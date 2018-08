"Mi máxima aspiración es que el mundo conozca mi música"

Mimi Doblas tiene 25 años. Es de Huétor Tájar, Granada. Doblas es compositora, cantante, bailarina, coreógrafa y profesora de baile. Trabajó bailando en China y Los Ángeles con artistas como Chris Brown, Enrique Iglesias o The Baseballs. Ha participado en el talentshow Fama Revolution, en 2010. Fue la cuarta expulsada. La completa y talentosa artista ha sido una verdadera revelación para el mundo de la música tras su paso por el programa de televisión Operación Triunfo 2017. El 19 de julio sacó al mercado su primer single 'Yo ya no quiero na'. Un mes después acumula más de 19 millones de visitas. Es la única concursante que ha anunciado un nuevo proyecto televisivo que llevará a cabo en el programa Tu Cara Me Suena.

-Primera expulsada de 'Operación Triunfo' para la sorpresa de muchos. A la hora de sacar su primer single, ¿tenía miedo al fracaso? ¿cree que esto que estás viviendo será pasajero?

-No tenía miedo al fracaso. Tampoco llevaba ningún tipo de expectativa y simplemente hice lo que tenía que hacer, es decir, trabajar, crear y lanzar al público el resultado. Al final a la gente le gustó y eso para mi ha sido un regalo a tantas horas de curro invertido.

-¿Mimi o Lola Índigo? ¿Cómo surgió el proyecto? ¿Tenía claro que no podía faltar la parte de baile?

- Elegí el nombre porque Lola simboliza mucho la fuerza femenina e Índigo representa lo espiritual y la empatía. Quería transmitir que es lo que soy en mi casa, que es lo que soy en la calle y que es lo que soy con mis amigos. Tenía claro que debía de tener un sello y un personaje propio. Y bueno, respecto a la parte del baile era una cosa que yo tenía clara desde pequeña. Siempre he tenido claro que haría algo que incluyese una gran variedad artística.

-¿'Ya no quiero na' que mensaje quiere lanzar a la sociedad?

- Ninguno en especial. Es una canción divertida que habla de un momento que todos hemos vivido alguna vez cuando hemos salido de fiesta. Sales y te encuentras a una persona con la que has tenido algún tipo de relación, cuando te ve esa noche espera que en algún momento pase algo y tú sólo quieres disfrutar. Es una pequeña historieta divertida. Dicen que es empoderante o que puede lanzar un mensaje para las mujeres, yo creo que los mensajes para las mujeres son cosas mucho más importantes.

-Muchas veces le han preguntado sí le gustaría hacer un dueto con alguno de sus compañero de concurso, ¿finalmente lo hará?

- No. No hay ningún proyecto en marcha con ninguno de mis compañeros. La verdad es que tengo proyectos en marcha pero con personas externas. Estoy trabajando con unos chicos de Colombia que se llaman Tropical y están aquí, ahora mismo, en España.

-Hace poco se hizo pública su participación en el programa 'Tu Cara Me Suena', ¿cómo afronta esta nueva experiencia?

-Con muchas ganas y con mucha intriga de qué me tocará hacer y cómo va a ser todo. Va a ser una experiencia muy importante para poder seguir formándome como artista.

-¿Alguna vez ha tenido ansiedad por el momento o boom que está viviendo? ¿Qué piensa de que temas tan importantes como estos sigan siendo tabú para la sociedad?

- Nunca he tenido ansiedad en sí. Lo que a mi me ha pasado ha sido mucho más progresivo en comparación a mis compañeros quizás. Yo no salí de la academia y directamente me vino todo. Yo lo he vivido progresivamente. Lo que sí es cierto es que echo de menos un poco mi vida anónima y la tranquilidad. Pero bueno, ser conocida es algo que va ligado al trabajo y estoy infinitamente agradecida.

-A priori da la impresión de que tiene todo lo que un artista suele buscar o querer, ¿es así o le falta algo?

- No, aún me queda muchísimo más camino. Mi aspiración máxima es que el resto del mundo también llegue a conocer mi arte y mi música. Todavía me quedan muchas metas por conseguir.

-La gira de Operación Triunfo 2017 finaliza en su tierra Andalucía, concretamente en Almería, con su actuación especial, ¿qué siente?

- La verdad es que para mí es un orgullo terminar en Almería. Mi actuación será un toquecito de esperanza para las personas que creen que esta historia se acaba. Es un broche final y una oportunidad excelente para el cierre de la gira de Operación Triunfo 2017. Es un bonito toque de atención para decir que las oportunidades en la vida se las busca uno mismo y que nadie tiene que dártelas en la mano.