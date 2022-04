Agrobío insiste en el control biológico en primavera

En estas fechas Agrobío está inmersa en los cultivos de primavera, sobre los que advierte de la importancia de mantener el control biológico a pesar de ser ciclos cortos en los que el desarrollo del cultivo es muy rápido, ya que, como detalla Sergio Sánchez, cada vez se para menos en el campo y se solapan con los cultivos extratempranos de la campaña de otoño, "es bueno mantener una continuidad, sino se generan mucho problemas".

La compañía, especializada en abejorros para polinización y en fauna auxiliar para el control biológico en la agricultura, sigue incorporando nuevas herramientas para dar soluciones al campo. En esta línea, Sánchez destaca la selección genética de Orius laevigatus para hacer frente a trips gracias a la cual han puesto en el mercado dos productos ORIcontrol COLD y PLUS, "son dos cepas adaptadas a mayor depredación, una, y otra para mantenerse en el cultivo con menos necesidad de presa". En esta línea, ORIcontrol Cold destaca por un mayor tamaño y resistencia al frío, esto lo hace ideal para las sueltas de invierno e inicio de primavera. Mientras que ORIcontrol Plus puede sobrevivir más tiempo en situaciones de falta de alimento, cuando aún no ha entrado la plaga; esto lo convierte, según la compañía almeriense, en un gran aliado para estrategias preventivas tanto en pepino de ciclo corto como en melón y sandía.