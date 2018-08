¡Viva España, vivan los toros!

Un sinfín de vivas se sucedieron ayer, en la penúltima corría de este abono de Feria 2018, desde la andanada del siete. ¡Viva España! y ¡Vivan los toros! fueron los vítores más pronunciados durante este festejo en el que nuevamente hubo una gran entrada, aunque inferior a la del jueves, rozando prácticamente los tres cuartos.

Con algunos minutos de retraso respecto a la hora de inicio comenzó el paseíllo con tres diestros muy del agrado de los aficionados almerienses. Por una parte, el retorno de Morante de la Puebla tras su no comparecencia el pasado año después de anunciar su retirada de los ruedos unas semanas antes. Alejandro Talavante, ganador del Capote de Paseo de la Virgen del Mar hace algunos años, y una promesa que ya no es de futuro sino de presente como Ginés Marín, llamado a revolucionar el escalafón taurino en no muchos años junto a Roca Rey, Garrido o López Simón.

Ambiente de tarde de viernes. Muchos aficionados aprovecharon el paseo a caballos y la ofrenda floral, en la que vistieron sus mejores galas, para acudir a la plaza en carruajes o ataviados con sus mejores vestidos de campero, los hombres, y de gitanas, las mujeres.

En las gradas, muchas ganas de fiesta, la cual hoy llega a su fin tanto la de ocio como la Taurina y ganas de disfrutar de los toros en todo su esplendor. Sobre el ruedo, una gran corrida de Cuvillo, muy comentada por los aficionados en los tendidos durante todo el espectáculo.

Y al llegar la hora de la merienda, como siempre, se sucedieron todo tipo de fotografías, dignas de una exposición aunque, un día más, la palma se la llevó el bocadillo de jamón y la bota de vino, ganando por goleada. Todo ello sin olvidar los saladitos. Al final de la corrida, los aficionados, verdaderos valedores de la Fiesta, se fueron a sus respectivas casas, en líneas generales, con la sonrisa de haber vivido un gran espectáculo tanto dentro como fuera del ruedo.