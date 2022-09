Agricultura y comercio acaparan el 53% de los autónomos en Almería

España y en Andalucía el sector dominante de autónomos es el comercio con un total del 22,9% de los inscritos , en Almería es la agricultura con un 32,4% estando el comercio en segundo lugar con un 20,6%. Y es que también en el número de autónomos se demuestra como la agricultura sigue siendo un motor importante de desarrollo de la provincia.

Agricultura y comercio suponen el 53% de todos los inscritos en Almería, mientras que en el resto de España estos dos sectores suman el 30,8%. Cerrando la lista de autónomos en la provincia se encuentra el sector de la información y la comunicación con un 1,1% del total, mientras que en el resto de España es el de las actividades inmobiliarias con 1,6%.

Se da la circunstancia que el único sector que ha aumentado sus inscritos en agosto ha sido el de las actividades sanitarias que ha pasado de 1.496 a 1.503 y el único que ha permanecido invariable ha sido el de las actividades inmobiliarias que se ha mantenido en 721 personas inscritas.Como dato a destacar la construcción sigue ocupando un puesto importante en el ranking de autónomos en España, ya que supone el 12,1%, y en Almería ocupa el tercer lugar con un 8,5%.

Si la comparación del número de autónomos la hacemos de julio a agosto de este año, los datos reflejan que hemos pasado de 61.834 personas a 61.568, con un descenso en la lista de inscritos de 266 personas lo que supone un 0,4 % menos. En Andalucía, la provincia donde ha habido menos descenso ha sido Jaén con un 0,2% menos y la que más Huelva con un 0,7%menos.

La construcción ocupa el tercer lugar en número de autónomos en la provincia

Si hablamos de la evolución según género de los inscritos como autónomos, en agosto de de este año nos encontramos que 38.826 son varones y 22.742 son mujeres. Si comparamos diciembre de 2021 donde había 61.595 autónomos a agosto de 2022, ha bajado el número en 27 personas. En agosto de 2021 los autónomos eran de 61.303 y en agosto de 2022 son 61.568 con un incremento del 0,4% o lo que es lo mismo con una subida del número de autónomos de 265 personas.

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía, Rafael Amor, destaca que del 2018 al 2021,” el número de autónomos de Almería creció a la vez que los autónomos andaluces. Ellos tiraron del carro de la economía nacional. Andalucía es la comunidad autónoma con más autónomos del territorio nacional y esto no es casualidad” y añade que “en la región andaluza se han diseñado políticas en favor de las empresas. Se ha creado un escenario favorable para crear actividad y por lo tanto generar una situación económica agradable”.

El año 2022 no ha supuesto un cambio importante en este sector ya que, explica el responsable regional de ATA, “en Almería hay prácticamente los mismos autónomos que a finales del año 2021. Por primera vez hay un frenazo en el crecimiento de autónomos. Almería ha perdido 27 autónomos en lo que va de año”.Los altos costes o la inflación están empezando a pasar factura a la economía andaluza y a la afiliación andaluza y desde luego “vienen meses difíciles para la afiliación en nuestra comunidad”, apunta Rafael Amor y agrega “momentos complicados los que nos han tocado. Estamos viviendo una etapa que no es conocida. Una inflación que es desmesurada y sobre todo unos altos costes energéticos que no tienen fin. Vamos a ver que van a empezar a cerrar fábricas sobre todo en la siderurgia. Vemos ya la gran subida de precios en productos químicos que pueden servir para abonos y que son muy necesarios para el campo y muy utilizados en la agricultura almeriense. Toda esta situación se está haciendo insostenible”.

En definitiva, el responsable autonómico de ATA confía en este colectivo para salir del momento actual “estamos acostumbrados a pasar momentos difíciles en estos 5 años. Seguiremos trabajando y aportando medidas para solventar los problemas que nos vienen y salir de esta situación cuanto antes”, concluye Rafael Amor.