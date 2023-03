ASAJA Almería exige al Gobierno que inicie las obras de la desaladora del Almanzora

El comité ejecutivo de ASAJA Almería se ha reunido esta misma semana en Palomares para analizar la situación de los cultivos y la falta de agua. La agricultura del Levante almeriense se encuentra en una delicada situación debido a la escasez de recursos hídricos con los que cuenta para poder llevar a cabo sus cultivos con total garantía. ASAJA Almería advierte que la problemática se agrava tras las restricciones propuestas por el Ministerio para la Transición Ecológica de ‘cortar el grifo’ del Trasvase Tajo-Segura.

Sin embargo, desde el Gobierno de España, lejos de ofrecer alternativas a los productores que se ven afectados por el recorte en el Trasvase, siguen poniendo trabas en el camino ya que no implementa las obras en infraestructuras necesarias para garantizar el agua en la zona.

Un ejemplo de ello es que las obras de defensa de la desaladora se encuentran aún pendientes de inicio después de años de espera. El Gobierno se apresuró, hace más de un año, a anunciar la adjudicación del contrato para la ejecución de las obras de esta desaladora del Bajo Almanzora, situada en el municipio de Cuevas de Almanzora. Pero, todavía “se sigue sin iniciar dichas obras, con lo que eso supone para la agricultura del Levante almeriense, sus productores y comercializadoras”, reprocha Adoración Blanque, presidenta de ASAJA Almería.

En este sentido, la presidenta de la Organización Agraria lamenta que “los plazos se alargan tanto en el tiempo, que los regantes no tienen alternativa y no confían en que las medidas prometidas lleguen a tiempo para salvar las cosechas, presentes y futuras”. Esta falta de soluciones, sentencia, “condenan a la comarca a abandonar los cultivos”.

Adoración Blanque, presidenta de ASAJA Almería "Condenan a la comarca a abandonar los cultivos”

“Esta campaña se pierden hectáreas de cultivo por no tener el agua garantizada debido al recorte del trasvase y a que las alternativas anunciadas por el Gobierno no llegan”, insiste Adoración Blanque. No en vano, en Almería, en la Comarca del Almanzora, se ven perjudicadas alrededor de 1.500 hectáreas.

El órgano de dirección de ASAJA Almería ha mostrado todo su apoyo a los regantes del Levante y ha reiterado “su profundo rechazo al recorte del Trasvase”, a la vez que solicita “medidas urgentes que palien las pérdidas que les está ocasionando la falta de agua en la comarca”, afirma la presidenta de la Organización Agraria.