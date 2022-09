Almería lidera la exportación de piedra natural de España con un récord de 591 millones

Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera ha organizado, del 20 al 22 de septiembre, una misión comercial internacional para la promoción en Estados Unidos del sector de la piedra natural de Andalucía. En esta cita, que ha recorrido las provincias de Almería (Macael), Málaga y Granada, se ha mostrado la singularidad y calidad de la piedra natural andaluza ante agentes de un mercado clave para el sector como el norteamericano, primer mercado mundial de Andalucía.

Según los datos de Extenda, entidad dependiente de la Consejería de la Presidencia, Interior, Dialogo Social y Simplificación Administrativa, la provincia de Almería lidera las exportaciones piedra natural de España, con 591 millones en ventas en los siete primeros meses de 2022, lo que supone un récord para este periodo desde que existen registros homologables (1995), gracias a un incremento del 27,1% respecto al mismo periodo del año anterior. Las ventas de piedra natural de Almería suponen el 99% de todas las de Andalucía y el 59% de las de España, y aportan a la balanza comercial de la provincia con el exterior 583 millones de superávit entre enero y julio, fruto de la diferencia con los 7,9 millones que importó en el mismo periodo. En cuanto a Estados Unidos es el primer mercado mundial donde más exporta Almería, por valor de 273 millones y representando el 46% de todas las ventas.

En el marco de este foro internacional, que se celebra en colaboración con la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA), seis empresas de Almería y una de Málaga presentaron su oferta diferenciada ante siete operadores de EEUU, un mercado estratégico para la comercialización de la piedra natural de la comunidad. Entre ellos se encuentran representantes de firmas líderes en arquitectura, diseño y construcción del país.

Además de las 65 reuniones bilaterales desarrolladas, la misión ha incluido la visita a proyectos singulares y empresas de la zona, a través de las cuales los operadores extranjeros han podido conocer directamente el trabajo que se realiza en la industria almeriense que está a la vanguardia mundial. En la agenda del encuentro se incluyó también un acto de promoción de la Marca Macael, celebrado el martes 20 de septiembre y que fue presidido por el vicepresidente de AEMA, Diego Martínez, donde se proyectó un vídeo de presentación de la enseña y tuvieron lugar diversas ponencias sobre la Marca Macael.

Diego Martínez destacó en su intervención “el esfuerzo de Extenda al traer clientes potenciales a nuestra comarca para que las empresas, que así lo han estimado conveniente, puedan establecer este encuentro comercial como primera toma de contacto para posibles proyectos o pedidos de futuro. Para nosotros un mercado tan maduro, como es el americano, sigue siendo estratégico por el volumen de oportunidades de negocio que presenta para las empresas de piedra natural”.

Las firmas andaluzas participantes en este encuentro son de Almería (Cosentino, Cuéllar Arquitectura de Mármol, Mármoles Camar, Mármoles Gutiérrez Mena, Mármoles Luis Sánchez y Mármoles Naturales Macael) y de Málaga (Globalstone Fines). Estas empresas se han reunido con una delegación internacional compuesta por siete operadores de Estados Unidos procedentes de Los Angeles, Miami y Nueva York, con el objetivo de reforzar el posicionamiento internacional de una industria de la que Almería y, con ella Andalucía, es líder en España. Son empresas importadoras y mayoristas de productos de piedra natural de alta calidad, gabinetes de arquitectura y estudios de diseño de interiores con un perfil alto debido al reconocimiento de sus diseños.

Estas empresas han realizado proyectos residenciales, comerciales, y de hostelería y restauración como Le Cirque (New York) o el One cps en el Plaza Hotel de New York. Asimismo, las marcas norteamericanas participantes han sido distinguidas con premios como los American Planning Association (APA) Los Angeles Section Distinguished Leadership; LA Business Council Los Angeles Architectural Award; Architecture Masterprize Hospitality Award; el John G. Williams Distinguished Visitors in Architecture; o el AIA Los Angeles Next LA Honor Award. La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción.

Agenda internacional

El día 20 de septiembre, la delegación internacional organizada por Extenda acudió a la presentación de la Marca Macael organizada por AEMA en el hotel Barceló Granada Congress, donde pudieron conocer las cualidades de la piedra natural de Almería. Tras esta presentación los operadores estadounidenses visitaron la Alhambra para conocer la presencia histórica del mármol en el monumento, con el Patio de los Leones como protagonista, ya que está realizado completamente en mármol blanco Macael.

Ese mismo día tuvieron lugar reuniones b2b entre las firmas andaluzas y los compradores internacionales en la misma sede del hotel; y posteriormente, el 21 de septiembre, se llevaron a cabo diferentes visitas (Parroquia de los Santos Mártires de Málaga, Universidad de Málaga y Centro Cultural Andalusí). Finalmente, en el día de hoy la delegación Norteamérica ha visitado las canteras y algunas empresas de la comarca del mármol en Macael (Almería) como Mármoles Camar, Mármoles Luis Sánchez y Cosentino.

Oportunidades de negocio

Según los datos de Extenda, Estados Unidos se presenta como un mercado de amplias oportunidades para la industria de la piedra natural andaluza. El blanco Macael es especialmente apreciado para el sector residencial de lujo estadounidense, tanto en piedra como en mármol, sobre todo en su aplicación en solerías en residencias de ciudades como Miami, Los Ángeles o San Diego, así como en zonas y espacios exteriores y ajardinados de las casas y piscinas. También es muy valorado su uso en cocinas y baños.

Además, el sector comercial está registrando un incremento del uso del mármol en espacios como showrooms de grandes marcas de retail y centros comerciales de lujo, línea que también sigue el sector hostelero, especialmente en lobbies de hoteles y condominios. Los espacios urbanos públicos y mobiliario urbano también registran una tendencia hacia las esculturas e instalaciones en mármol, también utilizados dentro de urbanizaciones privadas, donde las empresas andaluzas de esta industria pueden destacar.

EEUU con récord de ventas, primer mercado

Concretamente, en los siete primeros meses del año, Almería exportó piedra natural a Estados Unidos por valor de 273 millones, que supone el 46% de todas las ventas y un incremento del 29,3% interanual, alcanzado un récord histórico de exportaciones.