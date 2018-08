"La falta de casetas se debe a una falta de gestión para negociar"

-¿qué valoración hace de estos primeros días de Feria?

-Personalmente la visión es distinta para cada uno, pero personalmente para mí estoy viendo una Feria los primeros días un poco similar a otros años sin grandes novedades. Creo que se ha retrocedido en algunas cosas, como el tema de que no se celebre la Travesía a Nado. Es un error después de 35 años y no vale que no haya habido promotor, porque el ayuntamiento puede serlo o ser colaborador o copartícipe en la organización de una actividad. Creo que hay ha habido una falta de gestión importante al igual que en la Feria de Noche, que está siendo muy floja en cuento al número de participantes en estas primeras jornadas.

-¿Piensan que hay un número reducido de casetas tradicionales?

-Vemos que no ha habido más casetas, po lo que no se ha trabajado por aumentarlas. Desde Ciudadanos hemos planteado desde los últimos tres años un nuevo tipo de feria que de momento no se nos ha tenido en cuenta

-¿En dónde radica el error del Ayuntamiento?

-En una falta gestión. Hace falta un equipo de gobierno, de concejales que gestionen, porque las grandes empresas no van a venir a ti a montar en Feria. Hay que negociar y hablar con estas empresas y entidades destacadas.

-¿El canon también influye?

-Por supuesto, a eso hay que darle una vuelta tremenda.

-Recuérdenos cuál es la apuesat de Ciudadanos.

-Una apuesta por las casetas permanentes que tampoco se ha tenido en cuenta ni se ha intentado trabajar en ello. Creo que hay muchas asociaciones que no tienen sede y esa podría ser su sede durante todo el año.

-Para finalizar, ¿qué piensa Cazorla que tiene la Feria de Almería para disfrutarla y conocerla?

-La Feria de Almería tiene una cosa muy especial y es el caracter almeriense. Eso es tan singular, tan bonito y tan distinto que hay que salir a disfrutarlo. Eso solo lo sabemos los almerienses, como sabemos que cuando llueve hay que comer migas.