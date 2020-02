Almería, alternativas a la DESINDUSTRIALIZACIÓN

La experiencia acumulada y el compromiso de Endesa y Cemex para la búsqueda de nuevas vías

La experiencia acumulada en el sector de la energía y el compromiso de Endesa para favorecer el desarrollo de actividades alternativas que contribuyan a paliar el impacto del cierre de la central Litoral puede ser aprovechados para incrementar la generación de energías renovables o para desarrollar proyectos de inversión con la creación de empleos sostenibles. Endesa, dentro de su plan Futur-e, contempla también la búsqueda de alternativas empresariales a las instalaciones actuales de la compañía. De igual manera pueden explorarse las oportunidades surgidas del compromiso de Cemex, a raíz del cierre de Gádor y de colaborar en este sentido con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y con la Junta de Andalucía para promover el desarrollo de actividades industriales en terrenos de la compañía.

Almería ha desarrollado una amplia experiencia en el aprovechamiento eficiente del agua y en la gestión de residuos agrícolas, pero existen oportunidades de mejora en la gestión del agua (caso de la Balsa del Sapo, entre otros) y se está aún lejos de resolver, con criterios ambientales responsables y enfoques de economía circular, el problema de los residuos vegetales e industriales de la producción agraria, lo que representa un riesgo para el modelo de producción actual que aconseja una pronta y definitiva solución, en base a diversas tecnologías aplicables. El aprovechamiento de frutos no comercializables para la producción de piensos ganaderos que realiza la empresa Frutilados, es una alternativa interesante, pero caben muchas otras soluciones, que deben aplicarse con criterios específicos y no generales, como el aprovechamiento energético o la producción de biocarbón. El problema actual de gestión de los restos vegetales no se resolverá sino existe conciencia sectorial del riesgo y no se produce la involucración inequívoca de los productores agrícolas, que deben ser los más interesados en garantizar la viabilidad futura de sus negocios.

Aunque existe un consenso generalizado sobre la necesidad de tener un sector industrial potente como ventaja competitiva y garantía de empleo de calidad, se observa una desaceleración de la actividad industrial que es motivo de preocupación en las instituciones y en los sectores económicos y que precisa de una concienciación a todos los niveles para acometer las medidas adecuadas para reconducir la situación. Almería, con una economía basada en los servicios, la agricultura y la construcción, debería ser consciente de sus carencias y acometer con determinación una transformación de su estructura económica y social que permita el desarrollo a medio plazo de un sector industrial competitivo y sólido.

En su interesante artículo “10 acciones para reforzar la industria ante las señales de desaceleración”, publicado por Automática e Instrumentación el pasado 10 de enero, Ana Gallego, CEO de Sisteplant, proponía un decálogo de medidas para afrontar esa situación en base a su visión y experiencia ya que, en su opinión, “numerosas compañías han sabido transformarse en los últimos años, se han situado a la vanguardia de su sector en todo el mundo y sin duda disfrutarán de una posición más fuerte si se confirma la tendencia de desaceleración”. Dentro de ese decálogo habría que resaltar por su oportunidad: redefinir y reinventar los modelos de negocio, innovar, definir estrategias a medio y largo plazo, transformación digital inteligente, preparar a las personas para que evolucionen hacia ese nuevo modelo y cuidar el talento, establecer colaboraciones entre empresas y abordar nuevos mercados. La reflexión y las propuestas de Ana Gallego parece que cobran todo el sentido cuando se piensa en Cosentino, que es sin duda un referente en el que inspirarse para el sector industrial almeriense.