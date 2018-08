La 'fiebre' de Ricky Martin reúne a 9.000 almerienses

Llegó a Almería con su éxito María hace más de 15 años y lo primero que quiso recordar a los almerienses fue ese hit que le abrió las puertas de la música internacional. De esta forma, el cantante puertorriqueño Ricky Martin inició su concierto en el Recinto del Ferial que acogió a 9.000 asistentes con ganas de bailar y escuchar los singles que han marcado la trayectoria del artista.

La expectación era la más alta de todos los conciertos vividos hasta el momento de la Feria por parte del público. No empezó puntual porque lo bueno se hace esperar, pero dio tiempo para asimilar el momento de ver a una estrella de primer nivel.

Hubo variedad, no solo en los temas musicales que interpretó el cantante, sino en el vestuario, que cambió de estilismo en gran parte del repertorio que interpretó para ambientar el tema.

Temas como Come with me, Muévete duro y Shake your Bon-Bon adentraron a la esencia del cantante puertorriqueño, que se movió junto a su grupo de baile consiguiendo la ovación de sus seguidores.

Fue un concierto breve, solamente una hora y media de duración, y el espectáculo no fue tan sorprendente como se podría esperar de una estrella internacional, posiblemente por las limitaciones que presenta el escenario del Recinto Ferial de la capital.

Pero el público tenía ganas de Ricky Martin y disfrutó de éxitos de toda la vida como Adrenalina, Vuelve y Jaleo donde pudieron sentir el romanticismo latino del artista y contornearon las cinturas al son de los ritmos que siempre han protagonizado la música del artista.

Pero los piropos hacia el puertorriqueño fueron una constante de los seguidores del artista: "¡Cómo se mueve! ¡Qué guapo es!". Pero si el concierto no fue demasiado largo, sí que lo fue la intensidad de los bailes de Ricky Martin, como demostró con Más, She bangs y Livin' la vida loca.

Una de las seguidoras del cantante, Ana, también tuvo la posibilidad de bailar junto al equipo de bailar y demostrar que conocía los ritmos que había que seguir en cada uno de los temas.

También hubo un momento para la solidaridad, para promocionar la Fundación Ricky Martin, que tuvo como banda sonora la canción Somos la semilla.

El romanticismo continuó con Disparo al corazón y Tu recuerdo, en esta ocasión sin La Mari de Chambao. Fue uno de los temas más coreados por el público.

Su éxito más actual, Fiebre, no faltó en el repertorio que interpretó el cantante. El concierto tuvo ritmos de percusión y las danzas de sus bailarines supusieron un gran acompañamiento para cada una de las canciones donde las caderas suponían una parte importante del movimiento.

Pero Almería pudo corear al unísono y bailar otros temas como Vente pa' ca, La bomba, Por arriba, por abajo, Pégate y La Copa de la Vida. Una recta final de concierto donde el cantante se dejó de tantos cambios de estilismo, y sudó la camiseta volcado en las distintas coreografías.

Para concluir, confeti y humo para bailar su mayor éxito actual, La mordidita, que es el tema con el que cerró y movió a las 9.000 personas del Recinto de Conciertos del Ferial.