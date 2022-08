Un paseo para ver Almería en un carruaje de caballos

Los coches se tuvieron que parar. Y eso que había unos cuantos seiscientos aparcados a la vista de todos. Ayer, el Paseo no iba a motor, iba a galope. Y no, no suele ser lo normal. No es de extrañar que más de uno se apresurara a sacar su cámara.

El paseo de caballos y carruajes es una de las actividades clásicas de la Feria. Y se nota. Cada año congrega a más personas para disfrutar. El público se situó en primera línea de carretera para disfrutar del espectáculo, resistiendo los envites de un calor que se hizo presente con toda la crudeza posible.

Los caballos llegaron tarde y sin avisar pero llegaron. Como si fuera poco. El desfile estuvo descoordinado con el programa comunicado, pero los nubarrones iniciales dejaron rápidamente paso a los claros.El paseo no fue por el Paseo. Qué paradoja. Arrancó a la altura de la biblioteca Villaespesa. Cada uno se preparaba como podía. Los animales con comida y bebida y los humanos tomando uno de esos refrescos energéticos.

El recorrido continuó por la Avenida Federico García Lorca, en sentido ascendente y descendente. Hubo quién estaba mirando una pieza de artesanía y, de repente, se encontró con un desfile equino. El punto culmen fue visitar a la Patrona en su día. Para algo es la feria de la Virgen del Mar.

En el paseo esperaban dos grandes abrevaderos para los caballos. Más de uno tuvo la tentación de meter la cabeza para mitigar las altas temperaturas. Nadie se atrevió. A la hora de comer, llegaron los caballos. Hubo fotos y sonrisas. Y preguntas de los niños. La actividad fue muy aplaudida.