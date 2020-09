Advierten de ‘incumplimientos’ de la Ley de Cadena Alimentaria

Las organizaciones agrarias Asaja, UPA y Coag advierten de “incumplimientos” por parte de la comercialización hortofrutícola en las transacciones con los agricultores, y reclaman al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que “deje de mirar para otro lado” para poner en marcha “mecanismos” que posibiliten el cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria aprobada en abril.

“La ley dice que tiene que haber un contrato de transacción comercial y que en esos contratos debe haber precios de referencia por encima de los costes de producción, pero en Almería no solo es que se desconozcan estas obligaciones, es que ni siquiera se están haciendo contratos porque las comercializadoras siguen negándose a avanzar y siguen en el siglo XIX”, traslada el secretario provincial y responsable nacional de Frutas y Hortalizas de Coag, Andrés Góngora.

Asaja, Coag y UPA registran un escrito en Subdelegación para que se tomen medidas

Góngora asegura que el “problema” de precios en el sector, que es “lo que de verdad genera angustia y agonía en miles de explotaciones familiares, se empezó a “encarrilar” en noviembre de 2019, “fruto de las movilizaciones conjuntas”, pero remarca que “añadir un párrafo a la ley no soluciona el problema”. “Creemos que hay un problema de dejadez de competencias del ministerio porque cuando impulsas una modificación de tal calado, lo lógico es acompañar al sector para que esas modificaciones se trasladen”, ha indicado para añadir que “no se está haciendo nada desde abril y hay fórmulas para hacerlo pese a la situación de pandemia”.

En esta línea, alude a que sectores como el lácteo o el de cítricos ya están “denunciando incumplimientos en los precios de referencia” que paga la industria y avisa de que en Almería también se hará si no se pone remedio. “Pedimos al ministerio que impulse un acuerdo entre la producción y la comercialización con la mediación de la Interprofesional, y también que no siga mirando para otro lado”.

La responsable de UPA, Francisca Iglesias,señala que la situación ante el inicio de la campaña 2020-2021, al margen de los condicionantes derivados de la crisis de la COVID-19, es de “gran incertidumbre” y asegura que el cierre de la anterior “fue muy malo, con una tendencia de precios a la baja que ha llevado a la mayoría del sector a prácticamente la ruina”.

Iglesias recuerda que la ley prohíbe la venta por debajo de los costes de producción y que “pese a que al agricultor le asiste la ley, no se está produciendo así”. “La anterior campaña fue la peor en décadas y así no se puede mantener el tejido económico provincial y por eso urgimos un contrato homologado de venta y que se establezcan índices de referencia”, dice para remarcar “que, a día de hoy, el productor sigue sin poder poner precio a su producto”. Tras apuntar también a las interprofesionales como herramienta válida para “poner en práctica todo lo que hemos luchado en la ley”, finaliza asegurando que “actualmente estamos en un limbo que no se puede permitir”.

Por su parte, Antonio Navarro, presidente de Asaja Almería, que registraba esta mañana junto a UPA y Coag un escrito en Subdelegación del Gobierno con las reivindicaciones de la patronal agraria, considera que, desde que se “paralizó todo en febrero”, ha habido “tiempo” de retomar el diálogo con el Ministerio para poner en marcha la ley. “En el escrito le decimos que aquí estamos, que queremos seguir trabajando, luchando por estas reivindicaciones, que hay herramientas y que es hora de sentarse a negociar con las interprofesionales”.