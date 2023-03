¿Has saboreado ya las Jornadas Gastronómicas de Cuaresma de Hotel Catedral?

Cada año el hotel de la capital, Hotel Catedral celebra durante el periodo inmediato a la Semana Santa sus Jornadas Gastronómicas de Cuaresma. Así pues, en esta decimoctava edición volvió a deleitar a aquellos que han querido acercarse a probar el menú que ofrece el restaurante.

La propuesta de este año vuelve a centrarse en los sabores de antaño. Por ello, los platos preparados por la chef del restaurante pretenden recordar al cliente las comidas que disfrutaba durante estas fechas en la niñez. Además, el menú, aplica la tradición cristiana de no consumir carne en vísperas de la Semana Santa, así pues, la base fundamental de los platos es el pescado.

El menú, que cuesta 35 euros por persona, consta de tres aperitivos entre los cuales el comensal puede elegir entre tomate de temporada con lascas de mojama y hueva, empanada catedral con ventresca de atún, y tosta de lomo de sardina picante; un primer plato, que bien puede ser un potaje de vigilia o sopa marinera con barquitas de pan tostado y aove de tapemade; el segundo plato, en el que se da a elegir entre el gran protagonista de estas fechas, bacalao gratinado con alioli de miel y manzana asada, o bien hojaldre relleno de salmón bañado en suave salsa de finas hierbas. Para finalizar, un postre en forma de torrijas caseras con helado. Al igual, el menú incluye agua, refrescos, cerveza, blanco rueda y tinto ribera. Todos ellos elaborados con productos de la tierra, que intentan llevar a cabo el kilómetro cero ya que el restaurante está adherido a la marca agroalimentaria ‘Sabores de Almería’.

“Queremos que nuestro cliente tenga diferentes opciones en nuestro establecimiento, que no sea siempre la rutina de lo mismo, porque al final en el día a día estos platos no se preparan en casa. Son platos cuyos sabores recuerdan mucho a los que preparaban las madres o las abuelas y por eso muchos clientes deciden venir al hotel para disfrutar de ellos. Pero también tenemos en cuenta que para algunos son sabores totalmente nuevos porque no han sido de su tradición”, cuenta Estefanía López del Hotel Catedral.

El hecho de que el menú de estas jornadas no sea mucho más amplio se debe a la filosofía que sigue el restaurante del hotel en la que prima la calidad antes que la cantidad: “Preferimos ofrecerle al cliente algo más concentrado pero rico. No queremos hacer mil cosas y que al final resulten mediocres”, señala Estefanía López. De esta manera, las jornadas cada año son bien acogidas por los comensales, y según señala Estefanía López, los que asisten a ellas, tienden a repetir, lo que hace que el restaurante se llene cada fin de semana.

Debido a su extraordinaria ubicación en pleno casco histórico y en el recorrido que realizan las cofradías durante la Semana Santa el hotel se convierte en un lugar ideal para disfrutar de la gastronomía, ya sea en la espectacular terraza si el tiempo acompaña o en su histórico restaurante que cuenta con la decoración original de principios del siglo XIX. Además de almuerzos y fantásticas sobremesas con vistas a la Catedral de Almería y la Alcazaba, el restaurante también ofrece una amplia carta de meriendas.

De las Jornadas Gastronómicas de Cuaresma se podrá disfrutar hasta el 26 de marzo, que será el día en el que clausuren para dar paso a unas nuevas Jornadas Gastronómicas de Semana Santa.