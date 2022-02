“Este 2022 vamos a luchar por conseguir un salario digno en Almería”

Pese a las dificultades derivadas de la crisis sanitaria por el coronavirus en la provincia de Almería, la actividad en el pasado 2021 remontó a nivel laboral después de un primer año en pandemia, cono fue 2020, para olvidar. En este contexto, a nivel sindical, el levantamiento de muchas de las restricciones propició el crecimiento de los procesos electorales en el seno de las empresas almerienses, donde UGT Almería se ha erigido como el líder en representación, aumentando su diferencia y pasando de más de 44 delegados en 2020 a sumar otros 30 en 2021. Este éxito se debe sin duda a la capacidad para exigir medidas a la patronal y conseguir sentarse a la mesa para negociar de este sindicato que tiene al frente a Carmen Vidal como secretaria general en la provincia, quien hace escasos meses revalidara la confianza de los afiliados para continuar por esta senda otros cuatro años más. La defensa de los derechos laborales, en un contexto nuevo como es la reforma laboral, convierten a UGT en un interlocutor esencial para los próximos meses y cuyos objetivos y línea de trabajo están ya más que definidos.

-¿Qué balance haces del pasado 2021 marcado por la complicada situación sanitaria?

Pues el año en términos de desempleo comenzó en Almería con 69.964 desempleados qué, comparándolo con enero del 20, año prepandemia, es una cifra muy mala, puesto que justo un año antes ascendían a 56.263. Ahora, a inicio de este 2022, la cifra es de 57.159, por tanto, pese a que los parados han subido con respecto al mes pasado, sí que es verdad que en un año ha descendido bastante el número de desempleados, en un total de 12.815 personas. Así que se ve que se está estabilizando el empleo anterior a la crisis sanitaria, pero hay que dilucidar aún cuanta gente sigue en ERTE todavía, con el acuerdo recién terminado y que no se ha prorrogado. Ahora hay que ver de esa gente que estaba en dicha situación, cuánta se ha incorporado y cuanta pierde el puesto de trabajo. Y pese a que se tenían que devolver las cuotas de los últimos meses en caso de despido o ERE, sabemos que se ha estado haciendo. En las próximas semanas tendremos más datos al respecto para hacer una radiografía más exacta de la situación.

-¿Ha habido ERE en estos meses?

Sí, nos consta que ha habido durante la pandemia.

-Entonces en términos de empleo se puede decir que ha sido un año positivo...

Sí, en Almería sí, sobre todo comparándolo en media con el resto del estado. Esta provincia vive eminentemente del sector agroalimentario y del servicios, pero también por eso tenemos los salarios más bajos. Es una cosa por otra.

-¿Cuál es el salario de los almerienses?

Pues según los datos que manejamos tenemos el cuarto salario más bajo de España. Con una media de 14.469 euros brutos anuales, y dentro de ese montante económico hay cerca de 288.000 asalariados almerienses y el total es de algo más de 310.000. Con el IPC adelantado del 6% se ha perdido en torno al 1,6% de poder de compra en este inicio de 2022.

"En Almería la mayor parte del empleo que se genera es temporal, precario y con bajo salario"

-Eso da respuesta a esa capacidad en la provincia para generar empleo en 2021.

Claro, generamos empleo. ¿Pero qué empleo? Esa es la cuestión en la que hay que incidir. En Almería la mayor parte del empleo que se genera es temporal, precario y con bajo salario. Además tenemos los convenios de empresa firmados con la patronal con la media más baja. Ese es otro gran problema que tenemos. Contamos con convenios colectivos con subidas muy bajas. El de nuestra hostelería, por ejemplo, poco tiene que ver con el de la provincia de Málaga. Hay una gran diferencia. Costa de Almería es una de las asignaturas que tenemos a nivel del sector servicios para mejorar, y mucho. De momento, no hemos conseguido que se respete la inflación. Si por ejemplo está al 6%, qué mínimo que una subida salarial del 2,5% hacia arriba.

-¿Cuáles han sido los últimos convenios importantes firmados en Almería?

El último gran convenio ha sido el del manipulado, que sin duda es uno de los que tira del carro social y económicamente en la provincia. Y más recientemente el del sector del transporte de viajeros.

-Más importante aún es mirar al presente y al mañana. ¿Qué objetivos se ha fijado UGT para este 2022?

Materializar convenios pendientes, al igual que alcanzar que el Salario Mínimo Interprofesional alcance los 1.000 euros con efecto retroactivo, acuerdo que se supone ya está listo. En este sentido, queremos que los convenios se incorporen a la negociación del pacto de convenios que supondría el V Acuerdo interconfederal de Negociación Colectiva (conocido como ANC) y que luego debe aplicarse provincialmente. Se trata de firmar un mínimo de acuerdos con la patronal, mantener una horquilla de subida salarial en convenios colectivos. Y ahora estamos trabajando en ese acuerdo para que se incorporen aumentos salariales superiores a la previsión de inflación media, que en la mayoría de los casos se estima sería del 3,5%. Hay que mejorar el poder adquisitivo de manera urgente, porque no hay más que ver cómo está la cesta de la compra, la luz o el gasóil, que en este último caso nunca se habla de ese tema pero jamás he visto precios así. La mayoría de los trabajadores cogen su vehículo por cuenta propia para ir al trabajo. Es insostenible.

"En este momento hay 14 pendientes, que afectarían a casi 100.000 trabajadores de la provincia"

-¿Cuántos convenios hay pendientes para este 2022?

En total son 14 pendientes, que afectarían a casi 100.000 trabajadores. Hay que tener en cuenta que uno de ellos es el convenio del campo, aún enquistado, y que por sí solo suma cerca de 40.000 trabajadores. Aquí, al igual que en el sector de la construcción en Almería es donde más irregularidades hay. Ganan por peonadas que echan y luego no se declaran. ¿A cuánta gente del campo le afectaría la reforma laboral y tendrían que ser fijos discontinuos? No conseguimos desbloquear ese convenio, de momento no hay manera, pero vamos a luchar por hacerlo y cuanto antes. El problema es que hay mucho miedo, no es como en otros sectores, aquí los trabajadores no se movilizan. Si me quejo pierdo el sitio. Ahora, con la reforma está pasando que como te tengo que hacer fijo-discontinuo y ya no vale el contrato de obra y servicio solo para momentos determinados de la producción. Entonces, por ejemplo, muchas empresas de construcción, que es a la que más afecta la reforma en este aspecto, cogen y cambian formando una sociedad nueva para volver a contratar. Ahí es donde la inspección de trabajo tiene mucho trabajo por hacer, pero en la provincia solo hay quince inspectores. No se puede permitir esa disolución y creación de nuevas empresas, que realmente son las mismas. De hecho, tenemos constancia de que han llegado a suspenderse obras por este motivo.

"Un convenio urgente a resolver es el del campo, que afecta casi a 40.000 personas"

-¿Son la construcción y el campo los sectores más complicados para negociar?

En la construcción normalmente conseguimos rápido las subidas y convenios, pero su problema es la gran precariedad. Poca estabilidad, temporalidad, no les dan los EPI... Hay Grandes constructoras con cuatro trabajadoras tiran de subcontratas que le pagan lo justo al trabajador. Es un mercado totalmente irregular y que hay que solucionar. Esperemos que la reforma ponga coto.

"La construcción en Almería es un sector totalmente irregular y y al que hay que darle una solución"

-En principio está diseñada para eso también.

El objetivo es bajar la temporalidad. Y en Almería ya bajó el mes pasado. Con la EPA, según sus últimos datos, tenemos el 10% de indefinidos.

-¿Crees que se debe a la nueva Ley?

Entiendo que algunos sí. Sí, porque sabían que entraba en vigor a final de diciembre, donde tenían un margen de unos meses. Algunas lo han hecho, y otras lo de cambiar de empresa, para meter al trabajador como nuevo, con lo cual ha perdido toda la antigüedad. La reforma debe quitar la temporalidad y la eventualidad.

-En Almería deberían notarse sus efectos.

Sí, y lo saben los empresarios

-¿Qué hay de la reforma laboral?

Pues un sabor agridulce, ya que hemos conseguido una derogación parcial y no total, en la que faltan aspectos como la negociación de los despidos, que queríamos mejorar, la subida del salario mínimo, al igual que un acuerdo de negociación colectiva, que también se le ha pedido al Gobierno que se quiere abrir la mesa de diálogo social para dicho acuerdo. Todo eso no entra en la reforma, y se acordó sacar rápido la reforma aprobada para intentar que esos aspectos se negociaran posteriormente. Sí se consiguió la vuelta de la ultractividad, que es cuando un convenio se cumple y se va directamente al estatuto de los trabajadores, que es el mínimo. Decae todo de manera automática. Y eso es algo que no puede pasar y la reforma lo ha contemplado.