Almería incrementa las exportaciones un 27,4% en junio con un superávit de 127 millones

Las exportaciones de Andalucía registran el mejor junio de la historia desde que existen datos homologables (1995), con una factura de 2.935 millones de euros, cifra que supone un sólido crecimiento del 27% respecto al mismo mes de 2020, que es cinco puntos superior al experimentado por las ventas nacionales (+22%). Una intensa subida, que además contrasta con el descenso del -14,7% que sufrieron las ventas en junio del pasado año, tercer mes completo de incidencia de la pandemia. Almería se sitúa como la cuarta exportadora andaluza, donde las ventas al exterior suben un 27,4%, hasta los 347 millones (11,8% del total) y un superávit de 127 millones.

El sector exterior andaluz suma así cuatro meses consecutivos de crecimiento a doble dígito, logrando un crecimiento interanual del 15,4% en el primer semestre de 2021, para situar a Andalucía con una factura exportadora de 16.836 millones de euros y un superávit de 2.553 millones de euros, récord histórico en la serie desde 1995.

Con estas cifras, Andalucía da un nuevo impulso a su recuperación a través de su sector exportador, que vuelve a actuar como palanca de crecimiento, para proseguir con paso firme en la normalización de la actividad económica y ampliar presencia en los mercados internacionales.

Este robusto crecimiento del mes de junio de 2021 beneficia a seis de las ocho provincias andaluzas y se refleja en siete de los diez primeros mercados exteriores de Andalucía, tanto de Europa, como de África y Asia. De igual forma, se refleja en ocho de los diez primeros capítulos exportadores, especialmente en los que más se resintieron en 2020 del ámbito industrial, como el cobre, productos químicos o de fundición, además del energético. A esto se suma el empuje del sector agroalimentario, que continúa mejorando sus cifras de exportación, incluidas las del aceite de oliva, que suma otro mes de crecimiento, del 1,1% en junio.

Las importaciones también se recuperan, con un incremento del 47% hasta los 2.630 millones, lo que arroja un superávit de la balanza comercial andaluza en el mes de junio de 304 millones. Un saldo positivo con el exterior que contrasta con el déficit de España, de -978 millones, que sitúa su tasa de cobertura en el 97%, inferior a la andaluza en 15 puntos, del 112%.

En el ámbito nacional, las exportaciones de junio se situaron en los 27.610 millones de euros, un 22% más interanual, y las importaciones en 28.587 millones, con una subida del 35% sobre junio de 2020, de ahí la citada balanza comercial.

Crecimiento del 15,4% en el primer semestre

El importante avance del sector exterior andaluz en los cuatro últimos meses beneficia a los datos acumulados del primer semestre de 2021, que arroja ya un importante crecimiento del 15,4%, que es 5,8 puntos mayor al que presentaba en el primer cuatrimestre (9,6%), hasta sumar 16.836 millones de euros, con lo que Andalucía se posiciona como tercera comunidad exportadora de España, con el 11% del total nacional.

El sector agroalimentario continúa demostrando su músculo en el exterior

Por su parte, las importaciones suman 14.284 millones entre enero y junio, un 16% más interanual, lo que arroja un superávit comercial récord con el exterior de 2.553 millones para este periodo (desde 1995), superior en 272 millones de euros al que hubo en los seis primeros meses de 2020.

En el ámbito nacional, las exportaciones se situaron en 125.961 millones de euros, un 23,3% más interanual, y las compras al exterior en 158.358 millones, un 20,3% más, lo que arroja un déficit en la balanza comercial de España con el exterior de -5.397 millones, con una tasa de cobertura del 97%, inferior en 21 puntos a la de Andalucía, del 118%.

Consolidación del sector industrial y avance del agroalimentario

Los capítulos industriales y energéticos lideran el crecimiento de las ventas en junio, subiendo a dos y tres dígitos por la marcada expansión de la actividad industrial y el aumento de los precios de mercado. Estos se ven reforzados por el buen comportamiento del sector agroalimentario, que continúa en ascenso gracias al alza de las frutas y al repunte sostenido del aceite de oliva, afianzando el liderazgo de Andalucía en la exportación de alimentos y bebidas.

La recuperación de la actividad industrial nivel mundial se observa en las ventas del capítulo de otros productos químicos, el que más crece del top 10, y que se sitúa en sexto lugar al multiplicar por tres su dato (+264%) y lograr una factura de 143 millones en junio. A este le siguen en ascenso el capítulo de fundición, hierro y acero, séptimo, que sube un 88% hasta los 121 millones (4,1%); combustibles y aceites minerales, que lidera las ventas, con un 86% más, hasta sumar 492 millones, el 16,8% del total; y minerales, escorias y cenizas, cuarto capítulo más exportado en este mes, que sube un 65% hasta los 210 millones (7,2%).

En esta línea, también aumentan las exportaciones de cobre y sus manufacturas, un 24,3% más hasta los 114 millones; mientras que cierra el ranking el capítulo de aeronaves y vehículos espaciales, con 87 millones (3%) y un descenso del 42%, motivado por las fluctuaciones del mercado y por la gran dimensión de las operaciones que se realizan.

Crecen las frutas y el aceite de oliva

Por su parte, el sector agroalimentario continúa demostrando su músculo en el exterior. Así lo demuestra el crecimiento de las frutas, que se coloca en segunda posición en el ranking exportador, así como de las grasas y aceites animales y vegetales, en tercer lugar. Las frutas suman en junio unas ventas por 318 millones, el 10,8% del total y un aumento del 24%; mientras que las legumbres y hortalizas son quintas, con 159 millones, el 5,4%, a pesar de un leve descenso del 2,5%.

El capítulo de grasas y aceites animales y vegetales creció en junio un 10,3%, hasta los 266 millones (9,1%), de los cuales, 217 millones corresponden a aceite de oliva, cuyas ventas se elevan un 1,1% interanual. Esto es gracias a la recuperación de los precios de mercado y a la subida de las exportaciones en la gran mayoría de sus principales destinos mundiales, como Italia, su primer mercado exterior, donde subieron un 15,8%, hasta los 47 millones (21,8% del total); Portugal, tercero, con un alza del 62% hasta los 32 millones (14,8%); o China, donde aumentaron un 34% hasta los 8,1 millones.

EEUU, Marruecos y China, entre los diez primeros

En junio de 2021, crecen las exportaciones andaluzas hacia casi todas las áreas geográficas mundiales, elevándose a doble dígito o más en seis de sus diez primeros mercados, tanto de Europa, como de otros continentes como Asia y África.

El mercado que más crece en este mes no es europeo, lo que incrementa la diversificación de las ventas. El que más sube es Marruecos, que se coloca en quinta posición, con más del doble de ventas y un alza del 111% hasta los 206 millones, el 7% del total. Otro destino no europeo hacia el que Andalucía aumenta notablemente sus ventas en junio es China, décimo, donde suben un 7,5%, hasta los 151 millones, el 5,1%. Por su parte, EE.UU., octavo mercado mundial y segundo no europeo en junio, prácticamente mantiene la misa cifra de 2020, con 159 millones, el 5,4% y un 0,6% menos.

Dentro de Europa, el destino que más crece es Países Bajos, en el séptimo puesto del ranking, con un 95% más de exportaciones, hasta los 168 millones, el 5,7% del total; al que le siguen en crecimiento Bélgica, que sube un 69% hasta los 100 millones (3,4%); Italia, en segundo lugar, con un aumento del 66%, hasta los 262 millones (8,9%); Francia, primer mercado exterior, que registra un alza del 40% hasta los 323 millones, el 11% del total; y Reino Unido, cuarto, con un incremento del 39% hasta los 215 millones (7,3%).

Alemania se posiciona como el tercer destino de las exportaciones andaluzas, con 226 millones, el 7,7% del total y un descenso interanual del 36%, inducido por la caída del capítulo de aeronaves y vehículos espaciales y aparatos y material eléctrico; mientras que Portugal es sexto, con 189 millones, el 6,4% y una bajada del 16,8%, provocada por el descenso de las ventas hortofrutícolas y de máquinas y aparatos mecánicos.