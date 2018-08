La magia de la música cautivó a todos los asistentes

Una agradable noche y con un telón de fondo de auténtico ensueño, con el mar Mediterráneo y el Cable Inglés a su lado, el escenario del Parque de las Almadrabillas se ha convertido en uno de los grandes éxitos de los últimos años de #AlmeriaEnFeria. El Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería ha vuelto a apostar en esta edición por ofrecer espectáculos gratuitos como el concierto de Siempre Así tras el pregón, el Festival Internacional de Folclore o, anoche, la actuación de la Banda Municipal de Música, dirigida en esta ocasión por el también almeriense Francisco J. Hita. No será la última, puesto que el viernes será el turno de la Orquesta Ciudad de Almería, con Michael Thomas, y bajo el título de 'Todos los ríos llevan al mar'.

Como suele ser habitual, la Banda Municipal de Música realizó una nueva muestra de versatilidad, con piezas que fueron de lo castizo a lo épico y de lo complejo a lo popular. Empezando por el 'Mountain of Dragons de Pilatus', de Steven Reineke, del que también sonaría 'The Witch and the Saint', pasando por 'Virgen de la Macarena', con arreglos metálicos de Canadian Brass o el intermedio del sainete lírico 'La Boda de Luis Alonso', de Gerónimo Giménez.

La Banda Municipal realizó una nueva muestra de versatilidad musical

Cerca de 2.000 personas disfrutaron de una velada tranquila, mientras el recinto ferial de noche vivía a lo grande su 'Día del Niño'. Todavía los presentes escucharían, para cerrar, 'The Blues Factory', de Jacob de Haan, y una última pieza del denominado 'rey del mambo', el músico y compositor cubano Dámaso Pérez Prado. Un animoso cierre que satisfizo a un público que valoró, una vez más, el esfuerzo y dedicación de la Banda Municipal de la ciudad.

El director de los dos conciertos que se han celebrado Francisco J. Hita, que ofreció ayer la Banda Municipal, para los niños en el Paseo de Almería y el nocturno situado en pleno Parque de los Almadrabillas, tuvieron como batuta invitada al director y pianista almeriense Francisco J. Hita.

Director titular de la Banda Municipal de Daganzo (Madrid) desde el año 2013, desde ese mismo año se forma de la mano del maestro Miguel Romea. Ha sido invitado a dirigir distintas orquestas y bandas, destacando entre otras la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL), Varna Philharmonic Orchestra (Bulgaria), Joven Orquesta Sinfónica de Burgos o la Banda Sinfónica Complutense de Alcalá de Henares.