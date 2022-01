Almería gana un 6,5% de población en agosto, aún por debajo de 2019

Todavía queda camino por recuperar, una senda desdibujada por la irrupción de la pandemia. Y es que, a pesar de que en agosto pasado, no en julio, la provincia almeriense ganaba población, no se alcanzan aún los datos de 2019. El Instituto Nacional de Estadística (INE) difundía ayer el estudio de movilidad de la población a partir del posicionamiento de los teléfonos móviles durante el periodo enero–diciembre de 2021, en el que analiza en particular la movilidad de los residentes en España, dado que la fuente original son los teléfonos de marcación nacional, para dos días concretos del verano (17 de julio y 15 de agosto).

De esta manera en agosto, la diferencia de las personas que entran y salen de la provincia asciende a 47.242, con lo que Almería alcanzaba una población de 775.187 personas en dicho mes estival del pasado año, un 6,49% más. En agosto de 2020, primer año de la crisis sanitaria, también creció, en esta ocasión un 5,75%; sin embargo, el aumento de población en el octavo mes de 2019 era del 15,8% cuando Almería ganaba 113.247 personas. En cuanto a la capital y municipios de más de 50.000 habitantes la situación es dispar, así mientras la capital y El Ejido perdían un 10,9% y un 8,91% respectivamente, Roquetas de Mar ganaba en el pasado agosto un 19,92% de población.

En julio de 2021, en cambio, la ‘fuga’ de residentes fue mayor que la llegada, así la diferencia se marca en -13.022 personas, perdiéndose un 1,8% de población. Al igual que sucedía en agosto, la capital y El Ejido se despedían de un 11,32% y un 10,20%, respectivamente, mientras que Roquetas de Mar ganaba un 11,22%. Volviendo a nivel provincial, en el séptimo mes de 2020 sí se aumentó de población, así en un 0,61%, pero lejos también de julio de 2019 cuando el crecimiento fue del 8,7%, con un saldo entre los que llegaron y salieron de +62.642 personas.