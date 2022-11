Almería es la primera productora de Flor de Pascua de España

La poinsettia, más conocida como Flor de Pascua, es un imprescindible en la decoración navideña de muchos hogares españoles. La provincia de Almería ha triplicado su producción de esta planta en la última década al alcanzar los 3,5 millones, lo que supone el 33% del total nacional, y la coloca en el foco de atención en esta época del año, “ya que es la primera productora de España”, según informa Francisco Rubio, responsable de la sección de Ornamental de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería, COEXPHAL.

Este dato es posible gracias a que “las condiciones climatológicas son bastantes favorables para el cultivo y además cubre una época del año donde podemos elaborar una planta de calidad”, asegura Rubio, quien destaca que la Flor de Pascua que se produce en la provincia es, principalmente, la de color rojo en formato de 14, ya que son las preferidas del consumidor.

En estos momentos nos encontramos en su punto álgido y los productores ya están preparados para lanzar sus plantas al mercado. La previsión es que en el puente de diciembre se realice la mayor venta de Flor de Pascua, coincidiendo con el “inicio oficial” de Navidad.

La sección de Ornamental de COEXPHAL (Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería) agrupa a 38 empresas que ocupan 280 hectáreas (154 bajo invernadero y 126 al aire libre) y que “el año pasado comercializaron un total de 27,6 millones de plantas vivas, de las cuales se exporta hasta el 90,3%. Sus tres principales destinos son Holanda (46%), seguido de Francia (36%) y Alemania (8%)”, informa Francisco Rubio, responsable de la sección de Ornamental de la Asociación almeriense.

Consejos de cuidado

Según los expertos, la Flor de Pascua, como casi todas las plantas, hay que colocarla en un sitio con luz pero no directa, no pegada a la ventana para evitar que se queme. Es recomendable ponerle abono y no regar en exceso. Y, muy importante, si al hacerlo sale agua al plato, tirarla, ya que la planta se pudre si tiene demasiada humedad.