevisté a Ana Torroja, a Alejandro Sanz y Meryl Streep. Como artista me tengo que poner en otro lado, en la que hace las preguntas y en conocer al personaje y eso es algo que me encanta. La televisión es algo que no quiero dejar. Me gustaría seguir haciéndolo si tengo oportunidad en España.

–¿Qué significó para ti el éxito de No controles?

– Es una canción que tiene vida propia. No nos imaginamos nunca lo que esa canción iba a suponer. Se ha convertido en un himno más allá de esa década, para el que quiera reivindicar quién es, da igual quien sea. Que no dejes que nadie te cuestione. Es una canción que han hecho muchas versiones en varias partes del mundo y que fue número uno en Italia. Con Olé Olé nos fuimos al país transalpino en 1984 y salimos en varias televisiones. Para mí es un honor como artista que esta canción siempre esté presente, ya que es una de las canciones de los años 80, del pop de nuestro país. Nunca estaremos lo suficientemente agradecidos a Nacho Cano por haber sido tan generoso con su composición. Un honor para mí, y para Olé Olé.

–¿Después de pasar por Tu cara me suena, ¿se plantea volver a este tipo de programas?

– Me gusta participar en ese tipo de talents show. Creo que es un reto porque descubres muchas cosas de ti misma haciendo estos programas en los que sales de tu zona de cónfort, de todos los días. Te retas a poder meterte en otra situación, intentar salir airoso y participar con otros concursantes. Tu Cara me suena fue una gran experiencia que agradezco mucho a Antena 3 por contar conmigo porque como artista hizo que pudiera meterme en la piel y en la esencia de artistas tan dispares como Adele y Katy Perry. Cada semana era maravillosa. Claro que sigo abierta a ese tipo de formatos, a seguir creciendo y aprendiendo.