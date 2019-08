Seat 600 aparca para viajar al pasado

“Cabíamos 7 y metíamos hasta a la suegra”. Con estas declaraciones los almerienses han rememorado a un vehículo que forma parte de la historia siendo además muy querido por los más aficionados de la automovilística. Es el Seat 600, una de las reliquias del mundo del motor. El viejo modelo de coche ha sido el protagonista en la capital en su exposición urbana en el Paseo de Almería.Esto ha ido de la mano del Club Asociación de Amigos del 600 Almería, quien ha traído alrededor de 25 coches de este modelo hasta la capital almeriense. El presidente de la asociación, Manuel Egea, afirma que con esta presentación tratan de recordar “lo que ha sido los años 70 y 80” intentado transmitir la afición a las nuevas generaciones.

Ha habido una buena recepción por parte del público visitante. Varias generaciones de almerienses y de turistas se han acercado para rememorar un vehículo que fue historia de España. “Hay de todo. Modelos más nuevos, más viejos y más de carreras. La verdad que están muy bien conservados”, declaró Manuel, quien viene como cada verano con su hijo de 3 años, Alejandro.

El viejo modelo ha levantado pasiones entre los más aficionados del mundo del automóvil. Por ejemplo, Pedro, quien ha venido por primera vez, se declara fan de los autos confesó que “son realmente una joya. Para los aficionados del motor y de los coches es algo precioso de ver”. El Seat 600 supuso en su época, la primera motorización masiva de España, siendo uno de los principales avances a nivel técnico-automovilístico en España.

La exhibición no sólo ha sido una reivindicación histórica, sino también emocional. “Estamos satisfechos de mantenerlo, porque esto es un patrimonio sentimental. Forma parte del sensibilidad y de la vivencia de mucha gente. La exposición no es solo ver cosas preciosas o anecdóticas, es la recuperación de un patrimonio tanto histórico como humano” cuenta Francisco Rodríguez, miembro del club organizador. Ha detallado que, evidentemente, el Seat 600 no es un coche que destaque por sus capacidades técnicas, pero si lo hace por las emociones y sonrisas que despiertan a cualquiera.

El Club Asociación de Amigos del 600 Almería ha vuelto por décimo año para traernos de nuevo a uno de las tesoros históricos del mundo del automóvil que dejaron huella para algunos, recuerdos para muchos y levantaron sonrisas para otros.