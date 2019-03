Albaida Infraestructuras se expande por España de la mano de la rehabilitación

Albaida Infraestructuras se ha ‘graduado’ en el panorama nacional de la restauración y rehabilitación de bienes e inmuebles. Desde que obtuvo, a finales del año 2013, la clasificación de contratistas de obra pública más alta en esta materia, tanto en restauración como en rehabilitación de bienes e inmuebles, denominada K-7e, la empresa almeriense ha dado un salto cualitativo y cuantitativo.

Esta clasificación, que le sirvió para llevar a cabo la rehabilitación del Castillo de Carboneras, ha supuesto un punto de inflexión en la historia de la empresa. Este distintivo, junto al de edificación e instalaciones, que hace de esta compañía una garantía de éxito en el campo de la edificación, le ha servido para crecer de forma exponencial en el desarrollo de proyectos repartidos por la geografía española, lo que le ha llevado a expandirse físicamente más allá de sus raíces. Por ello, hoy cuenta con oficinas, además de en la capital almeriense, en Granada, Baleares y tiene previsto abrir otra en Madrid antes de que acabe 2019.

Precisamente la capital española le ha brindado la oportunidad de saltar a la palestra mediática en el ámbito nacional, de la mano de un emblemático proyecto, al adjudicarse el concurso licitado por el Ayuntamiento de Madrid para la restauración del Palacio de Cibeles. Con un presupuesto de 711.395,57 euros, la iniciativa contempla la rehabilitación de las puertas giratorias de principios del siglo XX.

El Palacio de Cibeles se utilizaba hasta ahora como almacén. Con motivo del centenario de esta obra de los arquitectos Antonio Palacios y Joaquín Otamendi, la corporación municipal madrileña ha decidido ponerla en valor como espacio cultural y de uso público.

“Nuestra filosofía para implantarnos en una determinada zona pasa por llevar a cabo, primero, proyectos de cierta envergadura;y cuando tenemos ya ese bagaje y experiencia, entonces es cuando decidimos abrir una oficina”, explica el gerente de Albaida Infraestructuras, Juan Antonio Manrique.

La rehabilitación del Palacio de Cibeles prevé recuperar el patio de operaciones a través de un área creada al fondo con telones suspendidos de carriles e iluminación específica para usos múltiples. Con ello se pretende fomentar el aprendizaje colectivo dentro de un programa público que incluirá cursos, seminarios, talleres, eventos musicales y presentación de publicaciones. Albaida cumplirá con el compromiso de dotar al espacio con nuevo mobiliario reversible para no alterar el edificio, catalogado como Bien de Interés Cultural.

Entre los trabajos que Albaida está desarrollando en la actualidad o ha llevado a cabo recientemente, Manrique destaca la nave de 25.000 metros cuadrados para Mabe SAT, por diez millones de euros;el geriátrico de Mojácar (2,5 millones);la restauración de la Muralla Histórica de la Dalt Vila, en Ibiza;el acceso al Hospital de Guadalhorce, en Málaga; 40 viviendas para una cooperativa, en Granada; el mantenimiento de la Consejería de Agricultura, en Sevilla; la rehabilitación de la Catedral de Jaén; la ampliación del Colegio Andarax, en El Puche; viviendas en Málaga; chalets en Huelva;o un colegio en Córdoba, entre otros.

“Hace falta mano de obra cualificada en el sector”

Manrique llegó a Albaida Infraestructuras hace 6 años, un periodo que ha coincidido con la expansión nacional de la empresa y su crecimiento en facturación, que se ha multiplicado por diez en los últimos 5 años, al pasar de dos millones de euros en 2014 a los 20 millones que contabiliza en la actualidad.

En seis años, la compañía ha pasado de contar con dos técnicos a un total de 25, que sumados al personal de administración y de obra, suma 70 personas en plantilla de forma directa, a los que hay que añadir las subcontrataciones que hace en función de cada proyecto. Respecto a la situación que está viviendo la construcción, Manrique considera que hace falta mucha mano de obra, especialmente, profesionales cualificados. Explica que, con la crisis de 2008, muchos se fueron de España o cambiaron de sector.

Advierte, además, del peligro que puede suponer el hecho de que hay quien quiere desarrollar en dos o tres años lo que no se ha podido construir durante la crisis. “Nosotros no crecemos más por las limitaciones de la mano de obra y por miedo a una nueva burbuja, no queremos dar pasos en falso”, asegura.