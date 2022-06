Almería busca ahora ser la huerta ecológica del continente europeo

Incrementar un 70% la producción agrícola para 2050 con el objetivo de poder alimentar la población mundial, y es que para ese entonces rondará los 10.000 millones de habitantes y por tanto ese se ha convertido en uno de grandes los desafíos que pone de manifiesto la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En este contexto, la producción agrícola almeriense, como ‘Despensa de Europa’ que se la considera, debe ser un actor de vital importancia, pues no hay lugar dentro del continente donde más y mejor se produzca en este momento. Mejor, porque la provincia se ha convertido en un referente de buenas prácticas, en aras de producir alimentos bajo unos cánones o límites que buscan la sostenibilidad ambiental como norma. Y es que no vale todo. En un momento en el que hay terceros países fuera del continente que se han convertido en feroces competidores de la producción nacional, pero que emplean otras reglas dentro del mismo tablero de juego, solo la calidad social y medioambiental pueden derrotar un fenómeno del que se espera que la legislación europea termine poniendo medios más pronto que tarde. Aunque a lo mejor eso es mucho elucubrar aún.

En este contexto entra como protagonista la agricultura ecológica, que por definición es el sistema agrario cuyo objeto es la obtención de alimentos de máxima calidad, respetando el medio ambiente y conservando la fertilidad de la tierra mediante la utilización óptima de los recursos naturales. Para ello emplea métodos de cultivo biológicos y mecánicos y evita los productos químicos de síntesis.

Así, y pese a que en la provincia de Almería la agricultura intensiva nació hace más de medio con el propósito de producir el máximo posible con la ayuda de químicos, hoy la tecnología y la innovación ha permitido eliminar todo residuo perjudicial para el medio y, no solo eso, la propia naturaleza se ha convertido en una aliada para esta producción a través de un control biológico cada vez más implementado. Calidad por encima de todo, y la agricultura ecológica también viene creciendo, especialmente en el último lustro, de manera importante en el campo almeriense.

Para poner en contexto, hay que destacar que la agricultura ecológica en España para 2020 fue de 2,44 millones de hectáreas de las cuales, más de 1 millón de hectáreas están en Andalucía, es decir, casi el 50% de los cultivos en ecológico se hacen en en el sur de España, y en concreto, dentro de la misma región, lo que demuestra cómo este sector está en vanguardia y es uno de los principales motores económicos de esta zona.

Así, en el caso de la provincia de Almería, actualmente se cuenta con un total de 72.341 hectáreas de cultivo en ecológico y la nada desdeñable cifra de 4.843 operadores, lo que refleja también la cantidad de productores que están en reconversión y dedican una parte de su cultivo a este proceso, que suele llevar de mínimo dos años hasta que puede comercializarse con la catalogación de ‘eco’. Un proceso largo, complejo, y que demuestra el convencimiento por este modelo del agricultor almeriense.

4.500 hectáreas Es la superficie prevista en ‘eco’ bajo plástico en Almería al concluir este 2022

Por otro lado, la superficie de hortalizas hortícolas ecológicas bajo plástico en Andalucía en 2021 fue de 5.560 hectáreas, de las cuales 4.382 hectáreas se encuentran en Almería, lo que deja claro el enorme peso almeriense en el total andaluz, sumando el 79% del total y erigiéndose como el gran impulsor de este cultivo bajo abrigo, por mucho.

Así, los datos de superficie de agricultura ecológica bajo plástico para la provincia de Almería en el año 2021 (finalizado) fueron de 4.382 hectáreas, lo que arroja un incremento de 689 hectáreas con respecto al 2020, y se traduce en una subida de un 19%. Para el 2022 la superficie prevista es de 4.500 ha, unas 118 ha más, entorno a un 3% más.

79% representatividad El ‘eco’ almeriense es casi el 80% del total andaluz bajo abrigo

Como mejor se puede reflejar la evolución en el histórico es echando un vistazo rápido a los datos para comprobar lo que supone y supondrá este modelo agrícola dentro del campo almeriense, al cual se le puede considerar como esa nueva disrupción o cambio profundo que los productores ya están haciendo suyo. Tras años de crecimiento, la evolución de este cultivo en ecológico desde 2010 (891,64 hectáreas) hasta 2021, con unas 4.382 ha llevadas a cabo, ha quintuplicado su superficie.

La provincia ha pasado de contar con 890 Ha en 2010 a las 4.382 en el año 2021

El reto de ser la gran potencia en ecológico va camino de ser posible. Luis Miguel Fernández, gerente de Coexphal, explicaba hade unos meses que “somos la huerta de Europa en invierno, ahora debemos ser la huerta ecológica de Europa”. En este sentido apunta que los principales competidores para esta provincia no están preparados para ello, así explica que en Marruecos no se implanta este modelo y en Holanda el cultivo es sin suelo por lo que no se puede certificar como ecológico, “prácticamente estamos solos”.